Rosnące koszty ogrzewania nie napawają optymizmem. Perspektywa braku wystarczającej ilości opału niektórym spędza sen z powiek. Czy to oznacza, że przyjdzie nam marznąć tej zimy we własnych domach? Co można zrobić oprócz uszczelnienia okien, aby rachunek za ogrzewanie nie zrujnował domowego budżetu? Podpowiadamy!

Dodatki do domu, które wprowadzą przytulność i dadzą realne ciepło

Przed zimą warto zainwestować nie tylko w ciepłą odzież domową, w której poczujemy się komfortowo, ale też w inne tkaniny, które ocieplą wnętrze. Jeśli mimo uszczelnienia okien cały czas czuć zimny powiew, co może być skutkiem źle zamontowanych nawiewników, dobrze jest założyć na okna grubsze zasłony, które będą nieco izolować nas od dochodzącego od nich zimnego powietrza. W sypialni przyda się z pewnością ciepła pościel z flaneli, a także miękki dywanik obok łóżka, na który można będzie postawić rozgrzane po nocy stopy. Ważnym dodatkiem dla tych, którzy dużo czasu w dzień spędzają w pozycji siedzącej przed telewizorem czy z książką w ręku, może być ciepły koc.

Jak wybrać idealny koc?

Przy wyborze koca ważna jest jego waga i wrażenie, jakie daje podczas dotyku. Idealny będzie taki, który nie przytłoczy swoim ciężarem, a do tego dobrze otuli miękkością materiału. Warto zwrócić uwagę na koce z mikrofibry, które są lekkie, niezwykle przyjemne w dotyku i dobrze układają się przy ciele. Nie powodują uczuleń i nie są pożywką dla roztoczy. Nie przyciągają kurzu, dzięki czemu doskonale nadają się także dla alergików. Mało tego, mikroskopijne otwory w mikrofibrze pozwalają skórze oddychać, a w razie wystąpienia potów, materiał świetnie chłonie wodę. Taki koc będzie idealnym wyborem zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. W dzień można otulić się nim podczas czytania, a w zimne noce, rozłożony jako dodatkowe pokrycie na kołdrze, dostarczy ciepła, ale nie będzie stanowił obciążenia.

Wielkim atutem jest trwałość tkaniny i wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne. Można go często prać w pralce w temperaturze 40-50 stopni. Nie należy jednak dodawać do prania żadnych zmiękczaczy, ponieważ mogą one pozbawić mikrofibrę miękkości. Przy właściwym użytkowaniu i praniu zgodnie z zaleceniami producenta może nas ogrzewać długie lata.

Mikrofibra wyborem idealnym

Ciepłe tkaniny w wystroju domu zimą pomogą ocieplić go nie tylko wizualnie, ale także ogrzać jego mieszkańców. Trzeba tylko umiejętnie je dobrać. Nie zawsze te naturalne będą najlepszym wyborem. Okazuje się, że nawet tworzywa sztuczne nowej generacji, takie, jak mikrofibra mogą skutecznie ogrzać i są o wiele tańsze od naturalnych, a do tego sprzyjają alergikom.