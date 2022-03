Korzyści, jakie daje korzystanie z pojemników na żywność, jest wiele. Pomogą nam zarówno wygodnie przechowywać jedzenie w domowej kuchni, jak i w komfortowy sposób zabierać posiłki do pracy czy szkoły. Zobacz, jakie zalety mają wybrane rodzaje tych praktycznych naczyń.

Szklane pojemniki

Obecnie bardzo popularne stały się pojemniki na żywność wykonane ze szkła (borokrzemowego lub hartowanego). Tym, co sprawia, że są tak często wybierane, jest ich wszechstronność. Pojemniki szklane są uniwersalne, zatem nadają się do przechowywania praktycznie każdego rodzaju żywności.

Po drugie, trzymanie w nich jedzenia jest jak najbardziej bezpieczne. Szkło nie ma szkodliwego wpływu na żywność, ponieważ jest materiałem biologicznie obojętnym. Żywność przechowywana w szklanych pojemnikach zachowuje swój smak, aromat i wartości odżywcze.

Pojemniki metalowe

W przypadku pojemników wykonanych z metalu uwagę zwraca ich ładny wygląd. Mogą być ciekawym, estetycznym dodatkiem w kuchni. Są lżejsze od szklanych odpowiedników, dzięki czemu można je wygodnie przenosić. Metalowe pojemniki – dzięki nadzwyczajnej szczelności – służą przede wszystkim do przechowywania herbaty, mąki, herbaty, bułki tartej czy orzechów.

Tego rodzaju pojemniki służą wyłącznie do przechowywania określonych rodzajów żywności. Jest tak dlatego, że metal to materiał, który reaguje z kwasem, zatem nie można w takich pojemnikach trzymać np. świeżych owoców, zup, kiszonek itp. W przeciwnym razie w wyniku wspomnianej reakcji do naszego organizmu dostaną się szkodliwe związki.

Pojemniki ceramiczne

Interesującym rozwiązaniem jest wybór pojemników ceramicznych. Naczynia wykonane z porcelany i kamionki to prawdziwa klasyka. Mogą dodać kuchni wyjątkowych walorów estetycznych, a w dodatku mają liczne praktyczne zalety.

Pojemniki tego rodzaju skutecznie zabezpieczają żywność przed negatywnym wpływem światła. Nie reagują też z nią w żaden sposób, więc jest to rozwiązanie bezpieczne dla naszego zdrowia. Pojemniki na żywność wykonane z kamionki doskonale nadają się do przechowywania kiszonych produktów (na przykład ogórków czy kapusty).

Hermetyczne zamknięcie

Standardem obowiązującym pojemniki na żywność jest posiadanie hermetycznego zamknięcia, czyli szczelnie zamykanej pokrywy. To ich wyjątkowy atut.

Hermetycznie zamykany pojemnik na żywność zabezpiecza jedzenie nie tylko przed wylaniem (np. zupy lub sosu) ale także zapewnia utrzymanie smaku, wartości odżywczych oraz aromatu. Jest to duża wygoda na przykład wtedy, gdy zabieramy ze sobą do pracy albo szkoły obiad w pojemniku.

Podsumowanie

Jak zatem widzisz, używanie pojemników na żywność ma same zalety. W zasadzie nie mają one wad, więc warto zdecydować się na ich zakup. A jaki rodzaj tych naczyń najlepiej wybrać? W sklepie Prymus AGD znajdziesz szeroki wybór pojemników, w tym wysokiej jakości naczynia szklane. W naszym zestawieniu zdecydowanie wyróżniają się swoją wszechstronnością i jakością.