W dzisiejszych czasach każdy chce korzystać z tańszego prądu. Każdy sprzedawca energii może mieć propozycje dla swoich klientów typu zmiana taryfy. Coraz więcej gospodarstw domowych narzeka na wzrost kosztów utrzymania rodziny z powodu kryzysu gospodarczego i szalejącej inflacji. W artykule wyjaśniamy, jak oszczędzać prąd i co daje taryfa G12.

1. Jak zmniejszyć zużycie energii elektrycznej?

2. Co daje taryfa G12 dla gospodarstw domowych?

3. Pozostałe taryfy na energię elektryczną

W dobie kryzysu energetycznego każdy powinien zadbać o tańszy prąd. Niestety, od jesieni 2022 roku społeczeństwo było informowane o możliwych wyłączeniach prądu. Rząd wprowadził limity na energię elektryczną, co w rzeczy samej jest dość trudne do zrozumienia dla większości konsumentów. Wielu klientów indywidualnych zaczęło szukać alternatywnych rozwiązań. Na szczęście generatory prądu nie musiały być uruchamiane. Jeśli chodzi o gospodarstwa domowe, to powinny zmienić taryfę na korzystniejszą i bardziej przyjazną dla portfela. Warto przeanalizować, jakie są godziny poboru energii elektrycznej i dostosować taryfę do swoich potrzeb. Więcej szczegółów znajduje się na stronie https://www.enea.pl/pl/dladomu/oferty-dla-domu/strefy_godzinowe_dla_domu.

Jak zmniejszyć zużycie energii elektrycznej?

Zużycie prądu zależy od stylu życia i posiadanych sprzętów. Urządzenia elektryczne starszej generacji zużywają bardzo dużo energii elektrycznej. Innowacyjne technologie stawiają na energooszczędność. Oznacza to, że w niektórych przypadkach w grę może wchodzić wymiana starego sprzętu na nowy. Konsumenci mogą wybierać szybkie programy prania w pralce, ograniczać czas pracy zmywarki i tym podobnych urządzeń. Przed wyjściem z domu trzeba wyłączyć komputer, telewizor i inne wykorzystywane wcześniej sprzęty. Warto postawić na żarówki LED. Każdy może zmniejszyć zużycie energii elektrycznej w ciągu doby.

Co daje taryfa G12 dla gospodarstw domowych?

Spore oszczędności może dać wybór odpowiedniej taryfy. G 12 jest podzielona na dwie strefy czasowe (droższą i tańszą). Taryfa G12 polecana jest dla gospodarstw domowych, które korzystają z ogrzewania elektrycznego lub mają bojlery elektryczne do podgrzewania wody. W szczególności taryfa G12 jest rekomendowana dla osób, które w ciągu dnia są poza domem, a czynności takie jak pranie czy gotowanie wykonują w godzinach nocnych. Opłacalność zmiany taryfy będzie bardzo szybko zauważalna. Pierwszym krokiem do zmiany taryfy jest starannie przeanalizowany profil zużycia energii. Taryfa prądu może być zmieniona poprzez zamówienie kontaktu z konsultantem lub telefoniczne zgłoszenie się do konsultanta.

Pozostałe taryfy na energię elektryczną

Taryfa G12 nie jest jedyną propozycją. Konsumenci mogą wybrać taryfę G12W. Jest to taryfa weekendowa, która na dodatek oferuje tańszy prąd w czasie dni ustawowo wolnych od pracy. Może być to świetna propozycja dla osób, które od poniedziałku do piątku pracują poza domem, ale w weekendy chcą wykonać większość typowych prac w domu (pranie, sprzątanie, gotowanie). Natomiast taryfa G11 jest najbardziej popularna, gdyż konsumenci nie muszą zastanawiać się nad godzinami, w jakich korzystają z energii elektrycznej. Cena za prąd jest taka sama przez całą dobę. G11 nie jest taryfą korzystną dla osób, które używają ogrzewania elektrycznego.

W przypadku dużego zużycia energii elektrycznej można zastanowić się, co generuje takie zużycie. Oczywiste jest, że im większa rodzina, tym większe faktury za prąd. By znaleźć sposób na zaoszczędzenie energii elektrycznej, należy między innymi sprawdzić, jaki pobór prądu mają poszczególne urządzenia, a następnie przekalkulować, czy nie będzie korzystniej ich wymieniać (do dotyczy urządzeń, które nie są energooszczędne).