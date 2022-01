Zielona Góra w ostatnich latach odnotowuje jedną z najwyższych w Polsce zmian w dynamice przyrostu ludności oraz – i co za tym idzie – równie wielką dynamikę w zakresie przyrostu zasobów mieszkaniowych. A co, jeśli chcemy kupić dom w Zielonej Górze? Jak naprawdę wygląda w tym prężnym mieście rynek nieruchomości?

Dom w Zielonej Górze – podstawowe informacje o lokalnym rynku nieruchomości

W zachodniej Polsce Zielona Góra jest jednym z najważniejszych i największych ośrodków miejskich. Lokalizacja tego miasta przypada na najzamożniejsze rejony kraju, a samo miasto oferuje swoim mieszkańcom bardzo wiele. Można powiedzieć, że w Zielonej Górze mieszka się dobrze, miasto szybko się rozwija i bogaci, jest prawdziwie europejskim ośrodkiem.

Rynek nieruchomości w Zielonej Górze został ujęty w oficjalnych raportach rządowych. Oficjalne dane powiadamiają o tym, że mieszkańców przybywa, przy czym jedną nieruchomość zamieszkuje coraz mniej lokatorów, zatem powierzchnia użytkowa domu na jednego mieszkańca w Zielonej Górze staje się coraz większa. Wynikają z tego oczywiste konsekwencje dla rynku domów i mieszkań. W sytuacji, gdy miasto jest w krajowej czołówce pod względem napływu nowych mieszkańców – wzrasta także bardzo silnie dynamika przyrostu zasobów mieszkaniowych. W Zielonej Górze chce więc mieszkać coraz więcej ludzi, ale też mają oni gdzie mieszkać, ponieważ domów w Zielonej Górze buduje się niemalże najwięcej w kraju (zgodnie ze współczynnikiem dynamiki i uwzględnieniem liczby ludności).

Nie jest też czymś zaskakującym, że w tych okolicznościach i po przyjęciu do wiadomości faktów wzrostu cen materiałów budowlanych, rosnącego popytu i podaży na domy – od kilku lat cena za metr kwadratowy wzrasta, tak samo jak w całym kraju. Obecnie średni koszt metra kwadratowego w Zielonej Górze to prawie 6000 złotych. Koszty domu rosną, ale ilość ofert pozostaje – w każdym przedziale czasowym co najmniej od trzech lat – na mniej więcej takim samym, wysokim poziomie.

Gdzie najłatwiej znajdziemy dom w Zielonej Górze?

Domy w Zielonej Górze na morizon.pl to pierwszorzędna propozycja. Ten renomowany serwis nieruchomości oferuje domy w każdej dzielnicy miasta, w wielkim wyborze. Morizon.pl z pewnością nadąża za rynkiem – to widać, ponieważ większość ofert dotyczy domów nowych. To również jedna ze specyfik Zielonej Góry, w której przybywa inwestycji. Z danych serwisu Morizon.pl ze stycznia 2022 r. wynika, że średnia cena domu w Zielonej Górze to 912 319 zł (4779 zł/m²).

Drugim takim miejscem, które należy koniecznie odwiedzić w sieci, jeśli chcemy kupić dom w Zielonej Górze, jest serwis Gratka.pl (oto dokładny adres: https://gratka.pl/nieruchomosci/domy/zielona-gora). Podajmy kilka konkretów po zbadaniu sytuacji. Za nowy dom w Zielonej Górze o powierzchni 110 m2, zapłacimy około 750 000 złotych. Ta sama powierzchnia, ale w może trochę mniej prestiżowej dzielnicy i w budownictwie nieco starszym, to koszt około 450 000. To fakty w roku 2022. Podaliśmy te przykłady jako normatywne i wzorcowe, na ich podstawie możemy w przybliżeniu określić, ile kosztuje dom w Zielonej Górze.

Zielona Góra – domy na sprzedaż

Rozwój Zielonej Góry i całego regionu sprawiają, że miasto rośnie pod względem ekonomicznym i populacyjnym. Rynek nieruchomości dostosowuje się do tych parametrów i również wykazuje dużą dynamikę. W efekcie otrzymujemy oferty domów nieco droższe niż w innych częściach kraju (choć nie aż tak drogie jak w Warszawie czy Gdańsku), ale ofert tych jest też dużo i są zróżnicowane. Jeśli można wskazać na jaskrawy przykład tzw. “boomu na rynku nieruchomości” w ostatnich latach, to Zielona Góra dobrze obrazuje to zjawisko.