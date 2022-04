Kobieta w wieku 26-35 lat, ze stażem pracy wynoszącym 2-5 lat, zwykle bardzo lubiąca swoją pracę – taki statystyczny obraz polskiej niani przedstawia raport przygotowany przez Agencję Webrange na zlecenie firmy przeprowadzającej szkolenia online dla profesjonalnych opiekunek i opiekunów dziecięcych https://niania.pro/.

Badania opiekunów i opiekunek przeprowadzono w formie ankiety. Na początku zebrano dane metryczkowe, takie jak m.in.: płeć, wiek czy miejsce zamieszkania, miejsce pracy, poziom wykształcenia. W kolejnych pytaniach doprecyzowano tę ostatnią kwestię. Respondenci mogli wskazać jedną z trzech opcji: „moje wykształcenie nie jest w żaden sposób związane z opieką nad dzieckiem”; „jest luźno powiązane z opieką nad dzieckiem (np. nauczycielskie)”; „jest ukierunkowane na opiekę nad dzieckiem (np. studia pedagogiczne, kurs opiekuna w żłobku)”. Badanie pokazało także: jak polskie nianie znajdują pracę, ile zarabiają, jakie mają obowiązki w swojej pracy, a także, czy lubią swoją pracę.

Ponad 99 proc. ankietowanych to kobiety, natomiast resztę stanowią mężczyźni. Wynika z tego, że to panie wciąż dominują w tym zawodzie. Co więcej, 4 na 10 badanych to osoby w wieku 26-35 lat. Nieco rzadziej nianie mają od 18 do 25 lat (prawie 30 proc. respondentów). Na trzecim miejscu znalazły się nianie w wieku 36-45 lat (nieco ponad 20 proc. ankietowanych), a na przedostatniej pozycji badani powyżej 45. roku życia. Zdecydowanie najrzadziej dzieci powierzane są osobom niepełnoletnim (około 0,5 proc. wszystkich ankietowanych to pracownicy młodociani).

Co ciekawe, zarobki niań nie są jednak powiązane z ich wiekiem, ale z innym czynnikiem. Ankieta wykazała korelację pomiędzy wykształceniem – np. ukończonym kursem opiekuna w dziecięcego w niania.pro czy studiami kierunkowymi – a wypłatą. W grupie osób zarabiających powyżej średniej krajowej dominują przeszkolone nianie. Te z najwyższym wynagrodzeniem (11,5 proc. ankietowanych) mogą liczyć na kwotę powyżej 22,59 zł/h. Przeciętna opiekunka dziecięca zarabia jednak nieco mniej pomiędzy 12 a 18 zł/h.

Ponad połowa wszystkich badanych pracuje na pełny etat w żłobkach i przedszkolach. Natomiast dwadzieścia kilka proc. deklaruje, że sprawuje opiekę w miejscu zamieszkania dziecka. Najrzadszą formą opieki jest mieszkanie z rodziną dziecka (zaledwie kilka procent).

Nianie najczęściej znajdują pracę na portalach z ogłoszeniami o pracę (niemal połowa), a także zdobywają zatrudnienie przez polecenie (prawie 30 proc.). Niektóre pozyskują też zlecenia dzięki social mediom (ponad 20 proc.). Twórca ankiety – Agencja Webrange – pytając o to zagadnienie, podpowiada w ten sposób, gdzie najlepiej poszukiwać pracy jako opiekunka do dziecka. Raport sugeruje też, że w zawodzie niani oprócz należytej opieki nad dzieckiem, dziś kluczowe jest także prowadzenie zajęć kreatywnych (organizuje je ponad 75 proc. niań) oraz spacery czy odprowadzanie do szkoły.

Badanie zostało przeprowadzone w sierpniu 2021 roku. Przedstawione wyniki odnoszą się więc do obecnej sytuacji w tej grupie zawodowej. Pełny Raport Zawód Niania dostępny jest na stronie niania.pro.