Siniaki są zazwyczaj oznaką jakiego stłuczenia lub innego urazu, który wywołał pęknięcia w danym miejscu naczyń krwionośnych i wydostanie się z nich krwi. Siniaki to przede wszystkim nieestetyczne zmiany skórne, które powodują dyskomfort u osób borykających się z nimi. Przyczyn i objawów ich powstawania jest bardzo dużo. Czym właściwie są siniaki?

Co to jest siniak?

Siniaki to zmiany skórne powstające w wyniku pęknięcia naczyń krwionośnych i wylania się z nich krwi. Bardzo często przyjmuje on różne odcienie, od jasnożółtego po bordowy. Praktycznie każda osoba, która uprawia jakikolwiek sport boryka się z nieestetycznymi siniakami na swoim ciele.

Sine miejsca na ciele potrafią bardzo mocno dać się we znaki i uprzykrzyć człowiekowi życie. Zazwyczaj pojawiają się one po uderzeniu w coś twardego lub na skutek długotrwałego bólu w jednym miejscu. Siniaki nazywane są inaczej również wylewami podskórnymi.

Jakie są objawy siniaków?

Pojawianie się siniaków jest zawsze związane z wylaniem się małej ilości krwi do tkanek podskórnych lub też do tkanek, które są umiejscowione nieco głębiej. W wyniku tego procesu powstaje zsiniaczenie w postaci siano-granatowego zabarwienia w danym miejscu na skórze. Występuje ono najczęściej w efekcie mocnego uderzenia lub ściśnięcia skóry oraz naczyń krwionośnych znajdujących się pod skórą.

Siła uderzenia najczęściej uszkadza naczynia włosowate, tym samym doprowadzając do uczucia silnego bólu. Siniak jedna nie pojawia się od razu. Obrzęk oraz przebarwienie zaczynają występować po około jednym dniu od wystąpienia zdarzenia. Dlaczego tak się dzieje? Otóż najpierw musi nastąpić proces wchłaniania hemoglobiny, a dopiero później miejsce zaczyna zmieniać swój kolor.

Jakie są przyczyny występowania siniaków?

Najczęstszym powodem występowania siniaków na ciele jest uraz mechaniczny jak, chociażby mocne uderzenie w coś. Istnieją jednak także choroby, które powodują, że zsiniaczenie pojawia się mimowolnie. Do typowych przyczyn ich występowania należy zaliczyć:

skazy krwotoczne

awitaminoza

leczenie kortykosteroidami

choroby nowotworowe układu krwiotwórczego

stany zapalne żył i innych naczyń krwionośnych

kruchość i stwardnienie ścian naczyń krwionośnych spowodowanych wiekiem człowieka

Jak te choroby i zachowania wpływają na częstotliwość występowania siniaków?

Wraz z wiekiem naczynia krwionośne zaczynają robić się mniej wytrzymałe, przez co zaczynają kruszeć. Najbardziej narażone na takie zjawisko są naczynka, które znajdują się na grzbiecie rąk oraz przedramionach. Powstające w tych miejscach siniaki nie są oczywiście groźne, jednak wyglądają co najmniej nieestetycznie. Przyjmowanie leków przeciwzakrzepowych może również prowadzić do większej podatności na występowanie siniaków, a to dlatego, że zawierają heparynę i warfarynę.

Jak leczyć siniaki?

Leczenie siniaków nie jest trudne i większości przypadków ludzie zostawiają je, aby same zanikły. Jeśli jednak konieczne jest ich wyleczenie, można zastosować zimne okłady, które powodują obkurczenie naczynek krwionośnych. W ten sposób ilość krwinek wydostających się poza układ jest znacznie mniejsza.

W następnej fazie poleca się stosować ciepłe okłady, które wspomagają gojenie się popękanych naczynek. Można także stosować maści z arniki oraz masaż miejsca, w którym pojawił się siniak.