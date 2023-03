Hokery to wysokie stołki, które najczęściej kojarzą się z barami i pubami. Takie krzesła można wprowadzić również do swojego mieszkania i stworzyć ciekawe wnętrze. Hokery to bardzo praktyczne meble, które będą świetnie pasować do salonu.

Jak wykorzystać hokery w salonie?

Hokery zwykle pojawiają się w barach, restauracjach, pubach i przestrzeniach publicznych. W ostatnich latach coraz większą popularnością cieszy się umieszczanie hokerów w mieszkaniach i domach prywatnych. Hokery doskonale sprawdzą się w salonie, ponieważ mogą nadać przestrzeni zupełnie inny wygląd i nową jakość. Takie meble przydadzą się szczególnie w tych wnętrzach, w których jest niewiele miejsca, a tradycyjne krzesła mogłyby się nie zmieścić. Hokery idealnie będą pasować również do salonu z aneksem kuchennym. W końcu to właśnie tam zwykle znajduje się wyspa lub wysoki blat kuchenny, przy których można ustawić wysokie krzesła. W trakcie przygotowywania posiłków, twoi bliscy lub znajomi będą mieli możliwość obserwowania cię, a także pomocy w krojeniu. Hokery sprawdzą się także idealnie w trakcie imprez i spotkań, a także przyjęć w stylu barowym. Takie krzesła mogą być więc świetnym elementem aranżacji wnętrz, a dodatkowo pełnią funkcje praktyczne.

Jakie hokery wybrać?