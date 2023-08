Jak najszybciej dostać się z Lubuskiego nad Polskie morze? Warto skorzystać z Lotniska Zielona Góra – Babimost, z którego już w godzinę możemy znaleźć się w stolicy województwa Pomorskiego. W pierwszej kolejności Gdańsk kojarzy nam się z Morzem Bałtyckim, portem oraz historycznymi symbolami takimi jak plac Bohaterów Westerplatte. Odwiedzając Gdańsk, należy pamiętać, że leży on w aglomeracji trójmiejskiej, w której skład wchodzą jeszcze Gdynia i Sopot.

Wybierając to miasto istnieje wiele możliwości zarówno turystycznych, wypoczynkowych jak i biznesowych. Jednym z ulubionych miejsc widokowych turystów jest Zielony Most. W jego okolicy znajduje się Motława, czyli polecane przez turystów miejsce na spacery wzdłuż rzeki, przy której możemy zobaczyć przystań Żeglugi Gdańskiej, gdzie znajdują się statki pływające do Sopotu, Gdyni czy na Hel. Warto również odwiedzić: Stocznię Gdańską, Okręt „Błyskawica” oraz żaglowca „Dar Pomorza”, największe w Polsce molo w Sopocie oraz Hel wraz z całym półwyspem.

Na wczasowiczów czekają szerokie piaszczyste plaże, które co roku przyciągają turystów z całej Polski, a nawet i Europy.

IEG – GDN 8:55 ✈️ 9:55 (WTOREK; 28.04 – 20.10)

GDN – IEG 10:25 ✈️ 11:25 (WTOREK; 28.04 – 20.10)

IEG – GDN 19:05 ✈️ 20:05 (PIĄTEK; 28.04 – 20.10)

GDN – IEG 20:35 ✈️ 21:35 (PIĄTEK; 28.04 – 20.10)

BILETY DOSTĘPNE NA NA STRONIE https://www.lot.com/pl/pl

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE https://airport.lubuskie.pl/

Serdecznie zapraszamy do sprawdzenia oferty i korzystania z połączeń z Lotniska Zielona Góra – Babimost.