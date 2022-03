Każdy strój treningowy jest na co dzień narażony na wiele negatywnych czynników, które mogą mieć wpływ na jego trwałość. Poza ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi chłonie wilgoć z ciała, a to może prowadzić do nieestetycznych przebarwień. Jak dbać o komplety sportowe? Jak pozbyć się żółtych plam potu?

Jak czyścić poliester?

Odzież sportowa w zdecydowanej większości składa się z materiałów syntetycznych. W branży zdecydowany prym wiedzie poliester, dzięki któremu skóra podczas treningu nie poci się tak bardzo i pozostaje przyjemnie sucha — nawet podczas bardzo intensywnego wysiłku. Niemniej, nawet takie właściwości nie chronią przed działaniem potu i substancji zawartych w antyperspirantach i dezodorantach.

To właśnie one podczas długotrwałego kontaktu z materiałem mogą odbarwiać go lub powodować nieestetyczne, żółte plamy. Jak je usunąć?

Domowe sposoby na plamy z potu

Jedną ze skutecznych metod, która może pomóc ci usunąć zabrudzenia tego typu z jasnych materiałów, jest zwykła soda, którą możesz znaleźć w kuchennej szafce (jeśli nie to kupisz ją w sklepie za grosze). Najskuteczniejszy jest roztwór z wody kranowej, wody utlenionej i sody zmieszany w proporcjach 1:1:1. Uzyskaną w ten sposób papkę nałóż na miejsca pod pachami (i wszędzie tam, gdzie zauważysz żółte ślady) i pozostaw tak na 10-20 minut. Po tym czasie włóż swój strój sportowy do pralki i pierz jak zwykle. Pamiętaj, by opisaną metodę stosować tylko na jasnych, białych strojach — mogą bowiem odbarwić tkaniny kolorowe.

