Kiedy rozejrzymy się po dowolnym biurze, szybko zauważymy jak wiele znajduje się w nim przedmiotów. Część z nich służy pracownikom przez wiele miesięcy, inne zużywają się i wymagają stałego uzupełniania. Jeśli jesteś osobą odpowiedzialną za zakupy artykułów biurowych, ale nie wiesz do końca, które z nich są najważniejsze, ten tekst jest dla Ciebie. Postaramy się w nim przedstawić podstawowe kategorie produktów, które ułatwią codzienną pracę, a także doradzić, jak wybierać dobre artykuły biurowe i gdzie je kupować. Zapraszamy do lektury!

W jaki sposób artykuły biurowe wspierają naszą codzienną pracę?

Artykuły biurowe to narzędzia, które mają bezpośredni wpływ na jakość wykonywanej pracy i naszą produktywność. Mało tego, bez stałego dostępu do wielu akcesoriów, urządzeń, nasza praca staje się niemalże niemożliwa. Dlatego tak ważne jest, aby już na samym początku urządzania biura wybierać odpowiednie akcesoria i urządzenia, a następnie dbać o to, aby niczego nie zabrakło i nic się nie psuło.

Bardzo często myśląc o najważniejszych akcesoriach do biura wymienia się np. ergonomiczne krzesło, drukarki, niszczarki. Tymczasem to właściwe artykuły do pisania i notowania, np. długopisy bądź cienkopisy, notatniki, pozwalają na szybkie zapisywanie naszych myśli, zadań, które mogłyby nam umknąć. Chcąc coś szybko zapisać czy wydrukować nie interesuje nas wymiar kartki a4. Potrzebujemy po prostu kartki. Jeśli nie ma jej pod ręką sięgamy po ryzę papieru. A jeśli jej nie ma? No właśnie.

Jakie kategorie produktów zaliczamy do artykułów biurowych?

Art biurowe to bardzo szerokie pojęcie, które obejmuje wiele różnych produktów. Możemy je podzielić na kilka kategorii:

– artykuły piśmiennicze – zaliczamy do nich to wszystko, czego używamy do pisania i rysowania, np. długopisy, ołówki, markery, zakreślacze, korektory,

– artykuły papiernicze – to produkty typu notatniki, bloki rysunkowe, koperty, etykiety samoprzylepne, papier ksero,

– artykuły do archiwizacji – służą do przechowywania i segregowania dokumentów, np. teczki, segregatory, koszulki na dokumenty, skoroszyty,

– artykuły do oprawy – to produkty służące do łączenia i zabezpieczania dokumentów przed uszkodzeniem lub rozdzieleniem się stron, np. zszywacze, dziurkacze, spinacze,

– artykuły higieniczne – pomagają w utrzymaniu czystości i higieny w biurze, np. ręczniki papierowe, mokre chusteczki, środki czystości.

Czym charakteryzują się dobre artykuły biurowe?

Zakup artykułów biurowych to spory wydatek. Dlatego też warto zwracać uwagę na to co kupujemy. Kierowanie się wyłącznie najniższą ceną nie jest najlepszą opcją przynajmniej jeśli chodzi o niektóre kategorie produktów. Dobre artykuły biurowe to takie, które spełniają kilka podstawowych kryteriów:

– jakość – na przykład dobre długopisy powinny mieć nierdzewną końcówkę, niewysychający tusz i ergonomiczny uchwyt.

– funkcjonalność – dopasowanie do potrzeb i specyfiki pracy. Przykładowo, dobre notatniki powinny mieć odpowiednią gramaturę papieru, format i linie, które ułatwiają pisanie i notowanie.

– praktyczność – dobre artykuły powinny być łatwe w użyciu, przechowywaniu i transportowaniu. Na przykład dobre teczki powinny mieć wygodne zamknięcia, etykiety i uchwyty.

– ekologia – przykładowo, dobry papier ksero powinien być wykonany z recyklingu, a dobre środki czystości powinny być biodegradowalne i nieszkodliwe.

Jak kupować akcesoria i artykuły biurowe – przez internet czy stacjonarnie?

To odwieczny dylemat osób odpowiedzialnych za robienie zakupów dla firm. Obie formy mają swoje zalety i wady. Zakupy stacjonarne mają tę przewagę, że możemy zobaczyć, dotknąć i sprawdzić produkty na żywo, porównać je ze sobą i skorzystać z porady sprzedawcy. Dla odmiany, zakupy internetowe możemy zrobić je w dowolnym miejscu i czasie, bez wychodzenia z domu lub biura. Możemy także skorzystać z większej oferty produktowej, porównywać ceny i opinie innych klientów, a także liczyć na ich szybką dostawę. Tak czy inaczej szukając informacji na temat artykuły biurowe zielona góra otrzymamy zarówno oferty sklepów stacjonarnych jak i internetowych, które działają na terenie całego kraju.

Podsumowanie

Jak widać, artykuły biurowe, które pozornie mogą wydawać się mało istotnym elementem wyposażenia biur, przy bliższym zapoznaniu się z tematem okazują się wręcz niezbędne dla ciągłej i efektywnej pracy. Mamy nadzieję, że powyższy tekst pomoże zyskać nieco inne spojrzenie na artykuły biurowe i ułatwi dokonywanie zakupów w przyszłości.