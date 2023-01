Rolowanie to jedna z popularniejszych metod na rozluźnienie obolałych od treningu mięśni. W przeszłości rolowanie mięśni było sposobem na rekonwalescencję po wyjątkowo intensywnych treningach, jednak w amatorskim uprawianiu aktywności fizycznej nie doceniano tej formy masażu. Dlaczego warto stosować rolowanie regularnie? Jakie zalety niesie za sobą ta metoda masażu? Przekonajmy się.

Rolowanie chroni nasze ciało przed potencjalnymi kontuzjami

Kontuzje to największa zmora każdego bywalca siłowni i sympatyka aktywnego trybu życia. Niestety, zbyt ambitne plany treningowe, brak przerw na regenerację i zbyt duże ciężary, które bierzemy na siebie, stanowią częste źródło niechcianej przerwy w treningach. Równie często do kontuzji dochodzi podczas treningów, których nie poprzedziliśmy stosowną rozgrzewką. Rolowanie to proces rozluźniania mięśni, co stanowi jedno z najskuteczniejszych rozwiązań, jeśli zależy nam na utrzymaniu odpowiedniej formy bez ryzyka kontuzji. Bez względu na to, czy idziemy biegać rano, wybieramy się wieczorem na siłownię czy w przerwie od pracy wykonamy kilka prostych ćwiczeń rozciągających, rolowanie rozgrzeje nasze mięśnie i nada im odpowiedniej elastyczności, regenerując przy okazji wszelkie ośrodki bólu spowodowane przetrenowaniem.

Rolowanie to idealny substytut tradycyjnej rozgrzewki

Rozgrzewka to integralna część wszystkich treningów. Bez niej nasze ciało jest zesztywniałe i zupełnie niegotowe do nadchodzącego wysiłku. Rolowanie zapewni naszym mięśniom dokładnie taką dawkę energii, jaka jest niezbędna przy każdym treningu. Intensywny proces rolowania z powodzeniem możemy stawiać wyżej w hierarchii niż zwykłe rozciąganie. Jest to spowodowane większą precyzją takiej rozgrzewki, a co za tym idzie, również odpowiednim przygotowaniem do treningów. Odpowiednie napięcie mięśni to klucz do efektywnego treningu, a rolowanie zapewni nam to w 100%.

Rolowanie to lepsze efekty treningu

Odpowiednio stosowane rolowanie zapewni nam lepsze osiągi podczas naszych treningów. Odnosi się to nie tylko do treningów siłowych wykonywanych na siłowni, ale przede wszystkim do treningów biegowych, gdzie odpowiednie przygotowanie mięśni i technika biegu mają największe znaczenie. Częste rolowanie wzmacnia nasze mięśnie i uelastycznia je, czyniąc bieg znacznie łatwiejszym niż dotychczas. Pamiętajmy jednak, że rolowanie to proces łatwy, który jednak źle zrobiony może wywołać więcej strat niż pożytku. Dlatego bardzo istotne jest, by dokładnie dowiedzieć się, w jaki sposób rolować swoje ciało.

Rolowanie pomoże na zakwasy

Kto z nas przynajmniej raz po treningu nie doświadczył bolesnych zakwasów, które ograniczały nasze ruchy i w praktyce uniemożliwiały stawienie się na kolejnym treningu? O zakwasach napisano już setki opracowań i żadne z nich nie wskazuje na jeden, właściwy sposób na ich wyeliminowanie. To jednak, co możemy zrobić, to postarać się maksymalnie zredukować negatywne działanie tego skutku ubocznego naszego niewytrenowania. Rolowanie w tym przypadku okaże się doskonałym sposobem na zakończenie treningu i formą dodatkowej aktywności w dniach pomiędzy treningami, kiedy nasze ciało dochodzi do siebie i regeneruje się po trudach biegu czy ćwiczeń na siłowni. Do rolowania możemy podejść jako do rozgrzewki, ale też jako zakończenie treningu – schładzanie ciała i zapobieganie bezpośrednim skutkom ogromnego wysiłku.