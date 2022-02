Spodnie z wysokim stanem powróciły i wydaje się, że zadomowią się w naszych szafach na dłużej. Pasują do każdej sylwetki i dają wiele możliwości, jeśli chodzi o stylizację. Z czym łączyć i jak nosić damskie spodnie z wysokim stanem, żeby wyglądać modnie i czuć się swobodnie?

Tak naprawdę spodnie z wysokim stanem to żadna nowość. Tego typu krój królował w latach 90. XX wieku. Trudno było wyobrazić sobie wtedy stylizację bez jeansów z wysokim stanem. Niestety nowe tysiąclecie zakończyło modę na wysoki stan i do obiegu weszły tzw. biodrówki. Dziś znowu wracamy do tego, co nosiło się parę dekad temu, choć damskie spodnie z wysokim stanem mają dziś o wiele więcej ciekawych odsłon.

Damskie spodnie z wysokim stanem

Najpopularniejsze są oczywiście klasyki wyciągnięte żywcem z lat 90. — luźne mom jeans z szerokimi nogawkami czy jeansy typu boyfriend (swoją drogą, nazwa nawiązuje do tego, że mają wyglądać niczym „wyciągnięte z szafy chłopaka”) wróciły do łask. Nie są to jednak jedyne jeansy damskie z wysokim stanem, jakie możemy zobaczyć dziś na ulicach.

Modele spodni z wysokim stanem, które warto mieć w swojej szafie poza kultowymi mom jeans i boyfriendami (stylistyki polecają mieć przynajmniej dwie pary), to:

spodnie o kroju paper bag — jeansowe lub materiałowe,

dopasowane skinny jeans z wysokim stanem,

jeansy bootcut z delikatnie rozszerzaną nogawką,

sportowe joggery z wysokim stanem,

eleganckie cygaretki idealne do stroju biurowego,

luźne szwedy lub spodnie typu culotte z szeroką nogawką.

Komu pasują spodnie high waist?

Spodnie z wysokim stanem (model high waist) są niezwykle uniwersalne. Gdy zapięcie znajduje się powyżej pępka, to oznacza, że mogą ukryć pewne niedoskonałości np. delikatnie wystający brzuch. U nadmiernie szczupłych osób dodadzą za to nieco centymetrów, dzięki czemu figura będzie bardziej zaokrąglona. Mogą nosić je zarówno kobiety wysokie, jak i te niższe. Jak to możliwe?

Sekretem spodni z wysokim stanem tkwi w tym, gdzie się zaczynają. Nieważne, jak zakończona jest nogawka, czy spodnie są luźne, czy jednak bardziej dopasowane — ich pasek zawsze znajduje się na wysokości talii, perfekcyjnie ją podkreślając i sprawiają, że sylwetka nabiera lepszych proporcji.

Wysoki stan. Z czym go łączyć?

Uniwersalność spodni typu high waist sprawia, że można zestawiać je z niemal każdym ubraniem. Materiałowe spodnie paper bag z wiązaniem w talii będą wyglądały przepięknie zarówno z białą koszulką sportową, jak i elegancką koszulą z kołnierzykiem. Również do jeansów z wysokim stanem, w praktycznie każdej odsłonie, biała koszula damska to strzał w dziesiątkę. Co nie oznacza, że nie można zaszaleć z koszulami i bluzkami w nieco innej odsłonie np. w kwieciste wzory czy pasy. Jeśli jednak jesteśmy zwolenniczkami szafy kapsułowej, warto stawiać na neutralne kolory i klasyczne wzory, bo wtedy łatwiej łączyć je z wieloma innymi elementami garderoby i tworzyć zestawy na każdą okazję.

Jak nosić spodnie z wysokim stanem?

Nie zawsze też trzeba wpuszczać bluzkę czy koszulę w spodnie. To mądre posunięcie, gdy chcemy nieco wysmuklić i wyszczuplić sylwetkę. Natomiast u szczupłych i drobnych osób równie dobrze spodnie z wysokim stanem mogą być połączone z luźnym swetrem czy bluzą, choć warto zadbać o to, aby wyeksponować ich krój choćby poprzez wsadzenie za pasek przedniej części materiału. To zabieg chętnie stosowany przez stylistki.