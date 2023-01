Częstotliwość badań psa zależy od jego wieku, rasy i stanu zdrowia. Przeważnie zaleca się, aby zdrowy dorosły pies był badany przez lekarza weterynarii co roku. Młode psy powinny być badane co trzy do czterech miesięcy, a starsze psy powinny być badane co trzy do czterech miesięcy lub częściej, jeśli wymagają specjalnej opieki lub mają jakieś problemy zdrowotne.

W przypadku psów rasowych, szczególnie tych, które są predysponowane do chorób genetycznych, zaleca się częstsze badania i/lub badania specjalistyczne. Ważne jest, aby monitorować zdrowie psa i skonsultować się z lekarzem weterynarii w przypadku jakichkolwiek niepokojących objawów lub jeśli Twój pies jest starszy lub ma inne problemy zdrowotne.

Szczeniaki powinny być badane regularnie przez lekarza weterynarii, aby upewnić się, że rosną i rozwijają się prawidłowo. Częstotliwość badań zależy od indywidualnych potrzeb szczeniaka i zaleceń lekarza weterynarii.

W pierwszych tygodniach życia, szczeniak powinien być badany co kilka dni, aby upewnić się, że jest zdrowy i dobrze rośnie. W kolejnych tygodniach kontrole powinny być przeprowadzane co kilka tygodni. W pierwszym roku życia szczeniak powinien mieć co najmniej 2 – 3 badania rocznie oraz co najmniej jedne badanie przed szczepieniem.

Jednakże, ważne jest aby pamiętać, że każdy przypadek jest inny i lekarz weterynarii może zalecić inne częstotliwości kontroli uwzględniając indywidualne potrzeby szczeniaka.

Podczas wizyty u weterynarza lekarz może zlecić dodatkowe badania.

Kiedy wykonuje się badanie krwi u psa?

Badanie krwi u psa jest pomocne w ocenie ogólnego stanu zdrowia i wykrywaniu chorób. Lekarz weterynarii może zalecić badanie krwi w celu:

Oceny stanu organów wewnętrznych, takich jak wątroba, nerek, trzustka i szpik kostny.

Monitorowanie efektów leczenia chorób przewlekłych, takich jak cukrzyca, choroby tarczycy i choroby nerek.

Określenie poziomu elektrolitów, takich jak sodu, potasu i chloru, które są ważne dla prawidłowego funkcjonowania układów krążenia i nerwowego.

Monitorowanie poziomu białych i czerwonych krwinek oraz płytek krwi, co pomaga wykrywać infekcje i choroby układu krwiotwórczego.

Badanie krwi jest również pomocne przed i po zabiegach chirurgicznych, szczepieniach oraz przed planowanym zapłodnieniem. Jeśli Twój pies jest starszy, ma problemy zdrowotne lub ma skłonność do chorób rasowych, lekarz weterynarii może zalecić częstsze badania krwi.

Ważne jest, aby skonsultować się z lekarzem weterynarii i stosować się do jego zaleceń dotyczących badań krwi.

Kiedy wykonuje się badanie moczu u psa?

Badanie moczu u psa powinno być wykonywane zgodnie z zaleceniami lekarza weterynarii. Często jest to wymagane w przypadku podejrzenia choroby nerek, infekcji dróg moczowych lub innych problemów zdrowotnych. Lekarz weterynarii może również zalecić badanie moczu w ramach regularnego badania profilaktycznego u starszych psów lub psów z ryzykiem rozwoju chorób układu moczowego.

Kiedy wykonuje się badanie kału u psa?

Badanie kału powinno być wykonane u psa, jeśli występują objawy sugerujące problemy z układem pokarmowym, takie jak częste biegunki, krew lub ropa w kale, utrata masy ciała lub brak apetytu. W przypadku braku objawów, badanie kału może być wykonywane rutynowo w ramach regularnych kontroli u lekarza weterynarii. Badanie kału pozwala na wykrycie różnych chorób, takich jak zakażenia pasożytami, choroby trzustki, woreczka żółciowego, choroby jelit i wiele innych.