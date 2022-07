Introligator

to zawód dla osób, które uwielbiają literaturę. To zajęcie pozwoli połączyć przyjemne z pożytecznym. Dodatkową satysfakcję sprawia fakt, że profesjonalnie oprawione powieści, encyklopedie, czy inne utwory, szczególnie przyciągają uwagę czytelników. Introligator zawodowo zajmuje się oprawą książek.

Dziś introligatorstwo jest zautomatyzowanym procesem

jednak nie zawsze tak było. Jest to bardzo stary zawód, dawniej wszystkie prace związane z tym procesem, były wykonywane ręcznie, jak na przykład szycie, czy dodawanie okładek. Zawód introligatora ewoluował wraz z rozwojem technologii. Obecnie prognozowany jest deficyt zawodu introligatora.

Żeby stać się introligatorem, niepotrzebne jest duże doświadczenie zawodowe (często w ogóle nie jest wymagane), a niezbędne umiejętności, takie jak obsługa maszyn introligatorskich, można nabyć w szkołach poligraficznych. Potrzebne są przede wszystkim pewne predyspozycje, choćby takie jak dokładność, zdolności manualne, dobre poczucie estetyki i niezwykła dbałość o szczegóły.

Niezbędne umiejętności można zdobyć biorąc udział w kursach organizowanych przez introligatornia.poznan.pl

Obowiązki stawiane przed introligatorem to wszelkie prace związane z oprawą utworów, które powstały przy użyciu maszyn drukarskich. Tak więc taka osoba zajmuje się nie tylko książkami, ale także rozmaitymi czasopismami, publikacjami, mapami, czy planami. W jego gestii leży także oprawa prac dyplomowych, albumów na zdjęcia lub materiałów reklamowych, np. folderów i gazetek. W tym fachu wyróżniamy kilka rodzajów introligatorstwa:

Introligator artystyczny: Taka osoba zajmuje się przygotowaniem książki, albumu lub innego dzieła, które będzie przeznaczone na prezent, pełni funkcję ważnej pamiątki, stanowi unikatową wartość kolekcjonerską, lub przedstawia bardzo wysoką wartość historyczną.

Introligator galanteryjny: Pracownik, który ręcznie lub przy użyciu maszyn przygotowuje różnego rodzaju oprawy książek, broszur, prac dyplomowych oraz innych dokumentów, które mają specjalne przeznaczenie.

Introligator poligraficzny: Ręcznie lub przy użyciu maszyn wykonuje oprawy książek.

Technik procesu: Zajmuje się szyciem składek do opraw miękkich, przygotowuje wkłady do opraw twardych, wykonuje oprawy książek za pomocą maszyn introligatorskich lub narzędzi ręcznych, wytwarza klasery, opakowania i ozdobne futerały, przeznaczone na specjalne okazje, zajmuje się konserwacją i zabezpieczeniem starodruków, zniszczonych opraw książek.

Operator maszyn introligatorskich: Introligator obsługujący maszyny poligraficzne i introligatorskie przydatne w procesie produkcji opraw miękkich, twardych, prostych, złożonych, łączonych bezszwowych.

Introligator to rzemieślnik, dzięki któremu oprawimy naszą pracę dyplomową, odnowimy stare książki, które przedstawiają dla nas wartość sentymentalną, lub taką, która stanowi bezcenne dzieło historyczne. Niezależnie od tego, na jakiego użyciu materiału ci zależy oraz na jaką okazję zamierzasz przygotować daną rzecz, introligator jest osobą, która zadba o estetyczne wykończenie każdej oprawy. W praktyce zawód introligatora, to bardzo rozbudowana profesja, dzięki introligatorowi uratujesz starą książkę, czy oprawisz swoją pracę dyplomową.

Jak zostać introligatorem?

Dla osób, które są zainteresowane procesem powstawania książek, najprostszy sposób, to ukończenie szkoły średniej o profilu, który jest powiązany z poligrafią, bądź ukończenie kursu, który umożliwi przebranżowienie się osobom, które już ukończyły edukację. Jeśli chodzi o obowiązki introligatora, poniżej wymienione zostały niektóre z nich:

Bigowanie: Wykonywanie wgnieceń w miejscach zgięć papieru.

Bindowanie: Łączenie kartek przy użyciu tzw. bindy.

Kaszerowanie: Nakładanie papieru na inny materiał.

Perforowanie: Nacinanie papieru lub innego materiału zgodnie z kształtem, aby łatwiej go było oderwać.

Rycynowanie: Wycinanie bez przecinania materiału znajdującego się pod spodem.

Sztancowanie/ wykrawanie: Proces wycinania z arkusza materiału danego kształtu.

Zawód introligatora to wielorakie obowiązki, wymagające dokładności i cierpliwości, ale z pewnością nie jest to zajęcie monotonne. Jest to zawód, który może sprawić ogromną satysfakcją, a osobom, których pasją jest literatura, pozwoli połączyć przyjemność z obowiązkami zawodowymi.