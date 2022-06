Rozpoczęły się wakacje, urlop zbliża się wielkimi krokami, a wygląd sylwetki często pozostawia wiele do życzenia. Zamiast cieszyć się nadchodzącym i długo wyczekiwanym odpoczynkiem, odczuwamy stres na samą myśl o pokazaniu się na plaży w bikini.

Jeżeli wprowadzimy kilka zmian w naszym stylu życia, mamy szansę nieco poprawić swoją sylwetkę przed urlopem. Nie trzeba katować się specjalną dietą.

Więcej ruchu

Ruch to sprzymierzeniec odchudzania. Pomoże szybko spalić zbędne kalorie, wzmocni i ładnie wyrzeźbi mięśnie, ujędrni skórę. Trzeba wybrać ćwiczenia, które sprawią nam przyjemność. Nie ma sensu zmuszać się do czegoś, czego nie lubimy.

Nie trzeba chodzić na siłownię, równie dobre efekty przyniosą ćwiczenia w domu na własnym sprzęcie do ćwiczeń takim, jak ławka treningowa kupiona np. w marbo-sport.pl, orbitrek, rowerek stacjonarny.

Trzeba ustalić plan treningowy. Bardzo ważna jest regularność ćwiczeń. Trzeba starać się ćwiczyć często, co najmniej 3-4 razy w tygodniu, ale nie więcej niż 6 razy. Organizm musi mieć czas na odpoczynek i regenerację.

Lato do doskonała okazja do ruchu na świeżym powietrzu. Regularne spacery, jazda na rowerze, bieganie, jazda na rolkach – to przyjemne formy ruchu, które mogą przynieść świetne efekty.

Nie wolno zapominać o ruchu podczas codziennych czynności. Warto zrezygnować z samochodu na rzecz chodzenia pieszo. Zamiast jazdy windą dobrze jest wybrać schody.

Zmiany w sposobie odżywiania

Warto zmienić porcje na swoim talerzu. Połowę talerza powinny stanowić warzywa. Starajmy się korzystać z dobrodziejstw lata i jedzmy dużo warzyw sezonowych. Są bogate w witaminy, mikro- i makroelementy. Do mizerii, zamiast śmietany lepiej dodać jogurt naturalny.

Posiłki powinny być spożywane regularnie, w stałych odstępach czasu. Najlepiej postawić na 5-6 mniejszych posiłków dziennie. Starajmy się nie dopuszczać do uczucia głodu. Gdy jesteśmy głodni, zjadamy więcej i później odczuwany sytość.

Ostatni posiłek należy spożyć nie później niż 2 godziny przed snem. Na czas odchudzania dobrze jest ograniczyć słodycze lub całkowicie z nich zrezygnować.

Niezbędne jest picie dużej ilości wody mineralnej. Najlepiej 2 litry dziennie, a w czasie upałów nawet więcej. Dzień warto zacząć od szklanki ciepłej wody z cytryną. Pozostałą ilość wody w ciągu dnia należy pić wolno małymi łykami. Starajmy się unikać słodzonych napojów.