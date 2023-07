Niektóre substancje mogą się kumulować w naszym ciele bez naszej wiedzy. Metale ciężkie i pestycydy są często spożywane razem z pożywieniem. Efekty tej kumulacji mogą stać się widoczne dopiero po pewnym czasie i wymagają natychmiastowego działania. Sprawdź, czy Twój organizm może być narażony na te szkodliwe substancje i zapoznaj się z bezpieczną metodą zaradzenia temu problemowi.

Dlaczego oczyszczanie organizmu jest takie ważne?

Niebezpieczne związki chemiczne znajdują się w pożywieniu, wodzie, glebie oraz powietrzu – okazuje się, że przyjmujemy je każdego dnia. Zatrucie toksynami dotyka w szczególności mieszkańców wielkich miast, którzy wdychają produkty spalania paliwa. Istnieje powszechne przekonanie, że owoce i warzywa to samo zdrowie – niestety, wiele z tych produktów zawiera pestycydy, które prowadzą do powstawania alergii, zaburzeń układu nerwowego oraz nowotworów. Ryby to najlepsze źródło kwasów omega-3 oraz nośnik metali ciężkich, takich jak kadm, glin i ołów. Toksyny są obecne praktyczne wszędzie – zdrowy człowiek wydala część z nich za sprawą pracy wątroby, jednak poziom zatrucia środowiska jest na tyle wysoki, że ludzki organizm nie potrafi oczyścić się w stu procentach. Niebezpieczne związki mogą kumulować się w ciele przez wiele lat, dlatego należy się ich pozbyć, zanim będzie za późno.

Jak wygląda detoksykacja organizmu?

Odtruwanie organizmu jest złożonym procesem – najlepiej przeprowadzić go pod okiem specjalisty. Podczas usuwania toksyn warto zapewnić organizmowi odpowiednią dawkę składników odżywczych. Oczyszczanie uwzględnia także fazę odpoczynku – czasem może to być nawet 10-godzinna drzemka. Istnieje wiele diet oczyszczających – należy wybrać tę, która najbardziej nam odpowiada, a sam proces detoksykacji warto wesprzeć suplementami diety, takimi jak:

czystek,

chlorella,

zielona herbata,

mniszek lekarski,

pokrzywa.

Należy wybierać wyłącznie proste i czyste mieszanki ziołowe w postaci naparów, proszku lub kapsułek. Sklep z suplementami MyBionic.pl oferuje preparaty niezbędne do przeprowadzenia skutecznej detoksykacji.

O czym należy pamiętać podczas odtruwania?

Oczyszczanie organizmu będzie skuteczne tylko wtedy, gdy zastosujemy się do wszystkich zaleceń, które obejmują m.in.:

dostateczną długość snu,

zaprzestanie spożywania alkoholu,

picie dużej ilości wody,

ograniczenie lub eliminację produktów przetworzonych.

Kolejnym ważnym krokiem jest wprowadzenie odpowiedniej diety bazującej na świeżych owocach i warzywach oraz naparach ziołowych.

Zdrowa dieta – naturalny sposób oczyszczania organizmu

Diety oczyszczające różnią się jadłospisem, czasem trwania oraz poszczególnymi etapami. Wiele z nich obejmuje krótki okres całkowitej głodówki lub eliminację konkretnych składników spożywczych. Jadłospisy z reguły opierają się na świeżych sokach z warzyw i owoców, wodzie, koktajlach oraz zielonej herbacie. Do produktów wspomagających oczyszczanie zalicza się m.in. jabłka, jagody, marchew, awokado, czosnek i imbir. Te składniki ułatwiają detoksykację i pozytywnie wpływają na funkcjonowanie całego organizmu.