Jako odpowiedzialni właściciele psów, z pewnością zdajemy sobie sprawę, jak istotne jest kontrolowanie stanu zdrowia naszych pupili. Powinniśmy się edukować w zakresie możliwych objawów, które wskazywałyby na jakiekolwiek nieprawidłowości. Problemy kardiologiczne występują zarówno u młodszych zwierząt, jak i psich seniorów, dlatego warto zapoznać się z niepokojącymi sygnałami, które powinny nas skłonić do złożenia wizyty u psiego kardiologia.

Słowem wstępu: czym są wady serca wrodzone i nabyte?

Problemy kardiologiczne u zwierząt dzielą się na te wrodzone, z którymi psy się już rodzą, oraz nabyte. Pierwszy rodzaj wad stanowi wynik nieprawidłowego rozwoju serca u płodu. Zazwyczaj są one pojedyncze, a ich objawy są zauważalne w pierwszych miesiącach bądź latach życia psa. Niektóre zwierzęta mogą się również zmagać z kilkoma wadami serca jednocześnie, aczkolwiek problem ten dostrzegalny jest już podczas pierwszych dni czy tygodni od narodzin. Najczęstsze wrodzone wady serca u psa to przetrwały przewód tętniczy Botalla, zwężenie zastawki aorty bądź tętnicy płucnej, ubytek w przegrodzie międzykomorowej czy tetralogia Fallota. Należy jednak zaznaczyć, że wrodzona wada może być nierzadko skutecznie leczona – warto w tym celu skorzystać z pomocy doświadczonych weterynarzy specjalizujących się w kardiologii.

Jeśli chodzi o nabyte wady serca, rozwijają się one wraz z biegiem czasu. Stanowią one konsekwencję rozwoju infekcji bakteryjnych bądź wirusowych, jak i mogą być spowodowane degradacją tkanek czy dysfunkcją tkanki mięśniowej. Warto pamiętać, że mogą się one wiązać z chorobami czy schorzeniami, które pozornie nie mają zbyt wiele wspólnego z sercem, dlatego ważna jest tutaj prawidłowa diagnostyka. Psy najczęściej spotykają problemy kardiologiczne, takie jak endokardioza zastawki dwudzielnej, arytmia serca czy kardiomiopatia rozstrzeniowa.

Objawy problemów kardiologicznych u psa

Regularne badania stanu zdrowia naszego zwierzęcia są kluczowe, aby zapewnić mu odpowiedni komfort życia. Warto również edukować się w zakresie objawów sugerujących potencjalne problemy zdrowotne u naszego pupila – dzięki temu zwiększamy prawdopodobieństwo, że dostrzeżemy nieprawidłowości i szybko zwrócimy się do weterynarza w celu diagnostyki oraz pomocy zwierzęciu.

Sprawdź ofertę badań i zabiegów z zakresu kardiochirurgii wykonywanych we współpracy z doświadczonymi kardiologami.

Zwiększona męczliwość i spadek energii

Pierwszym niepokojącym sygnałem jest zmiana zachowania – jeśli nasz dotychczas energiczny pupil stał się apatyczny, ospały i niechętny do zabawy, powinniśmy zwrócić na to uwagę. Na problemy kardiologiczne może wskazywać zwiększona męczliwość. Zmniejszenie tolerancji wysiłkowej może nawet sprawić, że spacery czy wchodzenie po schodach będą dla naszego psa niemałym wyzwaniem. Niekiedy pojawia się także przyspieszony oddech – po spacerze lub w nocy.

Kaszel u psa

Nieustępujący w przeciągu kilku dni kaszel u psa może świadczyć o problemach kardiologicznych. Nierzadko jest on mylony z odruchem wymiotnym czy odkrztuszaniem. Zwykle objaw ten zauważalny jest nad ranem oraz w nocy. Przyczyn może być kilka – u niektórych czworonogów wynika to z powiększonego serca uciskającego drogi oddechowe, natomiast u innych psów gromadzi się płyn w płucach, ponieważ krew nie jest skutecznie pompowana. Pamiętaj: uporczywy kaszel u psa powinien być sprawdzony przez weterynarza!

Trudności z oddychaniem u pupila

Jeśli nasz pies zmaga się z chorobą serca, z dużym prawdopodobieństwem będą mu towarzyszyć trudności w oddychaniu. Czworonóg może oddychać szybciej bądź ze zwiększoną siłą. Co więcej, niekiedy może się zdarzyć, że pies będzie siedział lub stał z szeroko rozstawionymi nogami i wyciągniętą szyją, próbując przy tym złapać powietrze. Warto też zaznaczyć, że stanie czy siedzenie przez dłuższy czas spowodowane jest trudnością z oddychaniem podczas leżenia.

Omdlenia psa

Kiedy zwierzę zmaga się z problemami kardiologicznymi i jego serce nie pracuje prawidłowo, przepływ krwi do mózgu nie przebiega we w pełni właściwy sposób. Skutkiem tego mogą być omdlenia bądź nawet zapaści. Omdlenie może być też spowodowane wspomnianym wcześniej nadmiernym kaszlem.

Kiedy zauważymy objawy świadczące o problemach kardiologicznych u psa, powinniśmy udać się z pupilem na wizytę u weterynarza kardiologa. Przeprowadzenie pełnej diagnostyki umożliwi wykrycie nieprawidłowości i wdrożenie odpowiednich działań, aby pomóc zwierzęciu.