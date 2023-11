Okulary korekcyjne nosimy przede wszystkim ze względów zdrowotnych, natomiast dzisiaj dzięki ogromnemu wyborowi samych szkieł, jak i oprawek, możemy z nich uczynić cenny element stylizacji. Modne okulary korekcyjne są w stanie pomóc w uzyskaniu określonego efektu, podkreślają urodę twarzy, zwracają uwagę na styl noszącej je kobiety.

Oprawki damskie — bogactwo rozwiązań

Obecnie modne okulary korekcyjne damskie występują w niezliczonej właściwie liczbie rozwiązań. Nie chodzi tutaj wyłącznie o same oprawki okularowe, lecz także o różnorodny typ szkieł, dzięki którym można uzyskać pożądany efekt poszerzenia pola widzenia i jak najlepiej dopasować okulary do potrzeb pacjentki. Oprawki okularowe to z kolei przestrzeń typowo modowa, choć warto także pamiętać o tym, że w określonym kształcie oprawek kobieta powinna się przede wszystkim dobrze czuć. Oprawki muszą być wygodne, dopasowane do konkretnej osoby. Okularów z niewygodnymi oprawkami będziemy naturalnie unikać, a to przecież nie o to chodzi. Warto więc do kwestii modowych także i w tym przypadku podejść z pewną dozą rozsądku. Coraz częściej sięgamy również po okulary do komputera które dzięki odpowiedniej powłoce antyrefleksyjnej chronią nasze oczy przed szkodliwym działaniem światła niebieskiego oraz zespołem suchego oka.

Modne oprawki do okularów damskie

Modne oprawki do okularów damskie nie tworzą jednego zamkniętego zestawu topowych kształtów, kolorów czy rozwiązań. Dzisiaj możliwości jest na tyle dużo, że trudno mówić o jednym konkretnym trendzie jeśli chodzi o kształt oprawek. Warto także pamiętać, że znaczenie ma tutaj nie tylko kształt, lecz także materiał, z którego wykonane są oprawki. Masz do wyboru zarówno tworzywa sztuczne, jak i metalowe, drewniane, a nawet bambusowe oprawki. Każdy z tych materiałów daje inne możliwości stylizacyjne. Jeśli chodzi o kształty, jakie mogą przyjmować okulary damskie, to najpopularniejsze obecnie rozwiązania to:

okrągłe oprawki przywołujące na myśl styl retro i vintage, ich bardzo dużą zaletą jest to, że łagodzą one ostre linie twarzy,

kwadratowe oprawki to rozwiązanie bardzo eleganckie, które świetnie sprawdza się w biurowych stylizacjach,

kocie oczy — to nadal jeden z najmocniejszych trendów na rynku optycznym; wyróżniają się one wyciętym kształtem na górze,

owalne oprawki — to klasyk, który chyba nigdy nie wyszedł z mody,

aviatory — oprawki bardzo charakterystyczne, nowoczesne, mają charakterystyczne, spadające ku dołowi rogi,

wayfarer: prostokątny kształt nie jest może już tak topowym rozwiązaniem, jak jeszcze kilka lat temu, natomiast nadal bardzo chętnie wybiera go wiele kobiet,

przeskalowane, oprawki oversize — bardzo modne, natomiast także bardzo charakterystyczne i wyraziste, musisz więc mieć pewność, że będziesz się w nich dobrze czuć.

Jednym z trendów modnych okularów są obecnie także te z przezroczystymi oprawkami. Dają one wrażenie nowoczesności, a jednocześnie są subtelne i eleganckie, więc pasują do wielu różnych stylizacji. Wybierając duże okulary korekcyjne albo te o bardzo charakterystycznym kształcie czy kolorze, warto zawsze zastanowić się, jak będą się one komponować ze stylizacjami, które już masz w szafie. Okulary możemy wykonać uwzględniając każdą wadę wzroku, także astygmatyzm.

Modne oprawki damskie a kształt twarzy

Wybierając oprawki, warto także pamiętać o dopasowaniu ich do swojej twarzy. To, że zakochałaś się w okrągłych oprawkach, które nosi twoja przyjaciółka i wygląda w nich świetnie, jeszcze niestety nie oznacza, że i ty będziesz się w nich dobrze czuć. Dlatego oprawki zawsze warto przymierzyć przed ostateczną decyzją.