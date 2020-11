Coraz większą popularnością we współczesnym marketingu cieszą się usługi SEO. Ogromny wręcz zbiór czynności ma za zadanie maksymalnie wpasować się w oczekiwania algorytmu Google, który jest odpowiedzialny za układanie rankingu na poszczególne frazy kluczowe. Sztuczna inteligencja od amerykańskiego giganta stanowi olbrzymią zagadkę. Co wiadomo na temat jej funkcjonowania? Rozkładamy na czynniki pierwsze komputerowego robota. To powinno ułatwić Ci pozycjonowanie.

Po pierwsze tekst. Przy pozycjonowaniu stron dbaj o wysokiej jakości content

Już na samym początku warto podkreślić, że algorytm Google nigdy nie odkrył przed ekspertami SEO pełni swoich możliwości. Zdecydowana większość czynników rankingowych nadal pozostaje owiana tajemnicą. To, co udało się ustalić na przestrzeni lat jest efektem pracy doświadczonych specjalistów. Poszczególne agencje marketingowe, takie jak Afterweb, posiadają własne metody na pozycjonowanie stron zgodne z zasadami tzw. białego kapelusza. Wiadomo, że sztuczna inteligencja ceni sobie przede wszystkim treść. Musi być ona oryginalna, napisana poprawną polszczyzną, doskonała pod względem technicznym czy przede wszystkim odpowiednio nasycona frazami kluczowymi. Najnowsza aktualizacja algorytmu jeszcze bardziej zwraca uwagę na jakościowe teksty. Rozumie odmiany językowe, co uzasadnia pracę copywriterów. Istotne będzie odpowiadanie strony na indeksy Mobile First oraz Voice Search.

Po drugie odnośniki. One także muszą być wysokiej jakości, jeśli zależy Ci na efektach SEO

Od wielu lat niezwykle istotnym czynnikiem rankingowym w pozycjonowaniu stron są linki prowadzące do Twojego portalu. Teraz algorytm Google zwraca uwagę nie na ich ilość, ale na jakość odnośników. Ogromne liczby takich odsyłaczy jeszcze kilka lat temu cieszyły się sporą popularnością. Dziś uznawane są za spam i mogą powodować nałożenie filtra lub blokady ręcznej przez pracownika amerykańskiej firmy. Jeśli zależy Ci na zwiększaniu popularności marki wśród lokalnych Klientów, nie bój się korzystać z regionalnych serwisów informacyjnych, które cechują się wysoką renomą. One pomogą zdominować tak trudne miasta, jak choćby Warszawa czy Poznań. Unikaj farm linkowych. Należą one do technik Black Hat SEO i z całą pewnością nie będą mile widziane przez wirtualne roboty Google.