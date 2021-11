Wiele osób uważa, że pompki to proste ćwiczenie fizyczne. Pompki są bardzo popularnym ćwiczeniem, które wykorzystuje się w treningach siłowych, wytrzymałościowych i ogólnorozwojowych. Jednak tak naprawdę jest to dość wymagające ćwiczenie, które aby mogło przynieść nam oczekiwane efekty musi zostać wykonane w prawidłowy sposób. O czym zatem należy pamiętać podczas wykonywania pompek? Czy warto zdecydować się na zakup sprzętu, który ułatwi nam robienie pompek?

Co warto wiedzieć na temat wykonywania pompek? W jaki sposób robić je poprawnie?

Klasyczne pompki to ćwiczenie polegające na uginaniu i prostowaniu ramion w podporze przodem. W przypadku pompek niezwykle istotna jest technika ich wykonania. Prawidłowo wykonane pompki do bardzo dobry sposób na kształtowanie sylwetki. Takie ćwiczenie ma pozytywny wpływ na wzmocnienie mięśni klatki piersiowej, mięsnie ramion i tułowia. Przy robieniu pompek ciało powinno być ułożone w jak najbardziej stabilnej pozycji, a kręgosłup powinien być maksymalnie wyprostowany. Warto również zaznaczyć, że nasze ciało powinno tworzyć linię, która przechodzi przez głowę, biodra i kolana. Wiele rzeczy może wpłynąć na zmniejszenie efektywności tej formy aktywności fizycznej (będzie to między innymi zbyt wysokie uniesienie bioder w górę). Przy wykonywaniu pompek musimy również pamiętać o tym, aby nasze mięsnie brzucha, ud i pośladków były odpowiednio napięte. Bardzo ważne jest także to, aby nasze ręce zginały się łokciach pod kątem, co najmniej 90 stopni. Ponadto warto dodać, że głowa nie powinna być zbyt wysoko unoszona do góry, ani zbyt mocno przyciągana do klatki piersiowej. Należy zaznaczyć, że w prawidłowym wykonywaniu pompek z całą pewnością pomogą nam poręcze do pompek

Poręcze do pompek – dlaczego warto się na nie zdecydować? Jakie poręcze wybrać?

Poręcze do pompek doskonale sprawdzają się w roli podpory i stabilizatora. Ten z pozoru prosty sprzęt zapewnia szerokie możliwości. Przy czym należy zaznaczyć, że największe możliwości treningowe uzyskamy dzięki poręczom stacjonarnym. Na poręczach stacjonarnych możemy wykonywać tak zwane dipy, czyli pompki, przy których ciało ustawione jest nie w płaszczyźnie poziomej, a w płaszczyźnie pionowej. Dipy możemy wykonywać także z dodatkowym obciążeniem. Poręcze stacjonarne to zarówno idealne rozwiązanie dla osób początkujących, jak i tych zaawansowanych. Jeżeli zatem szukamy dobrej jakości stacjonarnej poręczy do wykonywania pompek i dipów to ciekawą ofertę w tym zakresie ma dla nas sklep internetowy SportowyBazar.pl. To w nim odnajdziemy, bowiem szybki w montażu, niezajmujący wiele miejsca, a przy tym stabilny, zapewniający bezpieczeństwo i komfort treningu sprzęt marki Edorfit. Poręcz stacjonarna to wielofunkcyjny sprzęt, łatwy i wygodny w użyciu, na którym możemy ćwiczy jak w profesjonalnej siłowni. Za pomocą poręczy stacjonarnych możemy wykonywać różne interesujące ćwiczenia, a także możemy realizować różnego rodzaju plany treningowe. Warto, więc rozważyć zakup tego typu sprzętu do swojego mieszkania.