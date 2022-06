Telefony komórkowe znajdziemy dziś prawie w każdej kieszeni, torebce czy plecaku. Większość z nich to wartościowe urządzenia, w których przechowujemy nasze prywatne dane, dokumenty, środki płatnicze czy korespondencję. Nic więc dziwnego, że urządzenia te są łakomym kąskiem dla złodziei. Ich niewielkie rozmiary sprawiają również, że telefony często gubimy lub nie pamiętamy, gdzie je odłożyliśmy. Okazuje się jednak, że w takich przypadkach z pomocą przyjść może nam internet, gdzie znajdziemy specjalne aplikacje do namierzania telefonów.

Zlokalizuj swoje urządzenie – to prostsze niż myślisz

Wydawałoby się, że namierzanie telefonu w czasie rzeczywistym to usługa zarezerwowana dla służb czy specjalistów. Okazuje się jednak, że na własną rękę swoje urządzenie może namierzyć tak naprawdę każdy z nas. Dobrym przykładem mogą być tutaj narzędzia, które dostępne są za darmo. Jak to działa? W pierwszej kolejności należy odpowiednio skonfigurować nasze urządzenie i konto w konkretnej aplikacji (na przykład poprzez konto Google). Kolejnym krokiem jest udzielenie zezwolenia na namierzenie telefonu. Teraz wystarczy skorzystać z odpowiedniej witryny internetowej, która pokaże nam aktualne położenie urządzenia (z dokładnością do kilku metrów). To jednak nie wszystkie możliwości, które swoim użytkownikom oferują darmowe narzędzia. Za ich pośrednictwem możemy bowiem także zdalnie zablokować nasz telefon i wymazać z jego pamięci wszelkie wrażliwe dane. Dzięki temu możemy być pewni, że nie trafią one w niepowołane do tego ręce. W sieci znajdziemy również płatne rozwiązania, które oferują użytkownikom jeszcze więcej najróżniejszych funkcjonalności. Kiedy warto się na nie zdecydować i na co pozwalają?

Aplikacja do namierzania – szeroki zakres funkcji

Wśród płatnych aplikacji znajdziemy sporo programów, które pozwalają na namierzenie zagubionego czy skradzionego urządzenia. Wśród nich wyróżnia się z pewnością serwis https://lokalizo.pl i powiązana z nim aplikacja mobilna. Pozwala ona zarówno na namierzanie smartfonu w czasie rzeczywistym, jak i prześledzenie historii jego lokalizacji. Ponadto mamy możliwość skorzystania z wglądu w kopie wiadomości czy rejestrów połączeń (sprawdza się to na przykład w przypadku rodziców, którzy chcą mieć większą kontrolę nad urządzeniem swojego dziecka). Aplikacja do prawidłowego działania wymaga zainstalowania i odpowiedniej konfiguracji – przed skorzystaniem z niej warto więc zapoznać się z zasadami działania i regulaminem Lokalizo.pl. Do dyspozycji użytkowników oddane zostały także różne warianty cenowe i pakiety, dzięki którym każdy wybierze usługę najpełniej odpowiadającą jego oczekiwaniom.