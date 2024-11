Staż pracy to łączna długość okresów zatrudnienia, która ma wpływ na określone rodzaje uprawnień, np. wymiar urlopu. Jak go obliczyć, biorąc pod uwagę nie tylko okresy zatrudnienia, ale i naukę w ramach różnych stopni edukacji?

Staż pracy – podstawowe informacje

W Kodeksie pracy nie istnieje dokładna definicja stażu pracy. Określa się nim jednak całkowitą długość wszystkich okresów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę – niezależnie od przerw w zatrudnieniu czy sposobu ustania stosunku pracy. Obejmuje on nie tylko pracę zarobkową, ale i np. okresy nauki na studiach czy w szkole średniej. Nie wlicza się do niego natomiast okres pracy na podstawie umów cywilnoprawnych, okres prowadzenia działalności gospodarczej czy okres bezpłatnych urlopów. Staż pracy wpływa m.in. na długość urlopu wypoczynkowego, okres wypowiedzenia umowy o pracę, prawo do odprawy czy wysokość emerytury.

Co składa się na staż pracy?

Oprócz wspomnianych okresów zatrudnienia i nauki do stażu pracy wlicza się dodatkowo:

urlopy wychowawcze ;

; okres odbywania studiów doktoranckich (maksymalnie 4 lata) pod warunkiem uzyskania tytułu doktora;

(maksymalnie 4 lata) pod warunkiem uzyskania tytułu doktora; okresy pobierania zasiłku dla bezrobotnych i stypendium otrzymywanego przez bezrobotnego podczas szkolenia, na które skierował go starosta, lub stypendium otrzymywanego podczas odbywania stażu/przygotowania zawodowego dorosłych;

otrzymywanego przez bezrobotnego podczas szkolenia, na które skierował go starosta, lub stypendium otrzymywanego podczas odbywania stażu/przygotowania zawodowego dorosłych; okres, za który sąd przyznał wynagrodzenie pracownikowi przywróconemu do pracy , o ile pracownik ją podjął;

, o ile pracownik ją podjął; okres, o który skrócono czas wypowiedzenia w przypadku zwolnienia z pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy , za który zatrudniony otrzymał odszkodowanie;

, za który zatrudniony otrzymał odszkodowanie; okres służby wojskowej – zawodowej i czynnej;

– zawodowej i czynnej; okres prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego bądź pracy w takim gospodarstwie prowadzonym przez współmałżonka;

bądź pracy w takim gospodarstwie prowadzonym przez współmałżonka; okresy pracy za granicą u zagranicznego pracodawcy.

Lata nauki a staż pracy

W stażu pracy uwzględnia się tylko jeden z okresów edukacji. To, ile lat pracy zostanie do niego doliczonych, zależy bowiem od rodzaju ukończonej szkoły:

szkoła wyższa (również same studia I stopnia) – 8 lat ;

; średnia szkoła ogólnokształcąca – 4 lata ;

; średnia szkoła zawodowa – do stażu doliczony jest czas trwania nauki , maksymalnie 5 lat ;

, maksymalnie ; zasadnicza bądź inna równorzędna szkoła zawodowa – do stażu doliczony jest czas trwania nauki , maksymalnie 3 lata ;

, maksymalnie ; szkoła policealna – 6 lat;

Okresy edukacji nie podlegają więc sumowaniu – do stażu pracy doliczany jest ten, który jest dla pracownika najkorzystniejszy.

Warto pamiętać!

Im wyższe wykształcenie pracownika, tym więcej lat wlicza się do stażu pracy.

Jak obliczyć, ile masz lat pracy?

Chcąc policzyć staż pracy, należy zsumować wszystkie okresy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę i dodać do nich lata nauki, okres urlopów, zwolnień lekarskich, służby wojskowej czy praktyk.

Staż pracy a długość urlopu wypoczynkowego

Staż pracy to jeden z czynników, od których zależy wymiar urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi. Jeśli jest on krótszy niż 10 lat, zatrudniony ma prawo do 20 dni wolnych. Jeżeli natomiast pracownik jest zatrudniony dłużej niż przez 10 lat, przysługuje mu 26 dni urlopu. W związku z tym osoba, która ukończyła studia, uzyskuje prawo do 26-dniowego urlopu wypoczynkowego już po 2 latach pracy. Po otrzymaniu zatrudnienia w nowym miejscu pracy należy zatem przedstawić takie dokumenty jak świadectwo pracy czy dyplom ukończenia studiów – na tej podstawie pracodawca oblicza długość urlopu.

