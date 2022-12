Nieustanne pogłębianie i uaktualnianie wiedzy, jak i doskonalenie umiejętności jest bardzo istotne w kontekście rozwoju każdego psychologa. Dokształcanie się jest niezbędne, aby zapewnić pacjentom jak najlepszą, profesjonalną pomoc. Jeśli zastanawiamy się nad możliwościami rozwoju w dziedzinie psychologii, zdecydowanie warto rozważyć uczestnictwo w szkoleniach! Przed podjęciem decyzji należy się jednak zastanowić, jakie szkolenia psychologiczne warto zrobić.

Szkolenia psychologiczne – dlaczego warto?

Psycholodzy to specjaliści odpowiedzialni nie tylko za samą diagnozę – współpracują oni z pacjentem, aby wesprzeć go w poprawie jakości życia. Wykonywanie tego zawodu wiąże się z niemałą odpowiedzialnością, dlatego tak ważne jest nieustanne pogłębianie wiedzy oraz zdobywanie umiejętności praktycznych.

Szkolenia psychologiczne pobudzają w uczestnikach pozytywne emocje, a dodatkowo umożliwiają kontakt z doświadczonymi profesjonalistami i innymi osobami chcącymi sią dokształcać, co zwiększa aktywność układu dopaminergicznego. Sprawia to, że spotkania szkoleniowe wpływają na skuteczne zdobywanie wiedzy. Co więcej, szkolenia zapoznają nas z przydatnymi narzędziami służącymi diagnostyce, co znacząco usprawnia pracę z klientem.

Szkolenia psychologiczne – diagnoza osobowości

Osobowość stanowi zbiór psychicznych właściwości jednostki, który wpływa na jej wzorce zachowań. Można ją określić jako sposób postrzegania i przeżywania. Badanie osobowości należy do niezwykle ważnych obszarów diagnozy psychologicznej, gdyż od jej typu oraz poziomu w dużym stopniu zależy m.in. sposób prowadzenia psychoterapii.

Diagnoza osobowości – jakie szkolenia warto zrobić?

Wybierając szkolenia z tej dziedziny, warto decydować się na spotkania, które zawierają aspekty praktyczne, umożliwiające dogłębne zapoznanie się z pewnymi zagadnieniami czy narzędziami. Jeśli jeszcze nie posiadamy wiedzy oraz doświadczenia z zakresu testów psychologicznych wiążących się z diagnostyką osobowości, dobrze jest wybrać szkolenie psychologiczne, które oferuje możliwość zapoznania się z częścią instrumentów, takich jak m.in. Inwentarz Osobowości NEO-PI-R czy Kwestionariusz Osobowości Eysencka EPQ-R.

Jeśli zastanawiamy się, jakie szkolenia psychologiczne warto zrobić, jedną z możliwości jest również szkolenie z zakresu MMPI-2 – Minnesocki Wielowymiarowy Kwestionariusz Osobowości-2. Dzięki niemu nie tylko możemy zaoferować nową formę diagnozy i zwiększyć naszą atrakcyjność na rynku pracy, ale i zapewnić klientom profesjonalne wsparcie. Jeśli napotkamy sytuację trudności diagnostycznej, możemy wykorzystać MMPI-2 w celu szybszego określenia odpowiedniej ścieżki terapeutycznej. W przypadku tego szkolenia psychologicznego zdecydowanie warto zacząć od podstaw, aby dopiero podczas kolejnych szkoleń zdobywać bardziej szczegółową wiedzę.

Jeśli chodzi o diagnozę zaburzeń osobowości, szkolenia poświęcone zróżnicowanym postaciom patologii osobowości oraz narzędziom służącym do ich identyfikacji zaoferują doskonałe wsparcie w pracy psychologa. Warto wybierać szkolenia psychologiczne prezentujące m.in. Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny do Badania Zaburzeń Osobowości DSM-V, SCID-V.

Szkolenia psychologiczne – diagnoza intelektu

Badanie intelektu umożliwia określenie poziomu rozwoju oraz funkcjonowania zdolności umysłowych, obejmujących m.in. zdolność rozumowania i planowania, rozwiązywania problemów czy myślenia abstrakcyjnego, a także uczenia się na podstawie doświadczenia.

Diagnoza intelektu – jakie szkolenia warto zrobić?

Można wymienić wiele cennych szkoleń w zakresie diagnozy intelektu – na wyróżnienia zasługują jednak szkolenia uwzględniające narzędzie zwane Skalą Inteligencji Stanford-Binet (SB5). Jest ono powszechnie stosowane na świecie i pozwala ocenić inteligencję oraz zdolności poznawcze w populacji czy grupach specjalnych. Zdecydowanie warto uczestniczyć w takim szkoleniu, gdyż jedynie certyfikat potwierdzający nasze uczestnictwo i zdobycie wiedzy o narzędziu uprawnia nas do wykorzystywania tego kwestionariusza. Warto rozważyć również uczestnictwo w szkoleniu ze Skali Inteligencji Wechslera dla Dzieci WISC-V. Jego najnowsza wersja została zmodyfikowana w taki sposób, aby dostarczyć pełniejszego obrazu zdolności dziecka.

Nie ulega wątpliwości, że szkolenia psychologiczne pozwalają zdobywać cenną wiedzę oraz umiejętności. Warto brać w nich udział, aby usprawnić swą pracę jako psycholog i tym samym zaoferować klientom jak największą pomoc.