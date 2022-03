Odpowiedź na pytanie: “Jakie okna do domu wybrać?” jest jedną z najbardziej kluczowych kwestii. Okna prócz tego, że wprowadzają do naszych domów odpowiednią ilość światła dziennego, to dodatkowo odpowiedzialne są za właściwą cyrkulację powietrza. Porządna stolarka okienna to absolutna podstawa, by nasza nieruchomość była estetyczna oraz funkcjonalna, a także generowała oszczędności w kwestii ogrzewania. O czym należy pamiętać podczas ich wyboru? Przyjrzyjmy się zagadnieniu z bliska. Gotowi na garść praktycznych porad? Zaczynamy!.

Rodzaje okien

Branża okienna oferuje nam wiele różnych rodzajów okien – wszystko po to, byśmy mogli doskonale dobrać modele do naszych indywidualnych potrzeb. Najpopularniejsze są okna pcv (plastik), drewniane oraz aluminiowe. Okna zielona góra oferuje szeroki asortyment, który wpisze się w wiele aranżacji architektonicznych, zarówno urządzonych w stylu klasycznym, jak i nowoczesnym.

Okna PCV

Okna PCV Zielona Góra charakteryzują się doskonałymi parametrami technicznymi. Są jednym z najbardziej popularnych wariantów, na które decydują się użytkownicy obiektów jednorodzinnych. Odporne są na czynniki atmosferyczne oraz substancje chemiczne. Odpowiednio zainstalowane są wysoko szczelne. Wybierając okna pcv nie musimy także martwić się o ich konserwację. Okna pcv posiadają również walory estetyczne – szeroki wybór gamy kolorystycznej pozwala na dopasowanie do tworzonych aranżacji.

Okna Aluminiowe

Okna zielona góra wykonane z aluminium to modele, które do niedawna stosowane były głównie w obiektach przemysłowych oraz biurowcach. Dziś powszechnie wykorzystywane są w obiektach jednorodzinnych. Największą zaletą okien aluminiowych jest ich niewielka waga, jak również bardzo dobra wytrzymałość oraz sztywność, porównując je do innego rodzaju okien. Okna aluminiowe są więc niezwykle odporne na niesprzyjające warunki atmosferyczne.

Współczynnik przenikania ciepła U oraz przepuszczalność energii cieplnej G – czym są?

Izolacyjność okien definiowana jest przez dwa główne współczynniki – przenikania ciepła U oraz przepuszczalności energii cieplnej G.

Przenikanie ciepła to ilość ciepła, jaka w ciągu 1 godziny przenika przez powierzchnię 1m2 płaskiej przegrody, gdy występuje różnica 1°C po obu stronach okna. Współczynnik wykorzystywany jest do określania przenikania ciepła także w szczelinach drzwi, ścian czy połaci dachowych. Im wartość współczynnika jest niższa, tym większa izolacyjność termiczna. Przyjmuje się, że wartość współczynnika w obiektach mieszkalnych nie może być wyższa niż 1.6 W/m2K.

Przepuszczalność energii cieplnej G odpowiada za stosunek całkowitej przepuszczalności energii w stosunku do padających na szybę promieni słonecznych. Dzięki niemu dowiadujemy się o przepuszczalności energii słonecznej padającej na zewnętrzną część szyby i przechodzącej do wnętrza pomieszczeń. Wysoki współczynnik może świadczyć o przegrzewaniu się pomieszczeń latem oraz generowaniem oszczędności zimową porą.

Ile kosztuje montaż okien?

Cena montażu okien uzależniona jest od konkretnego wykonawcy, jak również zakresu zleconych zadań. Szacuje się, że montaż okien PCV to koszt około 32-100zł/mb. Dodatkowe koszty doliczyć należy w przypadku montażu ościeżnicy okiennej (ok. 100zł), jak również konieczności demontażu starych okien oraz ościeżnic (100-250zł). Dokładna wycena zależy więc od konkretnego zlecenia.

Jakiego producenta okien w Zielonej Górze wybrać?

W Zielonej Górze możemy odnaleźć wiele producentów oferujących dobre jakościowo okna. Jednym z liderów na rynku jest marka ArtBud Okna Zielona Góra. Produkty wychodzące spod jej skrzydeł cechują się odpornością na obciążanie wiatrem, wodoszczelnością, dobrą przepuszczalnością powietrza czy właściwą akustyką. Jeśli szukasz do swojego domu okien najwyżej klasy, które w niezmiennej kondycji będą służyć przez wiele długich lat, produkty ArtBud z Zielonej Góry spełnią twoje oczekiwania.