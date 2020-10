Suszarek do włosów na rynku jest bardzo dużo. Każdy z producentów zachwala swoje rozwiązanie jako najlepsze. Ty jednak stając przed tym ogromem modeli, nie bardzo wiesz, czym kierować się przy wyborze? Zerknij na nasze podpowiedzi.

Podstawowe kryteria wyboru suszarki do włosów

Nie każda suszarka musi mieć dyfuzor lub koncentrator. Wszystko zależy od tego, do jakiego typu włosów chcesz kupić sprzęt. Nie każda suszarka musi mieć także czujnik nawilżenia czy też technologię podczerwieni. Wiele zależy od tego, jak często z niej korzystasz, czy stylizujesz włosy praktycznie każdego dnia czy też sięgasz po suszarkę jedynie, gdy nie chcesz wyjść z mokrą głową na zewnątrz. Jakość twoich włosów, ich kondycja również w dużym stopniu będą wpływały na wybór konkretnych rozwiązań.

Przeglądając listę produktów dostępnych na https://www.euro.com.pl/suszarki-do-wlosow.bhtml, warto jednak na początek spojrzeć na listę rozwiązań, które każda dobra suszarka powinna mieć:

generatorów jonów – dlaczego jest taki ważny? Ponieważ w momencie suszenia naturalnie na powierzchni głowy pojawiają się kationy, które odpowiadają za to, że włosy się puszą i elektryzują. Dzięki generatorowi bilans kationów i anionów zostaje wyrównany, a włosy znacznie łatwiej poddają się stylizacji. Jednocześnie wyrównanie poziomu ładunków i neutralizacji szkodliwego działania kationów poprawia kondycję włosów.

regulacja temperatury i siły nawiewu – nowoczesna suszarka musi ci dać możliwość dostosowania parametrów suszenia do indywidualnych potrzeb. Włosy wielu kobiet źle reagują na zbyt wysoką temperaturę suszenia, dlatego zmniejszenie temperatury i możliwość uruchomienia zimnego nawiewu znacznie poprawia komfort całego zabiegu stylizacji włosów.

dobrze wyprofilowaną rączkę – może to i brzmi banalnie, ale w ogromnym stopniu to właśnie konstrukcja suszarki wpływa na to, czy dobrze ci się nią pracuje, czy nie. Nowoczesna suszarka do włosów powinna dobrze układać się w dłoni i pozwalać na swobodę ruchu.

Co jeszcze warto sprawdzić?

Suszarka do włosów to urządzenie, które powinno ci pomóc w jak najkrótszym czasie nie tylko wysuszyć włosy, ale i je wymodelować. Aby urządzenie mogło efektywnie spełniać te funkcje, musi posiadać:

odpowiednią moc – im jest ona wyższa, tym suszarka pracuje szybciej i wydajniej, a ty masz gotową fryzurę w kilka lub kilkanaście minut; to bardzo ważny parametr dla wszystkich tych, którym zależy na jak najszybszym wysuszeniu włosów; moc suszarki szczególnie jednak będzie ważna w przypadku osób o długich i gęstych włosach – wtedy nie warto kupować urządzenia o mocy mniejszej niż 2000 W.

dyfuzor – nie jest niezbędny dla każdej użytkowniczki suszarki, ale jeśli masz włosy kręcone, zależy ci na pięknych lokach, chcesz zadbać o odpowiednią objętość fryzury, powinnaś zadbać o o odpowiednie końcówki do suszarki, które pomogą ci w osiągnięciu tego efektu; do prostowania włosów świetnym rozwiązaniem będzie z kolei odpowiednio zaprojektowany koncentrator.

silnik – z pewnością chcesz, aby suszarka służyła ci jak najdłużej, dlatego warto zadbać o wybór sprzętu z napędem AC – taki silnik jest bardziej wytrzymały, odporny na uszkodzenia. Dobrym wyborem jest także silnik bezszczotkowy o dużej wydajności, żywotności i sile nawiewu.

Dodatki, nad którymi można się zastanowić

Nowoczesne urządzenia dają możliwość bardzo precyzyjnego i bezpiecznego suszenia włosów. Świetnym rozwiązaniem (które niestety jednak znacząco podnosi cenę urządzenia) jest czujnik nawilżenia, który dokonuje diagnozy włosów i do ich kondycji dopasowuje warunki suszenia; w ten sposób włosy chronione są przed zbytnim wysuszeniem, zachowują piękny i zdrowy wygląd. Ciekawą propozycją jest także wykorzystanie w suszarkach technologii podczerwieni, która pomaga w regeneracji włosów, działa przeciwbólowo i przeciwzapalanie. To doskonałe rozwiązanie dla osób, które borykają się z wypadającymi, łamliwymi włosami, bolącą skórą głowy. Coraz większą popularnością cieszą się suszarki z powłoką ceramiczną. Dzięki niej ciepło jest rozprowadzane równomiernie, co zapobiega miejscowemu przegrzewaniu włosów. Powłoka turmalinowa z kolei działa podobnie do generatora jonów. Spotkać można również modele z kreatyną na otworach wylotowych. To rozwiązanie uelastycznia i wzmacnia włosy.

Ile kosztuje suszarka do włosów?

Ceny suszarek do włosów są bardzo różne. Między innymi także z tego powodu warto przed zakupem dokładnie określić, na jakim sprzęcie ci zależy. Suszarkę możesz kupić już za kilkadziesiąt złotych, możesz za nią wydać jednak nawet parę tysięcy. Najbardziej popularne rozwiązania kosztują 200-400 złotych. Warto natomiast ustalić, które parametry mają dla ciebie kluczowe znaczenie, z których rozwiązań natomiast jesteś gotowa zrezygnować. Pamiętaj, że dobra suszarka to taka, która odpowiada na realne potrzeby twoich włosów, a nie ta, która regularnie pojawia się w reklamach. To, co idealnie sprawdza się w przypadku jednego rodzaju włosów, niekoniecznie musi odpowiadać włosom o innej strukturze i kondycji.