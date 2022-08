Łączność to w dzisiejszych czasach jeden z kluczowych aspektów naszego życia. Różnorodne środki komunikacji służą nam na co dzień do wykonywania obowiązków zawodowych, utrzymywania relacji międzyludzkich, robienia zakupów, czy realizowania hobby. Z racji tego, że żyjemy w dobie elektronizacji, to w związku z tym wydaje się, że nieprzerwany dostęp do Internetu jest jednym z najważniejszych czynników. Warto zadbać o prawidłową łączność wybierając dobry router LTE.

Czym jest router LTE?

Wiele osób nie przywiązuje szczególnej wagi do zagadnień związanych z wydajnością. Jest to duży błąd, szczególnie w sytuacji, w której narzekamy, że nasze obecne urządzenia nie spełniają określonych wymagań. Przykładowo, nie satysfakcjonuje nas zasięg, czy dostateczna prędkość łącza pomimo tego, że podpisując umowę byliśmy zapewniani o lepszych warunkach.

W takich sytuacjach warto zwrócić swój wzrok w stronę routera LTE. Jest to urządzenie, które umożliwia bezprzewodową łączność różnym sprzętom takim jak np. tablet, komputer, smartfon, czy telewizor. Co więcej, mówiąc o routerze LTE mamy najczęściej na myśli sprzęt z gniazdem na kartę SIM. Cieszy się on dużą popularnością, a niejednokrotnie jest klasyfikowany jako mobilny odpowiednik, z którego możemy korzystać niemal w dowolnym miejscu, często bez dostępu do prądu. Wszystko za sprawą tego, że opisywane produkty są wyposażone we wbudowaną baterię, która jest w stanie zapewnić ciągłość pracy przez określony czas.

Na co zwracać uwagę przy wyborze routera?

Zanim odwiedzimy sklep i nabędziemy konkretny sprzęt warto, abyśmy rozważyli różne opcje. Przyda się w tym przypadku wiedza dotycząca tego, na co warto zwrócić uwagę podczas zakupu routera LTE. Przede wszystkim istotna będzie kwestia liczby dostępnych portów LAN – więcej gniazd pozwoli na podłączenie większej ilości urządzeń. W tym przypadku nie kierujmy się tylko i wyłącznie teraźniejszością. To, że na dzień dzisiejszy planujemy łączyć się tylko i wyłącznie bezprzewodowo nie oznacza, że w przyszłości nie nadejdzie konieczność użycia kabla. Więcej portów zapewni stabilność, dzięki której nie będziemy musieli martwić się o wymianę urządzenia.

Poza tym, nie powinniśmy pominąć zagadnienia dotyczącego prędkości połączenia. Jest to bardzo istotny parametr, na jaki powinniśmy zwrócić uwagę podczas zakupu routera. Każde urządzenie ma podaną w swojej specyfikacji maksymalną wartość, którą jest w stanie obsłużyć. Przykładowo, jeżeli ograniczeniem jest 300 Mbit/s, wówczas nie osiągniemy wyższej prędkości nawet wtedy, gdy nasz dostawca Internetu wyszedł do nas z lepszą ofertą. Ze wspomnianą prędkością łączy się poniekąd standard Wi-Fi. Dobrze, aby router obsługiwał wszystkie najnowsze rozwiązania, w szczególności standard AC.

Pozostałe kwestie techniczne dotyczące zakupu

Poza wspomnianymi wyżej parametrami istnieje jeszcze kilka kwestii, na które warto zwrócić uwagę podczas wyboru konkretnego urządzenia. I choć nie są one aż tak ważne, jak te wspomniane do tej pory, to mimo wszystko warto o nie zadbać. Mowa m.in. o rodzaju karty SIM, jaka będzie współpracowała z urządzeniem. W dzisiejszych czasach standardem jest micro SIM, czy nano SIM.

W związku z tym, taka specyfikacja powinna również dotyczyć routera. Niemniej jednak, jeśli tak nie będzie, to nic straconego. Na rynku istnieją odpowiednie adaptery, które pozwolą cieszyć się pełnią możliwości niezależnie od zastosowanego rozwiązania. Co więcej, sami operatorzy są przygotowani na taką sytuację, w związku z czym może zdarzyć się, że już na starcie otrzymamy standardową wielkość karty, którą następnie trzeba będzie wyłamać do odpowiednich rozmiarów.

Co więcej, skupmy się na interfejsie użytkownika. Najlepiej, gdy będzie intuicyjny i przyjazny w użytkowaniu. Choć nie jest on wykorzystywany na co dzień, to prostota obsługi przyda się w momencie, gdy nadejdzie konieczność zmiany hasła, nazwy urządzenia, czy natychmiastowego odłączenia i zablokowania niechcianych gości, którzy podłączyli się do naszej sieci.