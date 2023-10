Plecaki szkolne są nieodłącznym atrybutem dzieci na każdym etapie edukacji. Wraz z tym, jak najmłodsi przechodzą z klasy do klasy, rosną i dojrzewają, zmieniają się także ich plecaki. Inne wymagania bagaż musi spełniać na początku nauki, a inne w szkole średniej. Wraz z wiekiem zmieniają się też upodobania i gust dzieci oraz młodzieży. Jak więc prawidłowo dobrać plecak szkolny na poszczególnych etapach nauki?

Jaki plecak wybrać dla pierwszoklasisty?

Pierwszych plecaków dzieci potrzebują już w przedszkolu. Zwykle są to jednak bardzo małe bagaże, plecaczki-maskotki. Prawdziwy plecak szkolny będzie potrzebny dopiero w pierwszej klasie szkoły podstawowej.

Na tym etapie rodzice często decydują się na tornister, ale to plecak będzie znacznie lżejszy, co z pewnością ułatwi życie Twojej pociechy. Waga bagażu nie powinna przekraczać 10 procent masy dziecka. Do tego zadbaj o odpowiednią wielkość plecaka – nie powinien opadać na pośladki ani wystawać poza obrys pleców dziecka.

Plecak szkolny dla pierwszoklasisty, a także innych młodszych klas szkoły podstawowej, powinien mieć usztywniane plecy. Dzięki temu Twoja pociecha nauczy się zachowywania odpowiedniej postawy i uniknie problemów z kręgosłupem. Ważne będą także szerokie szelki wypełnione gąbką.

Plecak dla pierwszoklasisty powinien mieć też zamki, które będą łatwo się otwierać. Motywy, które spodobają się dzieciom? Pieski, kotki i inne małe zwierzątka, bohaterowie popularnych bajek.

Jaki plecak dla starszych dzieci w szkole podstawowej?

W starszych klasach szkoły podstawowej liczba lekcji rośnie, a usztywniane plecy nie są już tak ważne. Większego znaczenia nabiera duża pojemność plecaka szkolnego oraz spora liczba przegródek i kieszeni.

Pod koniec podstawówki uczniowie noszą do szkoły podręczniki, ćwiczenia, zeszyty i repetytoria. By wszystko zmieściło się w plecaku, kup model o pojemności około 25 litrów.

Taki plecak szkolny powinien posiadać co najmniej dwie duże komory, a w nich przegródki, które pozwolą oddzielić wyposażenie na różne lekcje i wydzielić miejsce dla stroju do ćwiczeń. Bardzo przydatne będą również kieszenie boczne, by dziecko mogło dobrze zorganizować swój bagaż. Warto zwrócić uwagę na obecność siateczkowej kieszeni na bidon lub butelkę z napojem.

Dzieciom w starszych klasach podstawówki podobają się już plecaki zdobione wizerunkami bohaterów filmów i seriali popularnych wśród młodzieży. Chłopcy często doceniają motywy sportowe, dziewczyny te związane z zespołami muzycznymi.

Jaki plecak wybrać do szkoły średniej?

Wybór plecaka szkolnego do szkoły średniej w dużej mierze spoczywa już na barkach dziecka. Można jednak zasugerować mu wybór odpowiedniego modelu.

W pierwszych klasach liceum czy technikum nadal potrzebny będzie duży bagaż, w kolejnych już mniejszy, o pojemności 15-20 litrów. Ważnym elementem bagażu do szkoły średniej powinna być kieszeń na laptopa, dzięki której młodzież może bezpiecznie nosić ze sobą sprzęt elektroniczny. Niemal obowiązkowym elementem jest też otwór na słuchawki.

Warto, by plecak szkolny na tym etapie nauki był wykonany z bardzo wytrzymałych materiałów. Wzór na plecaku? Wśród dziewcząt popularne są plecaki vintage, młodzież na tym etapie życia przywiązuje też dużą uwagę do markowych przedmiotów. Więcej o wyborze plecaka do szkoły średniej przeczytasz na https://www.gorlice.info.pl/2023/09/18/plecak-do-szkoly-sredniej-jaki-wybrac/.

Podsumowanie: jak dobrać plecak do wieku dziecka?

Przy doborze plecaka do wieku dziecka zwróć uwagę na wielkość bagażu i kilka dodatkowych elementów. Na początku nauki liczą się usztywniane plecy i szerokie szelki, później obecność dużej liczby przegródek i komór. Pamiętaj też, by wybrać wzór plecaka, który spodoba się dziecku.

