Każda drużyna sportowa, wcześniej czy później staje przed wyborem odzieży treningowej. Aby jednak móc wziąć udział w oficjalnych rozgrywkach, stroje koszykarskie powinny być odpowiednio oznaczone. Gdzie najlepiej zamówić stroje koszykarskie i jak wykonać na nich nadruk?

Stroje koszykarskie polskiej produkcji

Jednym z lepszych rozwiązań na zapewnienie sobie wygodnego stroju do gry jest wybór odzieży od polskich, sprawdzonych producentów. Gdzie takich znaleźć?

Wiele osób błędnie uważa, że producent nie oferuje swoich usług bezpośrednim odbiorom i raczej kieruje swoją ofertę do sklepów i innych pośredników.

W przypadku polskiej marki sportowej PEHA możliwe jest zamówienie wymarzonych kompletów do kosza bezpośrednio od producenta. Oznacza to nie tylko atrakcyjną i przystępną cenę, ale również możliwość realizacji indywidualnych zamówień, według własnego — jedynego w swoim rodzaju — projektu.

Personalizacja

Każdy strój do koszykówki powinien być odpowiednio oznaczony numerem, napisem (nazwisko zawodnika, nazwa zespołu), a także opcjonalnie — logotypem sponsora, herbem, flagą i innymi symbolami graficznymi. Jedną z najlepszych technik nadruku na strojach dedykowanych aktywności fizycznej jest sublimacja. To technika, która z wykorzystaniem trwałych tuszy i wysokich temperatur, które emituje specjalna prasa, jest w stanie dosłownie wtopić bezpośrednio we włókna wybrany przez Ciebie projekt. Taki nadruk jest trwały i elastyczny. Nie odkleja się, nie pęka i nie wykrusza. Nadruki sublimacyjne nie muszą być również kosztowne. Zamawiając stroje koszykarskie PEHA pehasports.com/odziez-do-koszykowki/stroje-koszykarskie w liczbie ponad 6 kompletów, nadruk w takiej formie otrzymasz całkowicie gratis!

Jeśli interesują Cię stroje koszykarskie — szukaj atrakcyjnych ofert wśród polskich producentów. To gwarancja nie tylko przystępnej ceny, ale również wyjątkowej jakości, której na próżno szukać w tanich marketach oferujących masową, nierzadko nieprecyzyjną i nietrwałą produkcję.