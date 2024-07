W obecnych czasach stale poszukujemy rozwiązań, które pomogą nam w zoptymalizowaniu kosztów za utrzymanie domu. Jeśli Ty również zastanawiasz się nad tym, jak zaoszczędzić na rachunkach, koniecznie zapoznaj się z opisaną w tym artykule automatyką budynkową.

Czym jest automatyka budynkowa?

Automatyka budynkowa, zwana również systemami zarządzania budynkiem, są to zainstalowane systemy, które pozwalają na stałą kontrolę, monitorowanie i optymalizację poszczególnych funkcji budynku. W jej skład mogą wchodzić m.in. oświetlenie, sterowanie otwieraniem bram i furek, sprzęty AGD, ogrzewanie czy monitoring i alarmy. Są to jedynie nieliczne z możliwości, jakie oferuje automatyka budynkowa.

Automatyka budynkowa może być realizowana przy użyciu systemu przewodowego lub bezprzewodowego. System przewodowy zalecany jest do zamontowania podczas budowy obiektu, natomiast bezprzewodowy można zainstalować zawsze. Automatyka wykorzystywana jest zarówno w domach, jak i mieszkaniach, biurach oraz różnorodnych przedsiębiorstwach. Ułatwia zarządzanie i kontrolę budynku, a także zmniejsza także rachunki.

Jak zarządzać systemem automatyki budynkowej?

Do użycia automatyki możesz zastosować różnorodne rozwiązania:

piloty zdalnego sterowania – bez zmiany swojego miejsca możesz ustawić optymalne dla Ciebie parametry;

panele sterowania – zazwyczaj montowane są na ścianach;

programatory czasowe – umożliwiają optymalizowanie np. natężenia światła w zależności od pory dnia;

aplikacje mobilne – dostępne są na telefony i tablety, a przy ich użyciu możesz zdalnie monitorować oraz ustawiać poszczególne urządzenia w domu;

chmura – połączenie sprzętów domowych z internetową chmurą, pozwala na zarządzanie domem z każdego miejsca na ziemi.

Wszystkie z rozwiązań są proste w użyciu oraz poprawiają komfort korzystania z budynku. W przypadku prowadzenia firmy pozwalają na kontrolę nad działającymi urządzeniami, natomiast w przypadku domów i mieszkań są przede wszystkim wygodnym rozwiązaniem do codziennego funkcjonowania.

Automatyka budynkowa w Szczecinie

Jeśli szukasz specjalistów w Szczecinie, którzy zajmują się automatyką budynkową, to idealnie trafiłeś. Automatyka w Szczecinie ma swoich profesjonalistów w firmie QuickTec. To fachowcy zajmujący się automatyką oraz nowoczesnymi rozwiązaniami inteligentnych domów. Pomogą Ci w przystosowaniu domu do Twoich indywidualnych potrzeb oraz możliwości finansowych.

Jeśli zastanawiasz się, czy automatyka budynkowa jest dla Ciebie, to poznaj niektóre z jej możliwości:

automatyczne włączanie światła po wykryciu ruchu oraz spadek natężenia poziomu światła, gdy nikogo nie ma w pobliżu;

automatyczne ustawianie optymalnej temperatury – ogrzewanie włącza się, dopiero kiedy temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej wskazanego poziomu;

systemy antywłamaniowe, przeciwpożarowe czy czujniki zalania sprawiają, że możesz czuć się bezpiecznie w swoim budynku. System wyśle Ci komunikat o występującym zagrożeniu, a także wdroży odpowiednie procedury bezpieczeństwa, np. uruchomi alarm;

dzięki możliwości optymalizacji większości funkcji sprzętów, zaoszczędzisz na regularnych rachunkach.

Podsumowując, automatyka jest nowoczesnym rozwiązaniem, które cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Warto w nie zainwestować nie tylko ze względu na wygodę, ale przede wszystkim zwiększone bezpieczeństwo i niższe opłaty za rachunki.