Napełnienie wanny zajmuje zwykle sporo czasu. Jednak gdy tylko wyciągniesz korek, woda powinna błyskawicznie spłynąć. Jeśli woda zbyt wolno spływa, może to oznaczać zatkany odpływ wanny. Co wtedy zrobić? Jak odetkać wannę? Sprawdź kilka sposobów.

Zatkany odpływ wanny — dlaczego się to dzieje

Wiele osób myśli, że do odpływu wanny leci tylko względnie czysta woda. Jednak to niestety nie prawda — wiele brudu i resztek ląduje w odpływie. W wielu przypadkach brud ten najpierw przechodzi przez kratkę wanny, a później osadza się w rurach, co skutkuje zatkanym odpływem. Zwykle osadza się tam: brud, resztki mydła, fragmenty naskórka i paznokci, kosmetyki do makijażu, resztki jedzenia, piasek, małe elementy np. biżuterii, kurz z odzieży, ręczników, myjek itp.; elementy zabawek do kąpieli lub dekoracji do kąpieli i wiele więcej. Oczywiście znaczna większość zanieczyszczeń zatrzymywana jest przez kratkę wannową do odpływu. Jednak brud i tak może przedostać się do odpływu, co dzieje się zwykle stopniowo — brud powoli zbiera dalsze zanieczyszczenia i jest coraz bardziej zamulony.

Najczęstszym powodem zatkanego odpływu są włosy, na których dodatkowo zgromadziły się resztki mydła. Co możesz zrobić sam, aby odetkać odpływ? Czy środek do udrażniania rur to jedyne rozwiązanie? Zdecydowanie łatwiej jest zapobiegać, jednak poniżej przygotowaliśmy kilka wskazówek.

Regularnie płucz odpływ środkiem do udrażniania rur lub gorącą wodą

Jeśli Twoim problemem jest zatkana wanna, zadbaj o regularne sprzątanie — co miesiąc czyść wannę, a odpływ możesz obficie przepłukać gorącą wodą, która usunie pozostałości mydła.

Jak odetkać wannę samemu? Spróbuj manualnie udrożnić odpływ w wannie

Przyczyną zatkanej wanny może być brud nagromadzony daleko w odpływie, ale wcale nie musi tak być. Jeśli zatkanie występuje bliżej korka, możesz samemu spróbować usunąć zanieczyszczenia ręcznie. Aby to zrobić, odkręć odpływ z wanny, a następnie załóż gumowe rękawiczki i spróbuj dotrzeć palcami do zanieczyszczeń. Jeśli znajdziesz włosy, resztki mydła itp — będziesz mógł samodzielnie je wyciągnąć i wyrzucić do kosza. A co jeśli odpływ zatkany jest na dalszym odcinku? Spróbuj użyć grubego żelaznego drutu. Zrób haczyk na jego końcu i następnie spróbuj nim przepchać odpływ. Okrężnymi ruchami pociągnij drut do góry — w ten sposób resztki mydła i włosów zostaną zebrane przez haczyk. Podczas całej operacji miej przygotowany w pobliżu stary ręcznik, wiadro lub kosz na śmieci, aby pozbyć się brudu z odpływu. Nie wylewaj go do kanalizacji, ale wyrzuć do kosza. Następnie umyj ręce.

Udrożnienie odpływu wanny sodą oczyszczoną

Niestety, zatkany odpływ nie zawsze da się wyczyścić ręcznie. Co więcej, problem może się nawet pogłębić. W takim przypadku rozważ sodę oczyszczoną. Użyj do tego nie tylko sody, ale także gorącej wody lub octu czyszczącego. Najpierw wrzuć do odpływu szklankę sody oczyszczonej, a następnie zalej ją szklanką gorącej wody lub szklanką octu. Mieszanka zacznie mocno reagować i się pienić, rozpuszczając brud. Pozostaw ją tak na chwilę, a następnie przepłucz zapchany odpływ.

Wezwij hydraulika

Czy wykonałeś powyższe trzy kroki, ale otwór odpływowy nadal jest zatkany? Jeśli nie zadziałała soda oczyszczona ani żadna inna metoda, pozostaje Ci wezwanie hydraulika. Dla takiego profesjonalisty odetkanie wanny to będzie proste zadanie, ponieważ ma on do tego niezbędne doświadczenie i narzędzia. Będzie on wiedział, jak odetkać wannę i będzie w stanie ją, na przykład, przepłukać odpływ wysokim ciśnieniem. Spowoduje to usunięcie wszystkich osadów z wnętrza odpływu.