Zakup działki budowlanej to inwestycja na lata, dlatego zanim podejmiesz ostateczną decyzję, upewnij się, czy dokonujesz najlepszego wyboru. Warto wziąć pod uwagę nie tylko wygląd i otoczenie danego terenu, ale przede wszystkim jego stan prawny oraz walory użytkowe. Co dokładnie należy sprawdzić?

Decyzja o zakupie działki zapadła i zaczynasz szukać tej wymarzonej, na której niedługo powstanie Twój dom. Zanim jednak podpiszesz umowę kupna-sprzedaży konieczne będzie kompleksowe sprawdzenie gruntu – same zdjęcia i zalety wypunktowane przez sprzedającego to za mało, aby zainwestować tak duże pieniądze. Co wziąć pod uwagę i skąd czerpać informację o danej ziemi? Możesz m.in. skorzystać z portalu Dzialki360.pl, na którym wygenerujesz raport zawierający pełną analizę wskazanego gruntu oraz jego otoczenia. Na które elementy warto zwróć szczególną uwagę?

Stan formalno-prawny działki

Zagadnienia, o których trzeba wiedzieć przy wyborze idealnej działki, dzielą się na kilka kategorii. Nie zawsze masz wiedzę czy doświadczenia, aby przeanalizować wszystkie z nich, ale te kilka najważniejszych kwestii trzeba sprawdzić. Jedną z nich jest stan formalno-prawny działki.

Od tego należy zacząć sprawdzanie działki – przegląd księgi wieczystej, wpisów dotyczących właściciela, ewentualne ograniczenia, roszczenia czy prawa osób trzecich. Z księgi dowiesz się także czy grunt nie jest zadłużony. Dodatkowo sprawdź dane z ewidencji gruntów i budynków oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na jego podstawie ustalisz, czy na danej działce możesz postawić dokładnie taki dom, jaki chcesz.

Geologia i fizjografia terenu

Kiedy znamy już kwestie prawne warto sprawdzić warunki gruntowe, które później będą miały kluczowe znaczenie dla budowy domu. Nie na każdej ziemi można wybudować konkretny dom. Dzięki opinii o warunkach gruntowych (a w razie konieczności także na podstawie ekspertyzy geotechnicznej) dowiesz się o strukturze i nośności danego gruntu oraz o poziomie wód gruntowych. Przeanalizuj pokrycie terenu i jego ukształtowanie (np. ewentualne spadki), nasłonecznienie. Wyniki mogą wykazać słabą nośność gruntu czy wysoki poziom wód i o ile budowa na takiej działce nie jest niemożliwa to już konieczne będzie zapewnienie dodatkowych środków, co znacznie obciąży Twój budżet.

Infrastruktura i uzbrojenie działki

Możliwość budowy domu w znacznej mierze uzależniona jest od tego, czy ma ona dostęp do drogi publicznej. Niby to oczywiste, ale czasami w ferworze zakupu możesz to przeoczyć. Sprawdź, czy i jaka droga prowadzi do wybranego gruntu. Ma to szczególne znaczenie jeśli chcesz zacząć budowę szybko, a kwestia dostępu do drogi może to znacznie opóźnić.

Nie mniej ważne jest uzbrojenie działki. Można wykonać je już po zakupie, ale kiedy czas gra ważną rolę dobrze wiedzieć czy ziemia posiada podłączenie do wszystkich niezbędnych mediów (woda, kanalizacja, prąd, światłowód, gaz itp.). Czas potrzebny na wszystkie formalności, a później na roboty, znacznie wydłuży cały proces i opóźni kolejne etapy budowy domu.

Położenie i sąsiedztwo

Nie jest to może najważniejszy punkt analizy działki, ale ma bardzo istotne znaczenie dla późniejszego komfortu mieszkania. Warto przespacerować się po okolicy, zapytać sąsiadów lub w sklepie osiedlowym o to, jak się w danej okolicy mieszka. Przyda się rozeznanie czy w sąsiedztwie jest szkoła lub przedszkole, ośrodek zdrowia, sklepy, kawiarnia, siłownia – wszystko to, na czym Ci zależy i gdzie dotrzesz szybko.

I na koniec koniecznie zajrzyj w plan zagospodarowania przestrzennego, aby sprawdzić czy niedaleko nie powstanie hala produkcyjna, maszt telekomunikacyjny czy inny obiekt, który wpłynie na Twój komfort życia.