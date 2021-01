Na krześle biurowym często spędzamy dużo czasu w domu, przeglądając internet czy grając w gry. W ostatnim czasie dodatkowo przestrzeń domowa służy jednocześnie za miejsce pracy.

W takiej sytuacji niezbędne jest odpowiednio dopasowane krzesło, które zagwarantuje komfort siedzenie przez kilka godzin. Dowiedz się, na co zwrócić uwagę wybierając krzesło biurowe.

1. Co wziąć pod przy zakupie krzesła biurowego?

2. Rodzaje krzeseł biurowych

3. Komfortowe krzesło biurowe do pracy zdalnej

Co wziąć pod uwagę przy zakupie krzesła biurowego?

Długotrwale pozostawanie w pozycji siedzącej generuje negatywne skutki dla organizmu. Najczęstszą przypadłością związaną z pracą siedząca są przewlekłe bóle kręgosłupa. Aby zapobiec możliwości ich wystąpienia, warto zakupić odpowiednie, ergonomiczne krzesło. Obecnie ergonomia krzesła nie ogranicza się jedynie do możliwości regulacji jego wysokości czy oparcia, ale również podłokietników oraz głębokości siedziska. Oprócz tego dobre krzesło powinno posiadać zagłówek. Dla wielu osób przydatne może okazać się również podparcie części lędźwiowej kręgosłupa.

Wybierając krzesło do swojego biura lub mieszkania należy wziąć pod uwagę także wysokość biurka.

Dobrze dopasowane krzesło zapewni ergonomię pracy i zminimalizuje możliwość wystąpienia negatywnych skutków pracy siedzącej.

Kolejny ważny aspekt to materiał, z jakiego wykonane jest obicie krzesła. Na rynku dostępny jest szereg możliwości – obicia skórzane, ze skóry ekologicznej, weluru, wełny czy siatki.

Ich dobór zależy od osobistych preferencji oraz funkcji krzesła. Warto wziąć pod uwagę nie tylko wygląd, ale również łatwość w usuwaniu zabrudzeń czy wygodę siedzenia. Jeśli krzesła używamy przez większą część dnia, warto zdecydować się na model obity siatką. Taki materiał jest przewiewny, zapobiega przegrzewaniu pleców, a tym samym sprawdzi się także latem.

Dla osób, które cenią elegancki wygląd krzesła, przeznaczone są modele z obiciem ze skóry naturalnej. Taki typ posiada wiele zalet – jest niezwykle trwały, a przy tym łatwy w czyszczeniu. Tańszą alternatywą jest tapicerka wykonana z ekoskóry, która może nie sprawdzić się jednak dobrze w czasie wielogodzinnego siedzenia w ciepłe dni. Inną opcją są tapicerki welurowe, zapewniające przyjemność płynącą z kontaktu z miłym, przyjemnym dla skóry obiciem. Ich wadą może być natomiast trudność w czyszczeniu zabrudzeń.

Rodzaje krzeseł biurowych

Do najpopularniejszych krzeseł biurowych należą modele obrotowe na kółkach. Takie krzesła, wyposażone w mechanizm synchroniczny, dopasowują się do ruchu użytkownika krzesła i umożliwiają wygodne przemieszczanie się po pokoju czy biurze. Inna opcja to modele ze stałym podparciem, dzięki którym łatwiej utrzymać prawidłową postawę podczas siedzenia. Dostępne są również krzesła z mechanizmem multisynchronicznym oraz kołysania.

Komfortowe krzesło biurowe do pracy zdalnej

W ostatnim czasie wiele firm zdecydowało się na przejście na pracę zdalną. Praca w trybie home office wymaga dostosowania własnego domu do warunków biurowych. Kluczowy w takim wypadku jest dobór odpowiedniego krzesła. Najlepiej wybrać przeznaczone do biura, tj. z możliwością regulacji i odpowiednim podparciem – takie krzesła sprawdzą się dla osób, które spędzają czas, siedząc 8-12 godzin dziennie. W sytuacji, kiedy praca trwa krócej, około 4 godzin, wystarczający będzie prostszy model. Osoby, których praca przekracza standardową ilość godzin, powinny rozważyć zakup modeli certyfikowanych.