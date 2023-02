Muzyka to nierozłączna część życia wielu osób. Jedni ją tworzą hobbistycznie, a inni w ten sposób zarabiają na życie. Jest to z pewnością bardzo rozwijająca pasja, która poszerza horyzonty. Warto jednak podkreślić, że stworzenie profesjonalnego utworu muzycznego nie jest proste i zajmuje wiele czasu.

Pisanie tekstu – pierwszy etap

Stworzenie utworu muzycznego zaczyna się od napisania tekstu. Jest to niezwykle twórczy proces, który może mieć właściwości terapeutyczne (arteterapia). Wielu profesjonalnych muzyków podkreśla, że pisanie tekstów jest dla nich możliwością na odstresowanie i zrelaksowanie się. Chcąc stworzyć coś wyróżniającego się należy pamiętać, że oryginalne teksty nie powstają od zaraz, “na zawołanie”. Jest to bardzo często niemożliwe, ponieważ proces twórczy wiąże się z weną, która musi nadejść sama. Można jednak sobie pomóc tworząc odpowiednie warunki lub stymulując się odpowiednimi bodźcami. Są to indywidualne sprawy i należy wypracować swój własny sposób metodą prób i błędów poprzez zwracanie uwagi na to, kiedy jesteśmy najbardziej twórczy i co nam w tym pomaga.

Kompozycja i aranżacja

Kompozycja oraz aranżacja to najprościej mówiąc dopasowanie podkładu do wokalu, klimatu oraz tekstu. Jest to ogół czynności twórczych, które nadają utworowi muzycznemu nowego, pełnego kształtu w taki sposób, aby wszystko do siebie pasowało. Warto wspomnieć, że odpowiednia aranżacja utworu nadaje piosence indywidualnego charakteru, który wyróżni się na tle innych utworów.

Nagranie w studiu nagraniowym

Bardzo ważnym etapem w tworzeniu profesjonalnego utworu muzycznego jest studio nagraniowe. Wiele osób zastanawia się, jak wybrać najlepsze miejsce do stworzenia swojego dzieła i czym się kierować przy decyzji. Trzeba pamiętać, że najważniejszy jest klimat miejsca oraz jego pracowników. Warto wspierać lokalne studio nagrań wokalnych, ponieważ pozwoli to z pewnością nawiązać wiele kontaktów i zyskać możliwe zniżki na przyszłość przy wykupywaniu godzin. Wchodząc do studia musimy mieć przygotowany tekst oraz podkład, na którym chcemy pracować. Warto wcześniej przećwiczyć wszystko do perfekcji w domu, aby studio posłużyło tylko do oficjalnego nagrania i drobnych poprawek. Jeżeli jednak możemy sobie pozwolić na wynajem studia nagraniowego na długi czas to można w pełni oddać się tworzeniu w tym miejscu przez wiele godzin.

Miks i mastering

Miks i mastering to ostatni etap tworzenia profesjonalnego utworu muzycznego. Warto zlecić wykonanie tego osobie, która się na tym zna, ponieważ jest to domknięcie całego procesu twórczego i złe wykonanie może zepsuć cały efekt. Z pewnością opłaca się zainwestować w celu osiągnięcia profesjonalnego i zadowalającego efektu. Jeżeli jednak chcemy spróbować samodzielnie wykonać miks i mastering to przydatne mogą być programy takie jak: Cubase oraz Adobe audition 3.0. Tworząc własne, profesjonalne utwory muzyczne trzeba pamiętać o byciu autentycznym oraz trzeba zwrócić uwagę na to, aby tekst pasował do podkładu oraz ogólnego klimatu kompozycji oraz aranżacji.