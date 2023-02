Jaką pościel i kołdrę wybrać do łóżka? Powinny być one wygodne i zapewniać komforty sen, z artykułu dowiesz się na co zwrócić uwagę wybierając pościel i kołdry oraz jak dobrać ich rozmiar do rozmiaru łóżka.

Jaki rozmiar pościeli wybrać?

Pościele dzielimy na jednoosobowe oraz duże komplety z przeznaczeniem dla dwóch osób. Rozmiar pościeli powinien być dobrany do naszego wzrostu oraz wymiarów materaca. Dla jednej osoby odpowiednia będzie już pościel o wymiarach 140×200 lub 160×200 z dwiema poszewkami w zestawie, np. https://i-posciel.pl/posciel-satynowa-satyna-160×200 Do sypialni małżeńskiej często wybierane są komplety w większym rozmiarze np. 180×200 lub 200×220, takie rozwiązanie ma jedną wadę, w przypadku jeśli jeden z partnerów woli inny rodzaj materiału może to powodować dyskomfort, dlatego do sypialni małżeńskiej warto rozważyć zakup dwóch mniejszych kompletów, wtedy każdy z partnerów będzie miał swoją pościel.

Jaki rozmiar kołdry wybrać?

Przed zakupem kołdry wymierz swój materac, kołdra nie powinna być od niego mniejsza, może mieć ona dokładnie takie wymiary jak materac lub być nawet większa, wtedy będzie swobodnie zwisała po bokach łóżka. Odpowiednią kołdrą do sypialni jednoosobowej będą te w rozmiarach 140×200 lub nieco większe kołdry 160×200, zobacz tutaj – https://i-posciel.pl/koldra-160×200 Jeśli mamy do czynienia z dużym łożem małżeńskim możemy wybrać dużą kołdrę 200×220 lub podobnie jak ma to się w przypadku pościeli dwa mniejsze zestawy kołder.

Bardzo ważne! Rozmiary kołder i poduszek się ze sobą powielają, kołdra 160×200 będzie pasować do pościeli o takich samych wymiarach, jednak kupując dużą pościel zwróć uwagę na jej rozmiar, dostępne są pościele w rozmiarze 200×220 oraz 220×200, to nie jest ten sam rozmiar!

Rozmiar 200×220 – szerokość 200cm, długość 220 cm

Rozmiar 220×200 – szerokość 220cm, długość 200 cm

Jest to mały detal, który w przypadku pościeli jednobarwnej nie ma wielkiego znaczenia, wtedy zapięcie pościeli ułoży się po boku, jednak w przypadku pościeli z wzorem obrócenie pościeli spowoduje równocześnie obrócenie się wzoru, co może niekorzystnie wpłynąć na wygląd rozłożonej pościeli na łóżku.

Rozmiar to nie wszystko! O materiale słów kilka

Kupując pościel nie możemy zapominać o rodzaju materiału, z którego zostały wykonane. Pościele oraz kołdry dzielimy na te wykonane z materiałów naturalnych oraz syntetycznych.

Jednym z najbardziej popularnych materiałów wykorzystywanych w produkcji pościeli jest bawełna, jest w pełni naturalna i niesie ze sobą wiele pozytywnych cech, które korzystnie wpływają na jakość snu. Po za bawełną do produkcji pościeli wykorzystuje się również len, jedwab, wełnę, włókno bambusowe oraz włókna syntetyczne, które w mniejszym stopniu przepuszczają powietrze od ich naturalnych odpowiedników, jednak rekompensują to niższą ceną.