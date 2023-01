Regularne, częste wizyty na siłowni to najlepszy sposób na to, by spalić tkankę tłuszczową, wyrzeźbić sylwetkę lub zbudować masę mięśniową. Pamiętaj jednak, że wymagające sesje treningowe to duże obciążenie dla organizmu, dlatego tak ważne jest jego odpowiednie wspomaganie. Jaki jest najlepszy sposób na to, by wzmocnić organizm podczas treningów i zapewnić mu odpowiednie wsparcie? Właśnie o tym mówimy w poniższym artykule.

Odpowiednia dieta – podstawa dbania o organizm w czasie treningów

Warto pamiętać o tym, że niezależnie od tego, jaki plan treningowy mamy wdrożony, podstawą dbania o organizm przy wzmożonym wysiłku fizycznym jest odpowiednia dieta. Codzienny jadłospis powinien być odpowiednio zbilansowany i dopasowany pod względem kaloryczności – tak, by wzbogacał organizm o wszystkie niezbędne probiotyki i substancje odżywcze.

Odpowiednio skomponowana, codzienna dieta jest najlepszym sposobem na uniknięcie niedoborów witamin i składników mineralnych, które mają wpływ na wytrzymałość i wydolność organizmu. To właśnie poprzez to, co jemy, możemy zapewnić organizmowi odpowiednie ilości witamin z grupy B, witaminy C i E, a także żelaza, magnezu i cynku.

Zrównoważona dieta powinna dostarczać organizmowi białko, wapń, żelazo, magnez, zdrowe tłuszcze, witaminy z grupy B, a także C, D i E.

Witaminy dla aktywnych – jakie suplementować?

Oczywiście, sportowcy mają zwiększone zapotrzebowanie na różnego rodzaju witaminy i minerały, dlatego wskazana jest dodatkowa suplementacja. Należy zadbać między innymi o odpowiednią ilość składników, które tworzą erytrocyty – ponieważ to one mają duży wpływ na natlenowanie oraz mechanizm energetyczny. Z tego powodu sportowcom poleca się suplementację witamin z grupy B oraz żelaza.

Wskazane jest także suplementowanie magnezu i witaminy E. Te witaminy i minerały, które możesz zamówić na stronie https://mlonutrition.pl/kategoria/witaminy-i-mineraly/, pozytywnie wpływają na skurcze mięśniowe i przewodnictwo mięśniowe, a dodatkowo usprawniają transport tlenu.

Suplementy diety

Oczywiście regularnie odwiedzając siłownię, warto dostarczać organizmowi także innych suplementów diety. Wśród produktów, które cieszą się największą popularnością, z pewnością należy wymienić:

Aminokwasy BCAA – regularnie suplementowane aminokwasy BCAA pozytywnie wpływają na odżywienie mięśni po treningu, lepiej chronią je przed następstwami intensywnego wysiłku fizycznego i wspomagają ich regenerację. To z kolei przekłada się na budowanie większej masy mięśniowej.

Kreatyna – niedobory żywieniowe, które mogą być efektem na przykład diety odchudzającej, mogą wpływać na zmniejszenie wytrzymałości i sprawności fizycznej. Dlatego warto regularnie suplementować kreatynę, która wzmocni organizm i zwiększy jego wydolność.

Silymarin Prime – regularnie trenując, warto również zadbać o wątrobę, która bierze udział w metabolizmie tłuszczy, syntezie białek i magazynuje witaminy. Tutaj sprawdzi się preparat Silymarin Prime.

Pamiętaj, by suplementy diety i preparaty dla sportowców, takie jak Silymarin Prime na wsparcie wątroby, zawsze kupować w zaufanych sklepach u sprawdzonych producentów. My polecamy między innymi sklep internetowy MLO Nutrition, z którego ofertą możesz się zapoznać tutaj: https://mlonutrition.pl/sklep/silymarin-prime-wsparcie-watroby/.