Łóżko jest najważniejszym elementem aranżacji w każdym stylu. Pikowania, nowoczesne pokrycia i przeszycia stanowią o dostosowaniu łóżka tapicerowanego zarówno do wnętrz klasycznych, jak i loftowych, industrialnych, czy nowoczesnych. Modne biele, szarości, czernie i każdy dowolny kolor jest do dyspozycji, ponieważ producenci mebli przeważnie oferują konkretny mebel w pełnej gamie kolorystycznej. Różnorodność faktur może także zaskoczyć. Eleganckie wytłaczane ornamenty na materiale obiciowym, gładkie miękkie w dotyku tekstylia lub praktyczne tkaniny wodoodporne, to tylko niektóre opcje.

Wszechstronna uniwersalność to zaleta tkanin obiciowych stosowanych przez producentów łóżek tapicerowanych. Obicie mebli tkaninami nieskórzanymi cieszy się także dużą popularnością. Mamy tu do wyboru: aksamitne floki, odporne na uszkodzenia plecionki, miękkie i miłe w dotyku altary, elastyczne mikrofazy, łatwe w utrzymaniu czystości i delikatne welury i plusze, a także wytrzymałe szenile. Każdy znajdzie coś dla siebie, a wybór tkaniny uzależniony jest od naszych potrzeb.

Łóżko tapicerowane — producent łóżek tapicerowanych

Sypialnia jest najważniejszym miejscem w naszym domu. To właśnie tam rozpoczynamy i kończymy dzień oraz odpoczywamy. Komfortowy sen powoduje, że nasz organizm nabiera sił i się regeneruje. Tapicerowane łóżko dopasuje się do stylu sypialni idealnie. Formę, rozmiar łóżka oraz styl mebla powinien zostać dobrany do stylu pomieszczenia, oraz naszych przyzwyczajeń. Mole książkowe powinny zadbać nie tylko o dobre oświetlenie, ale także o łóżko z zagłówkiem, które charakteryzuje się dużym komfortem podczas czytania. Łóżko z zagłówkiem, które poza swoją funkcją ozdobną jest również oparciem, powinno być wykonane z dobrej jakości tkaniny, która jest odporna na tarcia i łatwo zmywalna. Najlepiej na zagłówek sprawdzają się przyjemne i miękkie w dotyku tkaniny takie jak altary lub welur. Jeżeli wybierzemy łóżko tapicerowane, to w przypadku zagłówków i częstego opierania się o nie, lepiej nie decydować się na obicie w postaci sztucznej skóry, ponieważ może wystąpić kruszenie materiału. Ciekawą ofertę znajdziemy na stronie: http://www.cocodeco.pl/.

Meble tapicerowane — zalety