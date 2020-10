Wśród wszystkich typów past do zębów, oprócz klasycznych, największą popularnością cieszą się pasty wybielające. Nie ma co się dziwić – wszak nacisk środowiska na posiadanie zdrowych i olśniewająco białych zębów jest ogromny, a producenci wybielających past obiecują nam za niewielką cenę spektakularne efekty. Czy pasy wybielające rzeczywiście skutecznie rozjaśniają zęby? Czy warto je stosować?

Jak działają pasty wybielające?

Podstawowym zadaniem, które powinna wypełniać pasta do zębów, jest ochrona uzębienia przed próchnicą i skuteczne oczyszczanie go z codziennych naleciałości. Każda pasta wybielająca spełnia więc przede wszystkim działanie przeciwpróchnicze i antybakteryjne. Tym, co odróżnia ją jednak od każdej innej pasty do zębów, jest dodatkowa funkcja rozjaśniania szkliwa. Jak do niego dochodzi?

Wszystko dzięki składnikom aktywnym, w które wyposażane są pasty wybielające. Najczęściej zawierają one w swoim składzie nadtlenek wodoru czy wodorowęglan sodu, a więc składniki chemiczne doskonale radzące sobie z zalegającymi na powierzchni szkliwa przebarwieniami. Ponadto, w wybielających pastach do zębów często możemy spotkać riklosan, olejek eukaliptusowy, miętę czy liczne wyciągi ziołowe. Elementy te odpowiadają za właściwą konsystencję pasty oraz jej smak, a przy okazji wspomagają wybielanie, rozpuszczając barwiącą błonkę znajdującą się na szkliwie. Więcej na temat składu i działania przeczytamy na stronie https://denthelp.pl/blog/ranking-najlepszych-past-wybielajacych

Pasty wybielające – pomimo że użytkowane nieumiejętnie mogą doprowadzić w naszej jamie ustnej do wielu szkód – są ogólnodostępne i możemy je obecnie nabyć praktycznie w każdej drogerii, aptece czy sklepie spożywczym.

Właściwości ścierne past wybielających

Obecność w pastach wybielających nadtlenku wodoru czy wodorowęglanu sodu sprawia, że preparaty te posiadają znacznie silniejsze właściwości ścierne niż pasty klasyczne, i co za tym idzie – nie wszystkie przeznaczone są do codziennej pielęgnacji jamy ustnej. Zbyt częste mycie uzębienia tego typu pastami mogłoby bowiem prowadzić do starcia i zniszczenia szkliwa.

Skąd zaczerpnąć wiedzę, jak silne właściwości ścierne posiada nasza pasta wybielająca? Informuje o tym umieszczony na opakowaniach niektórych past współczynnik ścieralności RDA (Relative Dentine Abrasivity). Jeżeli nie jest on wyższy niż 45, oznacza to, że z danej pasty wybielającej możemy bezpiecznie korzystać codziennie. Produkty o wyższym współczynniku ścieralności powinny być użytkowane okresowo.

Uwaga! Z past wybielających bez względu na współczynnik ścieralności nie powinny jednak korzystać osoby cierpiące na nadwrażliwość zębową.

Efekty korzystania z past wybielających

Jeżeli nie wiemy, jakiego rodzaju pasta wybielająca będzie dla nas odpowiednia, możemy zasięgnąć w tej kwestii porady stomatologa. Ten, po przeanalizowaniu stanu naszej jamy ustnej i rodzaju przebarwień, z jakimi się borykamy, powinien nam doradzić, który produkt okaże się najbardziej odpowiedni. Jeśli zaś nie mamy możliwości skonsultować się z lekarzem, o pomoc zawsze możemy poprosić w aptece farmaceutę.

Tak czy owak, jeżeli oczekujemy spektakularnych efektów, musimy mieć świadomość, że wybielające pasty do zębów nam ich nie zafundują – to produkty działające subtelnie i delikatnie, rozjaśniające szkliwo maksymalnie o 1-2 tony. W dodatku na efekty korzystania z nich trzeba zazwyczaj czekać kilka tygodni. Pasty wybielające okażą się zatem dobrym rozwiązaniem głównie dla osób, które chcą rozjaśnić szkliwo minimalnie bądź po prostu utrzymać rezultaty wybielania przeprowadzonego wcześniej, w inny sposób.

Co jeśli nie pasta?

Osoby, które chciałyby bardziej efektywnie niż pastą wybielić zęby w domu, mają ku temu mnóstwo możliwości. W drogeriach możemy nabyć specjalne, wybielające nakładki na zęby, paski czy żele, które zawierają znacznie większą dawkę substancji ściernych i co za tym idzie – przynoszą szybsze i lepsze rezultaty. Podobnie jak z wybielających past do zębów, należy z nich jednak korzystać z umiarem, zgodnie z zaleceniami producenta, ponieważ w przeciwnym razie narażamy się na wiele przykrych konsekwencji zdrowotnych.

Oczywiście samo wybielenie zębów nie wystarczy, byśmy mogli cieszyć się przez długi czas pięknym i olśniewającym uśmiechem. To dopiero początek drogi. Konieczna jest do tego również odpowiednia dieta (ograniczenie spożywania kawy, herbaty, napojów gazowanych, wyeliminowanie używek), a także regularna, sumienna pielęgnacja jamy ustnej (mycie zębów przynajmniej dwa razy dziennie, a także raz dziennie nitkowanie przestrzeni międzyzębowych).