Wyjazd bez wizy do USA dzisiaj jest jak najbardziej możliwy. Dzięki wizie ESTA wszystkie formalności możemy załatwić bez konieczności wychodzenia z domu. Podobnie w przypadku wnoszenia opłat. Jest to doskonała opcja dla osób marzących o zwiedzaniu Ameryki podczas wakacyjnego wyjazdu. Jak działa ESTA i co warto na ten temat wiedzieć?

Wyjazd do Stanów – Polacy przez lata marzyli aby wyjechać do USA – dzisiaj można to zrobić szybko i łatwo

Wizyta w Stanach Zjednoczonych to dla wielu osób kompletne spełnienie marzeń. Szczególne dla tych, którzy będąc dziećmi w latach dziewięćdziesiątych oglądali w telewizji wiele filmów czy seriali, których akcja toczyła się właśnie w Ameryce. Przez wiele lat ten właśnie kraj był miejscem destynacji i marzeń o wielkich podróżach, lepszym życiu. Dlatego też szczególnie trzydzieści lat temu po otwarciu granic i dzięki możliwościom emigracji tak wiele osób zdecydowało się wyjechać z Polski do Stanów, aby zacząć budować swoją nową przyszłość. Wielu osobom się udało zalegalizować pobyt, znaleźć pracę, otworzyć firmę na miejscu. A część osób po kilku tygodniach czy miesiącach pracy na miejscu postanowiła wrócić do kraju. Ale także dzisiaj, nawet po wielu zmianach, modernizacjach w Polsce wiele osób marzy o wylocie do USA.

Wizy turystyczne dla Polaków zostały zniesione – zmiany w prawodawstwie i możliwość wyjazdu do USA bez klasycznej wizy oraz wizyty w ambasadzie

Jeszcze nigdy wcześniej nie było to tak łatwe, proste i szybkie, jak teraz. Dlatego czym prędzej warto decydować się na podróż marzeń. Z czego więc wynikają zmiany, jakie zaszły na przestrzeni ostatnich lat? Przede wszystkim jest to kwestia wiz. Dla wielu osób konieczność załatwiania wizy, wizyta osobista w ambasadzie amerykańskiej, rozmowa na miejscu i wszystkie procedury oraz ich opłaty, aby ostatecznie otrzymać wizę turystyczną były bardzo odstraszające. Natomiast wizy turystyczne dla mieszkańców Polski zostały kilka lat temu zniesione. Wpłynęło to pozytywnie na możliwość podróżowania w celach turystycznych Polaków do Stanów, z drugiej zaś strony stało się to sporym utrudnieniem dla osób polskiego pochodzenia, które przebywały od lat nielegalnie w USA.

System wiz ESTA – jak działa, czyli szybko i bez zbędnych formalności

Podróż bez wizy do USA dzisiaj jest jak najbardziej możliwa. A wszystko dzięki wizie ESTA, która nie wymaga wizyt w ambasadzie, a jedynie wypełnienia wszystkich formalności przez Internet, bez konieczności wychodzenia z domu. Jest to ogromna zmiana w stosunku do poprzednich trudności. Uzupełnianie danych odbywa się poprzez wykorzystanie specjalnego systemu. Podobnie jak wniesienie opłaty – również wszystko możemy wykonać zdalnie. Wiza ESTA działa na podobnych zasadach, jak wiza turystyczna. Upoważnia osobę wyjeżdżającą, że przed upływem dziewięćdziesięciu dni ta opuści kraj. Jest więc to idealna opcja dla wszystkich tych, którzy zawsze marzyli, aby zobaczyć Stany na własną rękę, odwiedzić wiele kultowych miejsc, pójść na koncert czy do legendarnych muzeów.