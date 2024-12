Pasta do zębów przeciwpróchnicza, wybielająca czy może antybakteryjna? Przy ogromnym obecnie wyborze past do mycia zębów, wybór jednej z nich może być sporym wyzwaniem. Jak zatem wybrać odpowiednią pastę do zębów?

Pasty do zębów – rodzaje

Z jednej strony, ogromny wybór past do zębów może stwarzać problem ze zdecydowaniem się na jeden konkretny produkt, ale z drugiej daje możliwość indywidualnego doboru odpowiedniej pasty do preferencji i potrzeb danej osoby. Dużą popularnością cieszą się pasty przeciwpróchnicze. Nie ma w tym nic dziwnego, zważywszy na powszechność, z jaką próchnica występuje w społeczeństwie. Pasty z fluorem przeciwko próchnicy wzmacniają szkliwo i zwiększają jego odporność na próchnicę. Zapobiegają pojawianiu się ubytków i stanowią cenny element profilaktyki próchnicy.

Czasami głównym problemem dotyczącym szkliwa jest jego nadwrażliwość. Może wynikać ona z wielu przyczyn, takich jak chociażby nieprawidłowa technika szczotkowania zębów, nieumiejętne samodzielne wybielanie szkliwa lub przewlekłe zgrzytanie zębami. Przy nadwrażliwości zębów warto korzystać ze szczoteczki o miękkim włosiu i pasty do zębów dedykowanej osobom zmagającym się z tym problemem.

Pacjenci chętnie sięgają też po pasty wybielające. Pasty wybielające charakteryzują się wyższą wartością współczynnika ścieralności. Umożliwiają efektywniejsze pozbycie się osadu oraz różnego rodzaju zanieczyszczeń na powierzchni zębów. Specjalistyczne formuły past wybielających umożliwiają uzyskanie naturalnego odcienia uzębienia.

Pasty do zębów – jak wybrać?

Dobra pasta do zębów powinna być dobrana w zależności od stanu uzębienia i preferencji konkretnej osoby. W produktach zapobiegających odkładaniu się kamienia nazębnego często obecne są substancje przeciwbakteryjne i przeciwzapalne.

Przy tendencji to powstawania stanu zapalnego w obrębie dziąseł, dobrym pomysłem może być pasta ziołowa. W jej składzie znajdują się związki o właściwościach przeciwzapalnych, które ograniczają ryzyko rozwoju zapalenia.

Dość powszechnym problemem jest nieświeży zapach z ust. Wynika on np. z nieprawidłowej higieny jamy ustnej lub braku leczenia chorób przyzębia. Aby złagodzić ten dokuczliwy dla otoczenia objaw, można sięgnąć po pastę na nieświeży oddech. Produkty te posiadają substancje, które szybko przywracają świeżość w obrębie jamy ustnej. Poprawiają komfort osób zmagających się z halitozą. Neutralizują przykry zapach z ust. Warto jednak mieć na uwadze, że pasta do zębów pomaga jedynie doraźnie, eliminując objawy halitozy. Nie powinna zastępować wizyty u stomatologa.