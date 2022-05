Wskocz już dziś do świata video rozrywki jutra i dowiedz się, jak robią to najlepsi, i jak Ty możesz na tym zyskać.

Jak? Dołącz do wykładu online 24 maja 2022, wtorek, godz. 12:45 link tutaj.

Wi-Fi… czyli Connectivity w naszych domach teraz i jutro

To wciągająca opowieść o technologiach przyszłości, które już dziś kreują świat rozrywki video. Nowe standardy Wi-Fi: Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E i Wi-Fi 7, inteligentne sieci bezprzewodowe, i nowoczesne rozwiązania typu Mesh, to codzienność inżynierów w ADB, która w domu wielu z nas pojawi się za 2, 3 lata.

W tym sezonie spotkań z ADB poznasz specyfikę pracy w Labie tworzącym produkty, z których korzystają miliony użytkowników, w tym pewnie i Ty!

Jak na spotkanie z inżynierami przystało będzie rzeczowo i praktycznie. Dowiesz się także, jak wykorzystać swoją wiedzę i technologie, które znasz, żeby wystartować, dołączyć do zespołu ekspertów i wspólnie projektować, rozwijać i dostarczać rozwiązania dla światowych operatorów telekomunikacyjnych i Pay-TV takich jak: CANAL+, Telenor, Vectra, polsat box, Netia, Swisscom czy też Foxtel.

Ekspercka obsada:

Piotr Grzelka, Hardware Engineering Expert w ADB. Piotrek pracuje w ADB od 2005 roku, a od 2014 zarządza grupą Wireless. Jest to Lab badawczo-rozwojowy działający na pograniczu hardware i software, który tworzy prototypy produktów z wykorzystaniem technologii bezprzewodowych (w tym Wi-Fi) oraz satelitarnych, naziemnych i kablowych w standardzie Digital Video Braodcasting (DVB).

Blisko współpracuje z największymi dostawcami najnowszych technologii układów scalonych wykorzystywanych w urządzeniach elektronicznych do użytku domowego takich jak Access Point/Gateway czy Set-Top Box.

Piotr to absolwent Politechniki Wrocławskiej na wydziale Elektroniki, kierunku Elektronika i Telekomunikacja, specjalizacja telekomunikacja mobilna. Brał udział w projekcie realizowanym razem z Europejską Agencją Kosmiczną nt. satelity studenckiego. Ukończył studia magisterskie z wyróżnieniem dziekana, brał udział w konferencjach naukowych oraz jest autorem artykułów naukowych. Ma na swoim koncie także patenty z dziedziny telekomunikacji.

Wydarzenie organizowane we współpracy z Wydziałem Informatyki Elektrotechniki i Automatyki UZ.

