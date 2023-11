Kombinezon jednoczęściowy to najbezpieczniejszy strój dla motocyklisty. Nadaje się zarówno do szybkiej i dynamicznej jazdy po drogach publicznych, jak i na tory wyścigowe czy off roadowe. Zestaw go z dobrej jakości kaskiem i nałożysz solidne rękawice oraz buty motocyklowe. Dzięki temu zminimalizujesz ryzyko utraty życia i zdrowia w razie wypadku. Jakie kombinezony na motor są najlepsze? O czym pamiętać, kupując kombinezon motocyklowy? Odpowiedzi znajdziesz w tym artykule.

Dlaczego warto zainwestować w kombinezon motocyklowy?

Kombinezon motocyklowy, jest bezpieczniejszy w porównaniu do zestawu z kurtki i spodni. Produkuje się go najczęściej ze skóry bydlęcej, kangurzej, uzupełniając komponentami ochronnymi. Są to wstawki z tytanu, twardych tworzyw lub siatki aluminiowej, umiejscowione między warstwą skóry a podszewką. W najlepszych modelach takie ochraniacze osłaniają plecy, barki, obojczyki, kość ogonową i kolana. To dlatego kombinezon motocyklowy nazywany jest niekiedy „zbroją”. Dodatkowo na zewnątrz na łokciach i kolanach naszyte są slidery, czyli ślizgacze, które w momencie upadku na asfalt czy glebę, absorbują częściowo siłę uderzenia i tarcia oraz umożliwiają przesuwanie się ciała po powierzchni.

Są też dostępne kombinezony tekstylne, uszyte z wytrzymałych materiałów. Różnica pomiędzy skórzanymi a tekstylnymi polega na tym, że te pierwsze są bardziej wytrzymałe, ale latem może być w nich za gorąco, a w zimie za chłodno. W kombinezonach tekstylnych łatwiej jest zachować cyrkulacje powietrza. Jednak to skórzane jednoczęściowe kombinezony motocyklowe uznaje się za najbardziej profesjonalny strój na motor. Przede wszystkim mamy pewność, że tego rodzaju ubranie nie przesunie się w razie wypadku i nie odsłoni ciała, co mogłoby się skończyć tragicznie.

Kombinezon jednoczęściowy, czy dwuczęściowy?

Kombinezon jednoczęściowy, choć najbezpieczniejszy, jest w niektórych sytuacjach mało praktyczny. Nie możesz zdjąć samej kurtki na przykład w bardzie czy na postoju. Komplety dwuczęściowe to kurtka i spodnie spięte zamkiem błyskawicznym. W niektórych modelach można je nosić oddzielnie, na przykład latem spodnie z lżejszą kurtką. Kombinezon dwuczęściowy możesz kupić w zestawie lub oddzielnie spodnie i kurtkę tej samej firmy. Zwróć tylko uwagę, czy te elementy stroju mają suwak, aby je razem spiąć. Ponadto kupując kombinezon motocyklowy, zarówno jednoczęściowy, jak i dwuczęściowy pamiętaj, aby był on dopasowany do ciała. Nie powinien nigdzie uwierać ani powodować dyskomfortu, jednakże nie może też odstawać od skóry. Skórzane kombinezony lekko rozciągają się po kilku nałożeniach. Kombinezon zbyt luźny nie chroni kierowcy, gdyż ochraniacze nie przylegają do odpowiednich partii ciała. Ponadto w razie upadku czy zderzenia, materiał wraz z ochraniaczami i sliderami może przesunąć się po ciele, a wtedy nie spełnia one swojego zadania, a nawet mogą przyczynić się do większych urazów. Jaki kombinezon zatem wybrać? Jeśli planujesz wyścigi lub treningi na torze, zainwestuj w jednoczęściowy. Preferujesz jazdę po asfalcie? W tym przypadku sprawdzi się kombinezon dwuczęściowy.

Poznaj jednoczęściowe kombinezony motocyklowe marki Rev’it

Kombinezony motocyklowe Rev’it uznawane są za produkty premium na rynku odzieży dla motocyklistów. Ta holenderska marka produkuje m.in. świetne buty na motor, kurtki, spodnie, rękawice i termoaktywne kominiarki. W ofercie kombinezonów Rev’it uwagę przyciąga model Beta. Występuje on w wersji dla mężczyzn i dla kobiet, a także w wersji jednoczęściowej i dwuczęściowej. Jednoczęściowy kombinezon Rev’it Beta wykonany jest ze skóry Monaco. Dzięki temu jest bardzo wtrzymały, a przy tym zapewnia swobodę ruchu. Największą zaletą tego produktu, jest złożony system certyfikowanych protektorów ochronnych w różnych partiach ciała oraz kieszenie na dodatkowe protektory. Kombinezon ma także tunele wentylacyjne, wstawki z przewiewnej siatki i garb aerodynamiczny, przystosowany do montażu bukłaka na wodę. Duża popularnością cieszą się też kombinezonu dwuczęściowe Rev’it Beta, które mają zbliżoną jakość i podobne zabezpieczenia.

