Ostatnie czasy przyzwyczaiły nas do dokonywania zakupów przy pomocy Internetu. Czy warto kupować w sklepach internetowych także inne elementy odzieży takie jak bielizna? Oczywiście, podpowiemy Ci jak to zrobić.

Skąd mieć pewność, że biustonosz, który zakupię przez Internet będzie na mnie pasować?

Wszystko zależy od tego, czy znasz swoje wymiary. Dobrze dobrany biustonosz powinien idealnie przylegać do Twoich piersi, być stabilny i wygodny. Wiele kobiet ma problem z właściwym dobraniem biustonosza do swojego typu figury. Sięgają często po zbyt duże miseczki lub też wybierają produkty, które uciskają ich obwód pod biustem. To wszystko powoduje, że piersi są odkształcone, albo też stanik staje się bardzo widoczny pod ubraniem wierzchnim. By nie popełniać takich błędów, każda kobieta powinna poświęcić chwilę na to, by obliczyć rozmiar właściwego dla niej biustonosza. Wtedy nie będzie żadnej różnicy, czy zakupimy dany produkt w sklepie stacjonarnym, czy też internetowym. Sprawdzone marki posiadają standardową rozmiarówkę biustonoszy. W przypadku dylematów, warto zapoznać się z tabelą rozmiarów, która jest dostępna już w prawie każdym sklepie. Pamiętaj, że zagraniczne marki mogą posiadać zupełnie inne rozmiary bielizny, która niekoniecznie będzie odpowiednikiem polskiej rozmiarówki. Przed zakupem, sprawdź więc także opinie innych klientów, mogą się one okazać niezwykle pomocne.

Jak określić wymiary swojego biustu?

Obliczenie rozmiaru biustonosza, który będzie dla nas odpowiedni jest naprawdę proste. Wystarczy przygotować metr krawiecki, stanąć przed lustrem i określić pewne wartości. Najpierw zmierz obwód swoich piersi. Następnie powtórz czynność mierząc obwód pod biustem. Następnie odejmij pierwszą wartość od drugiej. Na stronie sklepów internetowych, które specjalizują się w sprzedaży bielizny odnajdź tabelę rozmiarów i dopasuj swój wynik do odpowiedniej litery określającej miseczkę. W ten sposób unikniesz problemów z doborem właściwego dla siebie stanika.

Czy w sklepie internetowym znajdę produkty, które są odpowiednie dla większego biustu?

To zależy. Nie wszystkie sklepy internetowe posiadają w swojej ofercie asortyment skierowany dla kobiet o nieco pełniejszych kształtach. Większość profesjonalnych sklepów posiada jednak szeroką gamę nawet bardzo sporych rozmiarów miseczek. Co więcej, czasami kobietom, które są posiadaczkami sporych biustów łatwiej jest znaleźć stanik właśnie w sklepach internetowych. Biustonosze do dużego biustu są także dostępne w wielu kolorach i fasonach, dzięki czemu nie musisz ograniczać się do nudnych wzorów. Nie musisz już więc kupować stanika, który tak naprawdę Ci się nie podoba, ale był jedyny w większym rozmiarze. Sprawdź ofertę producenta polskich biustonoszy https://avalingerie.pl/20-soft i wybierz dla siebie biustonosze soft, które idealnie dopasowują się do większych piersi, a zarazem nie powodują optycznego ich powiększania. Dzięki temu będziesz czuła się swobodnie, a jednocześnie komfortowo. Twoje piersi będą dobrze podtrzymane, a biustonosz nie będzie powodował efektu push-up.