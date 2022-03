Wizyty w gabinecie dentystycznym często napawają lękiem. Przy wyborze dobrego gabinetu stomatologicznego jest to jednak nieuzasadniona obawa. Przy wyborze profesjonalnego gabinetu należy zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii. Wbrew pozorom, to nie cena jest wyznacznikiem umiejętności danego specjalisty. Zielona Góra słynie z wielu profesjonalnych gabinetów. Jednym z nich jest gabinet stomatologiczny DenMed.

Wykwalifikowany personel

Wykwalifikowany personel jest najlepszą wizytówką każdego z gabinetów dentystycznych. Dobry dentysta to lekarz, który systematycznie podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w kursach, sympozjach czy studiach podyplomowych. Warto mieć na uwadze fakt, iż medycyna w obecnych czasach rozwija się w zaskakująco szybkim tempie. Dlatego też gabinet stomatologiczny DenMed jest na bieżąco ze wszystkimi nowościami technologicznymi z zakresu stomatologii.

Profesjonalny sprzęt używany w gabinecie

Dobry gabinet stomatologiczny musi posiadać profesjonalny sprzęt. To właśnie on jest podstawą bezpieczeństwa oraz erudycyjnie wykonanej pracy. Ponadto, należy zwrócić uwagę na warunki panujące w gabinecie lekarskim. Profesjonalny gabinet musi wyróżniać się sterylnością. Lekarz powinien zmienić rękawiczki oraz końcówki narzędzi stomatologicznych po każdym pacjencie. Instrumenty dentystyczne powinny być wyczyszczone i poddane dezynfekcji.

Szereg pozytywnych opinii w internecie i wśród znajomych

Rekomendacje na temat gabinetu dentystycznego są niezwykle ważne. Przed wyborem konkretnego lekarza warto dowiedzieć się, czy ktoś z naszych znajomych korzysta już z usług danego stomatologa. Dobrym rozwiązaniem jest również zasięgnięcie opinii internetowych. I tak na przykład po wpisaniu frazy dentysta Zielona Góra, jednym z przodujących gabinetów jest DenMed. Należy jednak pamiętać, iż nie wszystkie opinie są obiektywnie. Wiele z osób nadal uważa, iż internet daje nam anonimowość. Dlatego należy podchodzić z pewną dozą dystansu do wszelkich opinii internetowych.

Pozytywne pierwsze wrażenie (podejście podczas konsultacji)

Niezwykle ważne podczas wszelkich spotkań jest pierwsze wrażenie. Tyczy się to również gabinetów dentystycznych. Od samego progu wita nas recepcja, w której powinniśmy czuć się wygodnie i komfortowo. Wizyty u dentysty dla większości z nas oznaczają stres. Stąd też pozytywna atmosfera w miejscu oczekiwania na zabieg jest nieoceniona. Ponadto, dobry dentysta powinien tworzyć atmosferę otwartości i zaufania. Jego podejście podczas konsultacji powinno być profesjonalne oraz mieć na względzie dbałość o komfort psychicznych każdego pacjenta.

Czy w ciąży można iść do dentysty?

Wizyta u dentysty w czasie ciąży wzbudza wiele wątpliwości wśród kobiet. Zmiany hormonalne zachodzące w ciele kobiety, która znajduje się w błogosławionym stanie, mogą przyśpieszać powstawanie ubytków, które stają się niebezpieczne dla zdrowia i przyszłego dziecka. Stąd też wizyty dentysty w okresie ciąży są jak najbardziej wskazane.

Czy dentyści są otwarci i przyjmują w czasie pandemii?

Dentyści, tak jak i lekarze innych specjalizacji, należą do najwyższej grupy ryzyka zakażeniem COVID-19. Jednakże gabinety stomatologiczne na co dzień przestrzegają procedur higieniczno-sanitarnych, a w czasie pandemii stosują dodatkowe środki ostrożności, dlatego też ich działanie w czasie pandemii jest niezagrożone.

Czy z aftą można iść do dentysty?

W przypadku, gdy przed umówioną wizytą pojawi się u nas afta, należy ją przełożyć. Niestety, afty są jednym z przeciwwskazań do wykonywania zabiegów w obrębie jamy ustnej. Obecność afty stwarza ryzyko tego, iż bakterie powodujące dolegliwość przenikną do innych miejsc i ostatecznie wywołają poważne zakażenie.

Ile trwa wizyta u dentysty?

Czas spędzony u dentysty ściśle powiązany jest z dolegliwością, z jaką przychodzimy do gabinetu. Dobry stomatolog do każdego z pacjentów podchodzi indywidualnie i ustala z nim plan leczenia. Uśredniony czas wizyty stomatologicznej to godzina. Jednak nie jest to regułą. Wizyta może trwać od 15 minut do 45 minut, a w przypadku poważniejszych zabiegów od 2 do 3 godzin.

Należy pamiętać, iż w poszukiwanie dobrego stomatologa może być długie. Pasja oraz szczerość to dwie podstawowe cechy, jakie powinien posiadać każdy dentysta. Zielona Góra jest miastem, w którym znajduje się wiele profesjonalnych gabinetów. Warto przed wyborem jednego z nich zapoznać się z jego opiniami oraz zainteresować się kadrą pracującą w gabinecie.