Według światowych statystyk cukrzyca jest jedną z najczęstszych chorób cywilizacyjnych. Prowadzi do wielu problemów zdrowotnych, a jednym z jej powikłań jest retinopatia cukrzyca. Jak leczyć taki stan? Dowiesz się z naszego artykułu.

Czym jest retinopatia cukrzycowa?

Retinopatia cukrzycowa to powikłanie cukrzycy, które związane jest z uszkodzeniem naczyń krwionośnych znajdujących się w siatkówce oka. Najczęściej schorzenie to pojawia się u osób, które cierpią na cukrzycę typu 1, jednak może również pojawić się u pacjentów z cukrzycą typu 2. Okazuje się, że chorzy na cukrzycę są dużo bardziej narażeni na wystąpienie innych chorób oczu, np. zaćmy i jaskry. Przyczyną retinopatii jest duże stężenie glukozy we krwi, okres dojrzewania, nadmierny cholesterol czy nadciśnienie tętnicze, ale także operacja zaćmy i ciąża u kobiet, które na cukrzycę cierpiały tuż przed poczęciem.

Jak można leczyć retinopatię cukrzycową?

Retinopatia cukrzycowa w zaawansowanym stadium może być leczona laserem, gdzie wypalane są patologiczne naczynia krwionośne. Jeśli jednak postać schorzenia jest łagodna, konieczne jest kontrolowanie rozwoju cukrzycy, poprzez częste oznaczanie poziomu hemoglobiny i glikemii. Warto jest również zapobiegać jej dalszemu rozwojowi poprzez przyjmowanie kapsułek opartych o naturalne przeciwutleniacze, witaminy i minerały. Najlepiej, jeśli w składzie znajdzie się:

Luteina – zaliczana jest do grupy karatenoidów. Organizm nie wytwarza jej samoistnie, dlatego ważne jest dostarczanie jej z dietą. Najczęściej występuje w plamce żółtej oka, która jest odpowiedzialna za prawidłowe widzenie. Luteina posiada ogromny wpływ na prawidłowe procesy widzenia, dlatego jej przyjmowanie jest konieczne w retinopatii cukrzycowej.

Borówka czarna – korzystnie wpływa na poprawę mikrokrążenia w oku oraz uelastycznia naczynia krwionośne. Przekłada się to na odpowiednie funkcjonowanie oczu i ostrość widzenia.

Cynk – chroni wzrok przed złym działaniem czynników zewnętrznych oraz wspiera proces metabolizowania witaminy A, odpowiedzialnej za oczy.

Rytyna – wspiera mikrokrążenie w naczyniach oka.

Połączenie tych czterech substancji wpływa pozytywnie na leczenie bądź zapobieganie retinopatii cukrzycowej. Dzięki temu można w pełni zadbać o prawidłowe działanie oczu.