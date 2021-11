Przy skórze trądzikowej pielęgnacja odgrywa niezwykle istotną rolę. Pomaga nie tylko w niwelowaniu obecnych stanów zapalnych, ale jednocześnie zapobiega powstawaniu nowych. Co więcej, regularnie stosowany preparat na trądzik przyniesie uczucie ukojenia, zminimalizuje swędzenie i inne, równie nieprzyjemne dolegliwości. Ale jak często powinniśmy aplikować kosmetyk tego rodzaju? Oraz jaki powinien być jego skład?

Trądzik u nastolatków i dorosłych

Trądzik to choroba skórna, która może wystąpić praktycznie w każdym wieku. Możemy jednak wyszczególnić różne jej rodzaje w zależności od podłoża występujących zmian. U młodych osób bardzo często problemem jest niepoprawnie funkcjonująca gospodarka hormonalna, związana z okresem dojrzewania.

Przy występujących niedoskonałościach bardzo ważna jest zmiana pielęgnacji. W tym przypadku sprawdzi się nie tylko dobrany do potrzeb skóry krem na trądzik, ale również inne produkty o działaniu antybakteryjnym. Najważniejsze okazuje się jednak znalezienie przyczyny obecnych zmian i eliminacja problemu.

Jak powinna wyglądać pielęgnacja skóry trądzikowej?

W przypadku cery trądzikowej należy upewnić się, że stosowane kosmetyki nie są powodem występujących zmian. Niektóre preparaty mogą wzmagać pracę gruczołów łojowych, produkujących nadmiar sebum. Jeszcze inne zatykają pory, przez co również powstają stany zapalne. W rutynie pielęgnacyjnej istotną rolę odgrywa proces oczyszczania. Należy powtarzać go rano, jak i wieczorem, gdyż w czasie dnia na naszej buzi osiadają zanieczyszczenia różnego pochodzenia.

Wybierajmy głównie te kosmetyki, które są przeznaczone właśnie dla cery, na której obecny jest trądzik. Mogą być to kremy, sera, toniki, esencje, maski, a nawet peelingi. W przypadku tych ostatnich nie zaleca się wybierać preparatów zawierających drobinki, działających drażniąco oraz mogących powodować rozprzestrzenianie bakterii na zdrowe fragmenty skóry. Lepiej sprawdzi się peeling enzymatyczny, który nie wymaga pocierania. Zawarte w nim składniki działają złuszczająco, ale też oczyszczająco.

Krem na trądzik – co powinien mieć w składzie i kiedy go stosować?

Wybierając krem na trądzik, koniecznie musimy zwrócić uwagę na substancje aktywne, które występują w jego składzie. Powinny być to takie dodatki, które znane są ze swoich właściwości przeciwzapalnych, antybakteryjnych, kojących, a czasami nawet rozjaśniających. Dlatego krem na trądzik może zawierać między innymi cynk, niacynamid, retinol, kwasy AHA i BHA czy wyciągi roślinne. Popularne są również produkty z dodatkiem kwasu hialuronowego, ponieważ jest to składnik, który sprawdza się zarówno przy cerze dojrzałej, jak i trądzikowej.

A jak często stosować krem na trądzik? Zależne jest to od tego, jak duży problem z wypryskami wystąpił na naszej skórze. Zazwyczaj aplikujemy go rano, przed nałożeniem makijażu oraz ochrony przeciwsłonecznej, a także na noc, kiedy nasza cera ma czas na regenerację (tutaj może być to inny produkt, na przykład o bogatszym składzie i gęstszej konsystencji)