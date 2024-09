Podatkowa ulga IP Box, znana również jako “Polski Patent Box”, została wprowadzona w 2019 roku, aby zachęcić przedsiębiorców do inwestycji w sektor badań i rozwoju. Jest to preferencyjne opodatkowanie dochodów z praw własności intelektualnej, co pozwala firmom na znaczące obniżenie podatków.

Ulga IP Box – co to jest?

IP Box to ulga podatkowa wprowadzona zarówno w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), jak i od osób prawnych (CIT). Polega ona na preferencyjnym opodatkowaniu dochodów uzyskanych z praw własności intelektualnej, które są prawnie chronione. Do takich dochodów należą między innymi zyski z patentów oraz praw autorskich do programów komputerowych, które zostały wytworzone, rozwinięte lub ulepszone w ramach działalności badawczo-rozwojowej.

Firmy korzystające z tej ulgi mogą opodatkować swoje dochody stawką wynoszącą jedynie 5%, co jest znaczącym obniżeniem w porównaniu do standardowych stawek podatkowych. Główne cele wprowadzenia IP Box to stymulowanie innowacyjności oraz zachęcanie przedsiębiorców do rejestrowania własności intelektualnej w Polsce.

Warunki, które należy spełnić, aby skorzystać z IP Box:

prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej – firma musi prowadzić działalność definiowaną przez prawo,

– firma musi prowadzić działalność definiowaną przez prawo, wytwarzanie kwalifikowanego IP – czyli prawa własności intelektualnej, w tym autorskie prawa do programów komputerowych,

– czyli prawa własności intelektualnej, w tym autorskie prawa do programów komputerowych, forma działalności – prace należy wykonywać w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej lub działalności w ramach spółek.

Księgowanie IP Box

Księgowanie IP Box wymaga odrębnej ewidencji księgowej dla operacji związanych z kwalifikowanym IP. Wynika to z tego, że w praktyce rzadko zdarza się, aby wszystkie przychody firmy były objęte ulgą IP Box.

Kroki do prawidłowego księgowania IP Box:

Wniosek o interpretację podatkową: Przed skorzystaniem z ulgi firma powinna złożyć do Krajowej Informacji Skarbowej wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. W tym dokumencie należy szczegółowo opisać swoją działalność i jej stan faktyczny. Ewidencja księgowa: Prowadzenie odrębnej ewidencji dla dochodów z kwalifikowanego IP. Wszystkie operacje finansowe związane z IP muszą być wyraźnie oddzielone od innych przychodów firmy. Obliczenie podstawy opodatkowania: Podstawa opodatkowania wyliczana jest za pomocą wzoru: D x n, gdzie D to dochód z kwalifikowanego IP, a n to wskaźnik Nexus, który określa stosunek wkładu firmy w prace nad kwalifikowanym IP do łącznego kosztu jego wytworzenia. Dokumentacja i sprawozdawczość: Przedstawienie szczegółowej dokumentacji, która potwierdza prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej oraz wytwarzanie kwalifikowanego IP. Dokumentacja ta powinna być zawsze gotowa do przedstawienia organom podatkowym.

Zarówno obliczenie D, jak i n jest tematem dość złożonym. Dlatego IP Box warto wyliczyć z doświadczonymi specjalistami, takimi jak Solidna Księgowa, która oferuje księgowość dla programistów: https://solidnaksiegowa.com/ulga-ip-box-co-to-jest-i-jak-obliczyc/ .

Księgowość dla programistów? Wybierz Solidną Księgową