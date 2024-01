Nie jest tajemnicą, że w polskim systemie oświaty zarobki nauczycieli pozostawiają wiele do życzenia. Ich wysokość sięga niewiele ponad minimalnego wynagrodzenia za pracę. W tej sytuacji, z dnia na dzień coraz więcej pedagogów poszukuje alternatywy, która jednak umożliwi im realizować się zgodnie z posiadanym wykształceniem i przekazywać wiedzę młodszym pokoleniom. Taką alternatywą są korepetycje – w dalszym ciągu nauczyciel wykonuje wyuczony zawód i jednocześnie może liczyć na wyższe zarobki. W dzisiejszym artykule zostanie przedstawione, w jaki sposób zostać korepetytorem. Wyrazić należy nadzieję, że przekazane informacje pozwolą niezdecydowanym podjąć taką decyzję!

Zdobycie odpowiednich kwalifikacji i wiedzy

Przede wszystkim, praca nauczyciela nierozerwalnie związana jest z odpowiedzialnością za osiągane przez uczniów wyniki. O ile w szkolnictwie publicznym, trudno winić pedagogów za gorsze wyniki uczniów, ze względu chociażby na liczbę dzieci w klasach, opinia o korepetytorze może wpłynąć na klientelę. W związku z tym trzeba mieć pewność, że się posiada odpowiednie umiejętności i wiedzę, aby rozpocząć karierę w branży korepetycji. Co do kwalifikacji – formalnie nie ma potrzeby, żeby jakiekolwiek posiadać od strony formalnej. Nie trzeba ukończyć specjalnych studiów lub kursów. Niemniej na pewno takie przygotowanie uniwersyteckie jest na pewno bardzo przydatne.

Zdobycie specjalizacji

W obecnych czasach, niemal w każdej branży poszukuje się specjalistów. W przeszłości jeden nauczyciel uczył większej ilości przedmiotów i uchodził za eksperta od każdego. Obecnie sektor edukacji wymaga od nauczycieli specjalizacji w określonych dziedzinach. Warto się skupić na jednym przedmiocie – na przykład języki angielskim lub chemii – i osiągnąć w nim prawdziwe mistrzostwo. Poza specjalizacją, bardzo ważne jest również doświadczenie. Na przykładzie uczniów w klasach maturalnych – z pewnością poszukiwać będą nauczycieli, którzy przygotowywali ich starszych kolegów do matury. Osoby nowe, mogą mieć problem ze znalezieniem klientów chociażby posiadali większą niż koledzy po dachu wiedzę.

Efektywna reklama

W dzisiejszym świecie sukces często osiągają nie ci, którzy na to po prostu zasługują ze względu na posiadane doświadczenie i wiedzę, a osoby, które potrafią się odpowiednio zareklamować. W branży korepetycji jest podobnie. Sposobów na marketing usług edukacyjnych jest wiele. Można ogłaszać się w serwisach społecznościowych takich jak chociażby Facebook. Lepszym wyjściem jest wystawienie swojego ogłoszenia na dedykowanych serwisach służących wyszukiwaniu korepetycji. Doskonałym miejscem jest BUKI, które zostanie przedstawione w następnym akapicie.

Skorzystanie z doświadczenia BUKI

BUKI to nowoczesna platforma, na której można znaleźć korepetytorów praktycznie z każdego przedmiotu szkolnego (i nie tylko). Ponadto oferuje różnorodne kursy i szkolenia, w tym dedykowane dla chociażby maturzystów. Dodanie ogłoszenia na BUKI stanowi gwarancję szerokiej i skutecznej reklamy swoich usług. Dlatego też należy zachęcić każdego nauczyciela, który chce rozpocząć karierę w branży lekcji prywatnych, od dołączenia do platformy BUKI, która posiada ogromne, wieloletnie doświadczenie w reklamie tego typu działalności. Serwis umożliwia również wystawanie ocen nauczycielom przez uczniów i ich rodziców – w miarę nabywania coraz to nowych klientów, przy założeniu, że nauka będzie efektywna, same oceny użytkowników wpłyną na zwiększenie częstotliwości wpływania nowych ofert.

Podsumowanie

W celu podsumowania warto jeszcze raz wskazać, że dla nauczycieli szkół publicznych, niezadowolonych (i to jak najbardziej zasadnie) z warunków zatrudnienia, doskonałą alternatywę stanowią korepetycje. Pozwalają w dalszym ciągu realizować się w wyuczonym zawodzie i przekazywać wiedzę młodszym pokoleniom przy zachowaniu elastyczności – to nauczyciel decyduje, kiedy i w jakim wymiarze chce prowadzić zajęcia. Zarobki również są o niebo lepsze. Dlatego też nie warto się dłużej zastanawiać – zachęcić należy do założenia profilu na platformie BUKI już dzisiaj i czerpania satysfakcji z nauczania!