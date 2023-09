Cię przez kompletny przewodnik krok po kroku, dzięki któremu będziesz w stanie stworzyć oszałamiający makijaż twarzy, dopasowany do preferencji i typu urody

Sztuka makijażu stała się nie tylko codziennym rytuałem pielęgnacyjnym, ale także formą wyrażania swojej kreatywności i podkreślania indywidualnego piękna. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczoną entuzjastką makijażu, czy dopiero zaczynasz swoją przygodę z kosmetykami, opanowanie podstawowych kroków jest kluczowe, aby osiągnąć efekt, który nie tylko podkreśli naturalne piękno, ale także zwiększy pewność siebie. Z chęcią przeprowadzimy Cię przez kompletny przewodnik krok po kroku, dzięki któremu będziesz w stanie stworzyć oszałamiający makijaż twarzy, dopasowany do preferencji i typu urody.

Od czego zacząć?

Zanim dowiesz się, jak wykonać makijaż twarzy krok po kroku, zacznij od sprawdzenia, czy w swojej kosmetyczce posiadasz wszystkie niezbędne kosmetyki i akcesoria! Nie przejmuj się jednak, gdy czegoś Ci brakuje – nie musisz od razu wydawać mnóstwa pieniędzy na wszelkie możliwe produkty do makijażu twarzy, oczu czy ust. Na początek wystarczy Ci kilka podstawowych pozycji, a w miarę możliwości możesz powiększać kolekcję. Co jednak będzie przydatne? Poniżej przedstawiamy listę produktów, które przydadzą się zarówno początkującej, jak i profesjonalnej miłośniczce makijażu:

podkład do twarzy (lub krem BB),

baza pod makijaż (dodatkowo baza pod cienie),

paleta cieni w neutralnych kolorach,

puder transparentny (w przypadku cery tłustej dobrze sprawdzi się puder matujący),

korektor,

kosmetyki do konturowania,

tusz do rzęs,

błyszczyk lub szminka,

pędzle: do konturowania, cieni i pudru,

gąbeczka do podkładu.

Jeśli zastanawiasz się co kupić do makijażu twarzy krok po kroku możesz zacząć od sporządzenia listy zakupów, a następnie sprawdzeniu, co już posiadasz w swoich zasobach. Oczywiście z czasem możecie poszerzyć swoją kolekcję o dodatkowe produkty, takie jak żel do brwi, eyelinery, kredki do oczu czy palety cieni w szalonych odcieniach. Przecież nie będziesz używać za każdym razem wszystkich kosmetyków wymienionych na liście! W przypadku makijażu dziennego możesz ograniczyć listę produktów do minimum, a na wyjątkowe okazje zaszaleć.

Jak wykonać idealny makijaż – krótki poradnik

Chcesz przekonać się, jak wykonać makijaż twarzy krok po kroku? Poniżej wszystko tłumaczymy!

Krok 1 – Najpierw baza

Zastosowanie bazy do makijażu pomoże wyrównać i wygładzić powierzchnię skóry. Produkt nakładaj na odpowiednio oczyszczoną i wypielęgnowaną cerę.

Krok 2 – Podkład



W zależności o tego, jaki poziom krycia pragniesz uzyskać, możesz wybierać pomiędzy lżejszymi produktami w postaci kremów BB lub CC, a także klasycznych podkładów, które skutecznie ukryją widoczne niedoskonałości. Kosmetyk nałóż gąbeczką lub pędzlem, wklepując delikatnie w skórę. Jeśli poszukujesz dobrego podkładu w przystępnej cenie, sięgnij po Eveline Cosmetics Wonder Match. Produkt posiada doskonały stopień krycia oraz przyjemną, lekką konsystencję. Znajdujący się w składzie kwas hialuronowy oraz woda termalna pomagają w utrzymaniu odpowiedniego poziomu nawilżenia oraz skutecznie zabezpieczają naskórek przed wysuszeniem. Po aplikacji Twoja skóra będzie wyglądać na wypoczętą, a objawy zmęczenia odejdą w niepamięć.

Krok 3 – Ukrycie niedoskonałości



Korektor to idealny sposób na ukrycie niedoskonałości w postaci cieni pod oczami czy drobnych wyprysków. Produkty z tej kategorii zazwyczaj posiadają wygodny pędzelek do aplikacji, a do roztarcia możesz użyć gąbeczki lub pędzelka. Jeśli jedna warstwa nie wystarczy, nałóż drugą, po wchłonięciu preparatu.

Krok 4 – Konturowanie



Następny etap to konturowanie, które – odpowiednio wykonane – optycznie wyszczupli twarz oraz podkreśli jej atuty. Bronzer nakładaj pod kością policzkową, a róż mniej więcej na środku policzka. Dodatek rozświetlacza na czubku nosa, przy skroni czy na brodzie doskonale uzupełni całą stylizację.

Krok 5 – Makijaż brwi

Nawet najlepiej wykonany makijaż twarzy nie będzie prezentować się dobrze bez odpowiednio podkreślonych brwi. Włoski dobrze jest ułożyć specjalną szczoteczką, aby nadać im oczekiwany kształt. Odpowiedni kolor można zapewnić specjalnymi kosmetykami, których nie brakuje na rynku. W większości dobrych drogerii stacjonarnych i internetowych (np. na MAKEUP) znajdziesz szeroką ofertę produktów do makijażu brwi: pomady, cienie, kredki, żele, czy specjalną hennę.

Krok 6 – Podkreślenie ust



Ostatni punkt w krótkim kursie makijażu twarzy krok po kroku stanowi podkreślenie ust. Zrobić to można na wiele różnych sposobów: błyszczykiem, bezbarwną pomadką, czy kolorową szminką. Jeśli jesteś fanką matowych pomadek to z pewnością już znasz kultowy produkt w postaci Maybelline SuperStay. Ta supertrwała, płynna pomadka, utrzymuje się na wargach aż do 16. godzin! Wybierać możesz spośród szerokiej palety barw, więc z pewnością znajdziesz swojego ulubieńca.