Nie musisz wyrzucać starego czy zniszczonego krzesła. Z łatwością możesz nadać mu nowe życie. Renowacja krzeseł tapicerowanych to także świetny sposób na zmianę wystroju wnętrza. Wystarczy odpowiednia tkanina i samodzielnie możesz stworzyć z nowy mebel. Tylko jak znaleźć najlepszy materiał obiciowy na krzesła? Zapraszam do wpisu, skąd dowiesz się na co zwrócić uwagę wybierając najlepszy materiał.

Tkaniny obiciowe

Tkaniny obiciowe to rodzaj tkanin, który używany jest do pokrycia mebli w naszych domach, ale także tapicerki samochodowej, łodziowej, a nawet do stosowania jako okładzina ścienna lub sufitowa. Mogą one być wykonane z różnych materiałów, jednak najczęściej spotykanym obecnie jest poliester.

Tkaniny obiciowe są zazwyczaj materiałami o wysokiej wytrzymałości, które są w stanie udźwignąć użytkowanie i regularne zużycie. Cechują się one również wytrzymałością na rozdarcia, plamy i blaknięcie. Dzięki temu są idealnym wyborem dla mebli, które są intensywnie używane, na przykład kanap, krzeseł czy foteli.

Co więcej, tkaniny obiciowe są obecnie dostępne w różnych kolorach i wzorach. Dzięki temu, każdy może znaleźć tkaninę idealną i dopasować w ten sposób meble tapicerowane do różnych stylów dekoracyjnych oraz własnego gustu.

Kiedy zmiana tapicerki krzeseł jest koniecznością…

Jeśli często używamy krzeseł, to logicznym jest, że ich konstrukcja jak i siedziska szybciej się zużywają. Wówczas materiał może stracić kolor, zmechacić się, pękać lub się przecierać. O ile kot lub małe dziecko często korzystają z krzesła, to proces ten postępuje jeszcze szybciej.

Niemniej jednak, istnieje możliwość renowacji krzeseł, co daje im szansę na bycie w dalszym użytku. Renowacja wcale nie jest trudna i przynosi sporą satysfakcję. Ponadto, pozwala na zmianę wyglądu krzesła według własnego pomysłu. Może to być szczególnie pomocne, jeśli chcemy zmienić wystrój pomieszczenia, lub krzesła dopasować do wystroju. Warto rozważyć renowację krzeseł, zamiast kupować nowe meble. Pozwoli nam to zaoszczędzić pieniądze i żyć bardziej ekologicznie.

Rodzaje tkanin obiciowych najlepszych na krzesła

W produkcji mebli tapicerowanych stosuje się różne rodzaje tkanin obiciowych, z których każda ma swoje charakterystyczne cechy i właściwości. Poniżej przedstawiam kilka z najpopularniejszych rodzajów tkanin obiciowych.

Poliester

Jest to tkanina syntetyczna, która jest łatwa w utrzymaniu czystości i wytrzymała na działanie promieni słonecznych. Poliestrowe tkaniny są często stosowane w produkcji mebli do użytku codziennego. Poliester produkuje się z polimerów syntetycznych.

Od lat stosuje się go jako tapicerkę meblową z powodu jego trwałości, łatwości czyszczenia i dużej wytrzymałości na rozdarcia i ścieranie. Co Więcej jest to także materiał stosunkowo tani, co czyni go popularnym wyborem jako tkaniny obiciowej. Jednakże, poliester ma również swoje wady. Jest to materiał, który “nie oddycha”, co latem i wiosną może wywoływać uczucie dyskomfortu u osób, które używają krzeseł obitych tkaniną poliestrową.

Sztuczna skóra i sztuczny zamsz

Sztuczne zamsz i skóra, znane także pod nazwą skaj. To syntetyczny materiał stworzony w celu imitowania naturalnej skóry zwierzęcej. W odróżnieniu od skóry naturalnej, sztuczna skóra jest wykonana z różnych materiałów syntetycznych, takich jak poliuretan (PU) lub winyl.

Ze względu na swoje cechy, takie jak łatwość czyszczenia, odporność na plamy i wodoodporność, sztuczna skóra jest stosowana jako alternatywa dla skóry naturalnej w wielu zastosowaniach, w tym jako tapicerka meblowa.

W przypadku chęci użycia sztucznej skóry lub zamszu jako tapicerki meblowej, warto również zwrócić uwagę na jakość materiału. W przypadku tańszych i niższej jakości sztucznych skór, materiał może pękać i tracić swoje właściwości po stosunkowo krótkim czasie użytkowania.

Welur

Welur to tkanina z delikatnym, aksamitnym w dotyku meszkiem, która jest często stosowana w produkcji luksusowych mebli tapicerowanych. Welur to rodzaj tkaniny, którą charakteryzuje miękkość i puszystość. Powstaje ona z delikatnych, krótkich włókien, które są równolegle uporządkowane. Może być on wykonany z różnych materiałów, takich jak bawełna, jedwab, wełna lub sztuczne włókna.

To bardzo popularny wybór jako tkanina tapicerska np. na krzesła, ponieważ jest bardzo miękki i przyjemny w dotyku, a także posiada wyjątkową estetykę. Jego włókna tworzą unikalny efekt i gładki, jedwabisty wygląd. Welur nadaje się idealnie do stosowania jako tapicerka meblowa. Zwłaszcza welur wykonany z poliestru, którego powierzchnię często zabezpiecza warstwa hydrofobową, która nie pozwala wnikać wilgoci w głąb materiału.

Mikrofibra

To tkanina syntetyczna, która jest bardzo wytrzymała i łatwa do czyszczenia. Mikrofibra jest stosowana w produkcji mebli tapicerowanych. Jest to syntetyczna tkanina wytwarzana z mikrowłókien, zwykle z poliestru lub nylonu. Charakteryzuje ją miękkość i delikatność w dotyku, co czyni ją bardzo wygodną do użytku jako tapicerka meblowa. Ponadto, mikrofibra wyróżnia się bardzo dobrymi właściwościami: odpornością na plamy i zanieczyszczenia. Inną zaletą mikrofibry jest to, że jest ona łatwa do czyszczenia i konserwacji, dzięki czemu jest wygodna w użytkowaniu.

Chenille

Jest to tkanina o fakturze miękkiego pluszu, która jest często stosowana w produkcji mebli tapicerowanych do użytku domowego. Chenille to tkanina wykonana z delikatnie puchatego splotu nitek, które tworzą miękką i wytrzymałą powierzchnię. Jest to bardzo popularny materiał w tapicerce meblowej, ponieważ jego miękkość i kolorowy, lekko brokatowy wygląd nadają meblom przytulny wygląd.

Wbrew pozorom jest bardzo trwały materiał i dobrze znosi eksploatację, a także jest łatwy w utrzymaniu w czystości. Jednak z powodu swojej faktury, chenille łatwiej przyciąga sierść i kurz, co może wymagać częstszego odkurzania lub oczyszczania.

Żakard

Żakard to gatunek tkaniny wyprodukowanej na maszynach żakardowych, które pozwalają na tworzenie złożonych, wielokolorowych wzorów z użyciem tkaniny osnowowej i wątkowej. Żakardy często są używane do produkcji tkanin ozdobnych i wysokiej jakości tkanin meblowych, ponieważ są bardzo wytrzymałe i odporne na ścieranie.

Ze względu na swoją trwałość i piękne wzory, żakardy są popularne do obijania mebli tapicerowanych. Mogą być stosowane do tapicerowania różnych rodzajów mebli, od sof, foteli, aż po poduchy i zasłony. Tkaniny te są dostępne w różnych wzorach, od tradycyjnych po nowoczesne. Dzięki temu można dopasować je do różnych stylów wnętrz.

Oprócz powyższych rodzajów tkanin, istnieje wiele innych, takich jak plecionka, skaj, aksamit, brokat i wiele innych. Wybór najlepszej tkaniny zależy oczywiście od stylu mebla, który chcemy odnowić, jego przeznaczenia oraz naszych osobistych preferencji.

Cechy tkanin obiciowych dobrych na krzesła i kanapy

Najbardziej pożądane cechy obiciowych tkanin tapicerskich to:

Wytrzymałość – Tkaniny obiciowe powinny być wytrzymałe na zużycie, naciąganie, rozdarcia. Tkaniny o wyższej wytrzymałości będą zdecydowanie lepsze dla mebli, które będą mocno eksploatowane.

Łatwość czyszczenia – Materiał obiciowy na krzesła powinien być łatwy w czyszczeniu i odporny na plamy. Zwłaszcza w przypadku mebli używanych codziennie oraz w domach gdzie mieszkają małe dzieci lub zwierzęta

Estetyka – Oczywistym jest także, że tkanina obiciowa na krzesła i inne meble powinna wyglądać atrakcyjnie i mieć estetyczny wygląd. Powinna ona pasować do stylu i kolorystyki mebla oraz pomieszczenia, w którym się znajduje.

Komfort – Tkaniny obiciowe powinny być miłe w dotyku i zapewniać wygodę podczas użytkowania mebla.

Przewiewność – Materiał na meble tapicerowane powinny przepuszczać powietrze tak, aby korzystając z nich uniknąć nadmiernego pocenia się.

Odporność na blaknięcie – Tkaniny obiciowe powinny być odporne na blaknięcie pod wpływem światła słonecznego. To szczególnie ważne w przypadku mebli, które są często wystawione na działanie promieni słonecznych.

Odporność na zmarszczki – Tkaniny obiciowe powinny być odporne na powstawanie zagnieceń i zmarszczek pod wpływem ich użytkowania. Dzięki temu będą wyglądały schludnie i elegancko.

Powyżej opisane cechy są ważne, aby zapewnić wygodę i trwałość mebli tapicerowanych. Jednak, wybór najlepszej tkaniny obiciowej na krzesła zależy od ich stylu, przeznaczenia. a także wystroju pomieszczenia w którym docelowo będą się znajdować.

Materiał obiciowy na krzesła

Dobry materiał obiciowy na krzesła tapicerowane powinien być przede wszystkim wytrzymały i łatwy do utrzymania go czystości. Krzesła to elementy wyposażenia, które są często używane, więc tkanina powinna być odporna na zużycie, naciąganie i rozdarcia.

Ważne, aby materiał obiciowy na krzesła był łatwy w czyszczeniu. Obecnie wielu producentów oferuje tkaniny, które mają specjalną hydrofobową powłokę. Dzięki niej zabrudzenia nie wnikają do środka materiału. A jeżeli przydarzy nam się nieszczęśliwy wypadek i coś rozleje się lub w inny sposób zabrudzi kanapę, to wyżej wspomniana powłoka zapewni nam łatwe usunięcie powstałych plam.

Tkaniny łatwe w czyszczeniu mają w swojej strukturze nanocząsteczki, które zapobiegają przedostawaniu się zabrudzeń do wnętrza materiału. Dzięki temu można szybko i łatwo usunąć plamy przy użyciu zwykłego papierowego ręcznika lub ściereczki z wodą i mydłem, bez potrzeby stosowania specjalistycznych środków czyszczących. W ten sposób możemy zapomnieć o uciążliwym czyszczeniu plam za pomocą silnych środków chemicznych, które często mogą przynieść więcej szkody niż pożytku.

Jeśli chcesz cieszyć się stylowym wnętrzem bez skazy, podczas spotkań w swoim domu, zdecyduj się na materiał plamoodporny.

Innym ważnym aspektem przy wyborze najlepszej tkaniny obiciowej jest estetyka. Tkanina powinna pasować do stylu i kolorystyki pomieszczenia, w którym znajdują się krzesła. W przypadku krzeseł, które są często użytkowane, polecam materiały z wyższej jakości włókien syntetycznych, takich jak poliester lub nylon, które są łatwiejsze do utrzymania w czystości i wytrzymalsze niż naturalne tkaniny, takie jak bawełna czy jedwab.

Ostatnią cechą, którą warto rozważyć przy wyborze materiału na krzesła tapicerowane, jest komfort użytkowania. Tkanina powinna być miękka i przyjemna w dotyku, aby siedzenie na krześle było wygodne i przyjemne.

Jaka tkanina obiciowa najlepsza?

Wybierając najlepszy materiał obiciowy na krzesła należy zwrócić uwagę na kilka aspektów. Dzięki temu będziemy mogli cieszyć się pięknymi meblami przez naprawdę długi czas. Dlatego też warto poświęcić trochę czasu na gruntowny research i zapoznać się z opiniami użytkowników na temat wybranych tkanin.

Tkanina odporna na plamy i ścieranie

Wybierając tkaninę obiciową na krzesła warto postawić na materiał plamoodporny i łatwy w czyszczeniu. Zwłaszcza jeżeli marzysz o jasnej tapicerce meblowej. Materiał powinien być też odprny na ścieranie tzw. piling. Zapewni to naszym meblom tapicerowanym elegancki wygląd na lata. Wielu producentów w swojej ofercie poza tkaninami plamoodpornymi, ma materiały, które nie wchłaniają wody. Dzięki temu też nie brudzą się z taką szybkością jak inne.

Materiał odporny na promienie słoneczne

Jeżeli Twoje krzesła wystawione są na działanie promieni słonecznych, warto pomyśleć także o wyborze tkaniny, która będzie odporna na płowienie. Niestety w ten sposób tkaniny z upływem czasu tracą swój urok. Jeżeli jednak zwrócimy uwagę na ten aspekt podczas wyboru tkaniny na krzesła, to uchronimy się od tego. Dzięki zastosowaniu specjalnych technologii podczas produkcji powstają materiały, którym niestraszne jest stanie w ostrym słońcu. Taka tapicerka zachowa piękny wygląd przez długie lata.

Tkaniny odporne na psie i kocie pazury

Jeśli Twój pies lub kot uwielbia drapać meble, zmiana jego zachowania może być trudna. co zatem zrobić? Jeśli obawiasz się takich sytuacji, zainwestuj w tkaniny przyjazne dla zwierząt, które zapewnią stylowy wygląd mebli przez długie lata, bez obaw na zniszczenie struktury materiału.

Tkaniny te są bardzo wytrzymałe i odporne na zarysowania i rozerwania spowodowane pazurami zwierząt. Co więcej, są w pełni bezpieczne dla zwierząt. Takie rozwiązanie gwarantuje wygodę i atrakcyjny wygląd mebli, które będą cieszyć oczy przez długi czas.

Posiadacze zwierząt powinni także zwrócić uwagę na aspekt czyszczenia mebli z sierści i zabrudzeń i wybrać tkaninę, która będzie łatwa w pielęgnacji.

Krzesła – tkaniny obiciowe, jakie wybrać?

Szeroka oferta sprawia, że z powodzeniem sięgniesz po stylowy, a zarazem trwały materiał. Wybierać możesz spośród wielu zróżnicowanych kolorów i wzorów, aby cieszyć się komfortem użytkowania i piękną stylistyką wnętrza. Dopasuj tkaninę do pozostałych elementów aranżacji, co pozwoli Ci stworzyć harmonijne wnętrza.

Z pewnością warto postawić na tkaniny obiciowe wysokiej jakości. Dzięki temu zapewnisz piękny wygląd twoim krzesłom na długie lata.