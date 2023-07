Nie da się przecenić znaczenia kosiarki do trawy dla utrzymania trawnika w odpowiednim stanie. A trzeba przyznać, że ładny trawnik, to zadbany trawnik. Trudno sobie wyobrazić zadbany trawnik bez kosiarki – to wręcz niemożliwe. Dlatego, jeśli rozważasz zakup kosiarki, przeczytaj ten przewodnik i dowiedz się, na co zwracać uwagę przy wyborze odpowiedniego modelu.

Od czego zacząć poszukiwania kosiarki

Decydując się na nową kosiarkę, najważniejszym aspektem, który powinno się brać pod uwagę,jest wybór rodzaju zasilania. To często najważniejszy parametr kupowanej kosiarki. W tym przypadku należy przede wszystkim wziąć pod uwagę wielkość trawnika, jego kształt oraz stopień skomplikowania.

Nie można jednak pominąć również innych czynników, takich jak komfort koszenia, poziom hałasu, waga kosiarki, moc urządzenia, a także osobiste preferencje.

Przy analizowaniu tych istotnych aspektów związanych z zasilaniem kosiarki, mamy do wyboru trzy główne rodzaje:

kosiarki spalinowe,

kosiarki elektryczne,

kosiarki akumulatorowe.

Kosiarki spalinowe – za co je kochamy, a za co nienawidzimy



Kosiarki spalinowe posiadają zarówno swoje zalety, jak i wady. Zanim zdecydujemy się kupić kosiarkę spalinową, warto wiedzieć z czym dokładnie przyjdzie nam się zmierzyć. Oto najważniejsze cechy kosiarek z zasilaniem spalinowym.

Zalety kosiarek spalinowych:

Wysoka moc: Kosiarki spalinowe charakteryzują się z reguły wysoką mocą, co pozwala na skuteczne koszenie nawet gęstych i wysokich traw oraz trawników o większych powierzchniach. Wszechstronność: Kosiarki spalinowe są uniwersalne i mogą być stosowane zarówno na małych, jak i na dużych trawnikach. Są w stanie poradzić sobie z różnymi warunkami terenowymi i rodzajami trawy. Brak ograniczeń zasilania: Niezależność od dostępu do źródła prądu jest jedną z głównych zalet kosiarek spalinowych. Nie musisz martwić się o długość kabla czy trwałość baterii. Jedyne o co musisz się martwić to paliwo. Mobilność: Kosiarki spalinowe są zazwyczaj lekkie i łatwe do manewrowania, co ułatwia ich obsługę na trudno dostępnych obszarach trawnika. Szeroki zakres koszenia: Kosiarki spalinowe oferują zwykle większą szerokość koszenia w porównaniu do innych typów kosiarek, co przyspiesza proces koszenia dużych powierzchni trawnika.

Wady kosiarek spalinowych:

Hałas i emisja spalin: Kosiarki spalinowe generują hałas i emitują spaliny, co może być uciążliwe zarówno dla użytkownika, jak i dla otoczenia. Wymaga to stosowania odpowiednich środków ochrony i przestrzegania norm dotyczących emisji. Konieczność obsługi i konserwacji: Kosiarki spalinowe wymagają regularnej konserwacji, takiej jak wymiana oleju, czyszczenie filtrów powietrza i sondy zapłonowej. Dodatkowo, konieczne jest uzupełnianie paliwa i oleju. Wyższe koszty eksploatacji: Kosiarki spalinowe wymagają zakupu paliwa i oleju, co wiąże się z dodatkowymi kosztami w porównaniu do kosiarek elektrycznych lub akumulatorowych. Startowanie i obsługa: Uruchamianie kosiarki spalinowej może być czasem bardziej wymagające niż w przypadku innych typów kosiarek. Wymaga to znajomości procedur bezpieczeństwa i umiejętności obsługi silnika spalinowego.

Kosiarki elektryczne – jakie mają wady i zalety?



Kosiarki elektryczne są zalecane głównie do trawników o powierzchni do 500-600 m², ze względu na pojemność akumulatora. Przy wyborze konkretnego modelu kosiarki elektrycznej ważne jest zwrócenie uwagi na moc urządzenia oraz szerokość koszenia. Im wyższe są te dwie cechy, tym szybciej można skosić trawnik. Moc kosiarki elektrycznej wahają się zazwyczaj od 600 do 1900 W, a szerokość koszenia wynosi od 30 do 50 cm.

Jedną z głównych wad kosiarek elektrycznych jest konieczność dostępu do gniazdka elektrycznego. Należy również mieć świadomość, że im dłuższy jest kabel, tym większy może być spadek mocy kosiarki.

Największym atutem kosiarki elektrycznej jest ciągła praca urządzenia. Nie ma potrzeby przerywania pracy, jak ma to miejsce w przypadku kosiarek spalinowych lub akumulatorowych, gdzie trzeba co jakiś czas dolewać paliwo lub wymieniać/ładować akumulatory.

Kosiarki akumulatorowe – plusy i minusy

Kosiarki akumulatorowe do trawy stają się coraz popularniejsze na rynku, zastępując stopniowo zarówno kosiarki elektryczne, jak i spalinowe. Jednak tego rodzaju kosiarki są zazwyczaj najdroższe spośród wymienionych opcji, przewyższając cenowo kosiarki elektryczne i zbliżając się do kosztów kosiarek spalinowych. Kosiarki akumulatorowe cechują się niesamowitą mobilnością i wygodą użytkowania, ponieważ nie wymagają dostępu do gniazdka elektrycznego. Co więcej, praca takiej kosiarki jest znacznie cichsza niż praca kosiarki spalinowej.

Dodatkowo, w obecnych czasach, kiedy dbanie o redukcję emisji jest istotne, kosiarki akumulatorowe wyróżniają się nad kosiarkami spalinowymi, ponieważ nie emitują żadnych spalin. Wydaje się więc, że kosiarka z akumulatorem jest idealnym rozwiązaniem.

Jednakże, tego typu kosiarki mają także pewne wady, a największe z nich to:

Niska moc silnika: Kosiarki akumulatorowe często mają mniejszą moc silnika niż kosiarki spalinowe, co może wpływać na ich wydajność w przypadku gęstych lub długich traw.

Wysoki koszt zakupu: Kosiarki akumulatorowe są zazwyczaj droższe niż kosiarki elektryczne i mogą być porównywalne lub nawet droższe od kosiarek spalinowych.

Konieczność ładowania: Akumulatory kosiarek wymagają regularnego ładowania, co może trwać kilkanaście godzin. To może być niewygodne, jeśli potrzebujemy szybkiego koszenia trawnika.

Konieczność zakupu zapasowego akumulatora: Aby przedłużyć czas pracy kosiarki, może być konieczne posiadanie zapasowego akumulatora, co wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Przed podjęciem decyzji o zakupie kosiarki akumulatorowej, warto rozważyć te zalety i wady, aby dopasować ją do swoich potrzeb i preferencji, uwzględniając rozmiar trawnika, wydajność koszenia oraz budżet.

Wyposażenie kosiarek – co brać pod uwagę?

Producenci kosiarek prześcigają się w pomysłach na coraz ciekawsze funkcje kosiarek i ich unowocześnienia. Wszystko po to, by Klient uznał daną kosiarkę za jeszcze bardziej pożądaną i po prostu ją zamówił. Jakie elementy szczególnie interesują konsumentów w kontekście funkcjonalności kosiarek? Sprawdźmy!

Kosz na trawę: Zwróć uwagę na materiał wykonania kosza, jego trwałość oraz możliwość demontażu w razie potrzeb. Sprawdź także pojemność kosza. Warto również mieć opcję wyrzutu bocznego, gdy nie chcesz zbierać skoszonej trawy do kosza. Funkcja mulczowania: Jeśli chcesz wykorzystać skoszoną trawę jako naturalny kompost, rozważ zakup kosiarki, która podczas koszenia drobno rozdrabnia trawę. Kosiarka z funkcją mulczowania będzie wtedy odpowiednia. Gabaryty: Jeśli masz ograniczoną przestrzeń do przechowywania kosiarki, zwróć uwagę na jej rozmiar oraz czy posiada składane rączki (uchwyty), które ułatwią przechowywanie. Solidność wykonania: Sprawdź materiał, z którego wykonana jest obudowa kosiarki. Im wyższa odporność na uszkodzenia mechaniczne, tym dłużej kosiarka będzie wytrzymała. Podczas koszenia mogą się zdarzyć sytuacje, kiedy kamień uderzy w obudowę kosiarki, dlatego ważne jest, aby była solidna i odporna na takie zdarzenia. Kosiarka z napędem: System samobieżny w kosiarkach znacznie ułatwia manewrowanie nimi, zwłaszcza na większych, otwartych przestrzeniach. Jednak kosiarka z napędem może nie być praktyczna na ciasnych trawnikach, gdzie wymaga się częstego manewrowania przód-tył.

Jakie kosiarki kupować?



Na to pytanie ciężko odpowiedzieć jednoznacznie, ponieważ rynek kosiarek jest dziś bardzo zróżnicowany. Trzymając się jednak kilku prostych zasad, z pewnością uda się wybrać kosiarkę, która sprosta wymaganiom i będzie doskonałym wsparciem w pracach ogrodowych. Po pierwsze – wybierajmy markowy sprzęt. Marka i jej renoma nie biorą się z kosmosu. Jednymi z najbardziej niezawodnych kosiarek się kosiarki STIHL – ta marka to klasa sama w sobie i nikomu przedstawiać jej nie trzeba. Bardzo dobrą opcją, o której warto pamiętać jest posprzedażowy serwis kosiarek. Jeśli kupujemy sprzęt u kogoś, kto dodatkowo zna się na naprawach, regeneracjach i akcesoriach do danego sprzętu – lepiej być nie może. Pamiętajmy – cena, choć jest ważna, nie powinna być kryterium. Czasami lepiej odrobinę dopłacić, a mieć sprzęt lepszej jakości, który wytrzyma dłużej i lepiej wykona swoją pracę.

Gdzie najlepiej kupić kosiarkę?



Kosiarki to sprzęt, który jest dziś bardzo powszechny. Dostępne są na każdym kroku, w małym sklepie ogrodniczym, markecie budowlanym, a coraz częściej nawet w dyskontach…spożywczych. Oczywiście tak jak sklepy są różne, różne są kosiarki. Można dostać dobrą, ale i byle jaką. Jeśli chcesz kupić dobrą kosiarkę, bezpieczną i sprawdzoną przez wielu użytkowników, wybieraj znane, certyfikowane marki. Warto kupować produkty renomowanych producentów u autoryzowanych dealerów, którzy mogą zaproponować najkorzystniejsze ceny uwzględniające różne zniżki.

Kosiarka przez internet?

Zakupy on-line to już dzisiaj nic zaskakującego. Kupujemy codziennie, coraz więcej i coraz chętniej. Nie powinno też zatem dziwić, że również sprzęt ogrodniczy ląduje częściej w wirtualnych koszykach.Jest to bardzo wygodna opcja, która pozwala zaoszczędzić czas, wysiłek, a także pieniądze. Co ważne, kupując przez internet możemy liczyć na darmową dostawę, zniżki, gratisy, a także możliwość zwrotu w ciągu 14 dni bez podania przyczyny – w sklepach stacjonarnych zwrot nie jest obowiązkowym benefitem, a wynika jedynie z dobrej woli sprzedawcy. Zakupy online nie wymuszają na nas pośpiechu, możemy zrealizować je o dowolnej porze – same plusy!